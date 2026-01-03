Nem csak a hosszú a szép: csodaszép manikűrötletek, ha a rövid körmöket részesíted előnyben

Bár vannak bizonyos manikűrök, amik csak a megfelelő hosszúságon mutatnak jól, a rövid körmöknek sem kell kimaradniuk a buliból: hoztunk neked néhány olyan köröminspirációt, amik még a legrövidebb körmökön is hihetetlenül jól mutatnak!
Miért válaszd a rövid körmöt?
- A rövid körmök jóval praktikusabbak a hosszú társaiknál: megkönnyítik a mindennapokat és sok esetben kifinomultabbak is
- A manikűrinspirációnkban a kígyómintától a teknőspáncélon át a króm körmökig mindent megtalálsz, ami trendi lesz idén télen
5 manikűrinspiráció rövid körmökre
Minden évszaknak megvan a maga szépsége és bár imádtuk a nyári körömtrendeket, mint az üvegmanikűr vagy Sydney Sweeney krokodilbőr körme, de most már hivatalosan is itt az ideje belevetnünk magunkat az igazi téli trendekbe.
Ha már a könyöködön jönnek ki a karácsonyi minták, de mégis szeretnél valami extra megjelenést adni a kacsóidnak, a legjobb helyen jársz: elhoztuk neked ugyanis a legmenőbb inspirációkat, amikhez ráadásul még hosszú körmöket sem kell növesztened, mivel bármilyen fazonon jól mutatnak.
Fordított olíva
Az olívazöld a tél egyik legnagyobb divatszíne: friss, vagány és végre valami egészen más, mint amit eddig megszoktunk. Ha pedig még egy kis extra különlegességre vágysz, próbáld ki a fordított francia manikűrt, ami tökéletes rövid körmökhöz is, mivel hosszabb körömágy benyomását kelti.
Teknőspáncél
Fekete és bordó köröm nélkül nincs tél, de ha már unod a szokásos variációkat, tedd különlegessé ezt a kombinációt egy kis teknőspáncél mintával, ami szinte mindenhez passzol!
Sötét márvány
Ha maradnál a bordó és fekete kombónál, de valami kevésbé feltűnőre vágysz, akkor vigyél egy kis csavart a manikűrödbe márványmintával.
Barna virágok
Télen sem kell lemondanod a virágmintáról, csupán kombináld barna színekkel és máris egy különleges, téli manikűrt kapsz!
Farmerkörmök
Egy nőnek sosem lehet elég farmere, ha pedig a körmödön is viselni szeretnéd, elég pár jól megválasztott szín és egy különleges minta!
Króm
Nyáron minden a króm körmökről szólt és bizony télen sem kell elengedned őket, csupán a színeket kell megváltoztatnod!
Ha még szívesen csemegéznél manikűrötletek között, az alábbi cikkek is érdekelhetnek!