Nem csak a hosszú a szép: csodaszép manikűrötletek, ha a rövid körmöket részesíted előnyben

2026.01.03.
Bár sokan odavannak a hosszú, hangsúlyos karmokért, van egy nem is olyan pici réteg, ami inkább a praktikumot helyezi előtérbe. Ha te is csak a rövid körmöket tudod elviselni magadon, a legjobb helyen jársz!

Bár vannak bizonyos manikűrök, amik csak a megfelelő hosszúságon mutatnak jól, a rövid körmöknek sem kell kimaradniuk a buliból: hoztunk neked néhány olyan köröminspirációt, amik még a legrövidebb körmökön is hihetetlenül jól mutatnak! 

Króm manikűr, ami rövid körmökön is jól mutat
Megmutatjuk azokat a manikűröket, amik rövid körmökön is jól néznek ki. 
Forrás: @gossipandgloss / Instagram

Miért válaszd a rövid körmöt?

  • A rövid körmök jóval praktikusabbak a hosszú társaiknál: megkönnyítik a mindennapokat és sok esetben kifinomultabbak is
  • A manikűrinspirációnkban a kígyómintától a teknőspáncélon át a króm körmökig mindent megtalálsz, ami trendi lesz idén télen

5 manikűrinspiráció rövid körmökre 

Minden évszaknak megvan a maga szépsége és bár imádtuk a nyári körömtrendeket, mint az üvegmanikűr vagy Sydney Sweeney krokodilbőr körme, de most már hivatalosan is itt az ideje belevetnünk magunkat az igazi téli trendekbe

Ha már a könyöködön jönnek ki a karácsonyi minták, de mégis szeretnél valami extra megjelenést adni a kacsóidnak, a legjobb helyen jársz: elhoztuk neked ugyanis a legmenőbb inspirációkat, amikhez ráadásul még hosszú körmöket sem kell növesztened, mivel bármilyen fazonon jól mutatnak. 

Fordított olíva 

Az olívazöld a tél egyik legnagyobb divatszíne: friss, vagány és végre valami egészen más, mint amit eddig megszoktunk. Ha pedig még egy kis extra különlegességre vágysz, próbáld ki a fordított francia manikűrt, ami tökéletes rövid körmökhöz is, mivel hosszabb körömágy benyomását kelti. 

Fordított francia manikűr.
Forrás: @thehangedit / Instagram

Teknőspáncél

Fekete és bordó köröm nélkül nincs tél, de ha már unod a szokásos variációkat, tedd különlegessé ezt a kombinációt egy kis teknőspáncél mintával, ami szinte mindenhez passzol! 

Egzotikus teknőspáncél köröm. 
Forrás: @nails_and_beauty_by_daisy / Instagram

Sötét márvány 

Ha maradnál a bordó és fekete kombónál, de valami kevésbé feltűnőre vágysz, akkor vigyél egy kis csavart a manikűrödbe márványmintával. 

A sötét márvány kicsit szolidabb, mint a teknőspáncél. 
Forrás: @decenails / Instagram

Barna virágok

Télen sem kell lemondanod a virágmintáról, csupán kombináld barna színekkel és máris egy különleges, téli manikűrt kapsz!

Nude virágos köröm. 
Forrás: @thehangedit / Instagram

Farmerkörmök

Egy nőnek sosem lehet elég farmere, ha pedig a körmödön is viselni szeretnéd, elég pár jól megválasztott szín és egy különleges minta! 

Izgalmas farmerköröm. 
Forrás: @thehangedit / Instagram

Króm

Nyáron minden a króm körmökről szólt és bizony télen sem kell elengedned őket, csupán a színeket kell megváltoztatnod! 

A króm körmök nem mennek sehová! 
Forrás: @gossipandgloss / Instagram

