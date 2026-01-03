Ősi ételből lett reggeli kedvenc: mutatjuk a világ legfinomabb amerikai palacsintájának receptjét

Az amerikai palacsinta a tengerentúlon klasszikus reggelinek számít, de a népszerű étel eredete sokkal messzebbre nyúlik vissza. Gasztrotörténeti források szerint az emberiség már több mint 30 ezer éve készít valamilyen gabonából készült lapos sült tésztát. Az ókori görögök például Kr. e. 500 körül sütöttek mézzel és aludttejjel kevert, palacsintára emlékeztető finomságokat.

Az 1870-es években terjedt el a „flapjack” név, és ahogy megjelentek az első amerikai éttermek, úgy robbant be az amerikai palacsinta népszerűsége is.

A római Apicius is írt egy hasonló ételről az időszámításunk utáni 5. században, de hogy pontosan ki találta fel a palacsintát, azt nem lehet tudni. A sült tészta lényegében az emberi főzés történetével együtt fejlődött.

A tengerentúlon az őslakosok már jóval az európaiak érkezése előtt kukoricából készítettek palacsintaszerű ételeket. A búzalisztes változat csak később, a holland telepeseknek köszönhetően terjedt el.

Ekkor született meg a modern amerikai palacsinta

A ma ismert levegős, vastag tészta az 1700-as évekre tehető. Olcsó alapanyagoknak, valamint az egyszerű elkészítésnek és gyors sütésnek köszönhetően terjedt el villámgyorsan.

Az 1870-es évekre a „flapjack” kifejezés is közismert lett, és ahogy megnyíltak az első amerikai éttermek, a palacsinta népszerűsége az egekbe szökött. A nagy fordulatot azonban 1931 hozta meg, amikor megszületett a Bisquick: a General Mills egyik vezetője, Carl Smith egy vonatúton kóstolt meg egy olyan bisquicket, amelyet előre kevert lisztből, sóból, sütőporból és zsiradékból készítettek. A történet annyira megihlette, hogy hazatérve javasolta a cégnek egy hasonló, hűtést nem igénylő keverék megalkotását. A vállalat fő vegyésze, Charlie Kress dolgozta ki a végleges receptet, és ezzel indult el az instant palacsintatészták korszaka: megszületett a hétköznapi gyors reggeli palacsinta, amit Amerikában azóta is milliók imádnak.

Az, hogy mennyire lett népszerű Amerikában a palacsinta, több gasztronómiai forrásból és piackutatási eredményből is jól látszik:

évente 75 milliárd palacsintát fogyasztanak az USA-ban,

2020-ban 207 millió amerikai vásárolt otthonra palacsintakeveréket,

a piac értéke 2025-ben 608 millió dollár, ami 2030-ra akár 800 millió dollárra is emelkedhet.

Palacsinták a világ körül

Bár az amerikai verzió lett a legismertebb, valójában szinte minden kultúrának megvan a saját palacsintatészta-receptje. Franciaországban a vékony crépe hódít, amelyet édesen és sósan is imádnak. Oroszországban és több kelet-európai országban a blini számít különlegességnek, amelyet gyakran kaviárral tálalnak. Dániában az aebleskiver palacsintagolyó a nagy kedvenc: apró, gömb alakú, citromhéjas falatkák, amelyeket rendszerint lekvárral kínálnak. Vietnamban a bánh xèo ropogós, sós rizslisztes csodája kerül az asztalra rengeteg zöldséggel és húsos töltelékkel, míg Venezuelában a kukoricaalapú cachapas puha, krémes sajttal töltve a legnépszerűbb. A lényeg egyszerű: a palacsinta világszerte ugyanazt jelenti – egy kör alakú, sült tésztás ételt –, de minden ország teljesen másképp álmodta meg.