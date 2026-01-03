A gyászoló Tommy Lee Jones megtörte a csendet: először szólalt meg a lánya halála óta

Felfoghatatlan tragédia rázta meg Hollywoodot. Mindössze 34 éves korában elhunyt Tommy Lee Jones lánya, Victoria Kafka Jones. A fiatal színésznő holttestére egy San Franciscó-i szállodában bukantak rá újév reggelén. A haláleset körülményeiről egyelőre kevés információ látott napvilágot, azonban most a gyászoló édesapa megtörte a csendet és egy rövid közleményben megköszönte a rajongók támogatását ebben a mérhetetlenül nehéz időszakban.

Elhunyt Tommy Lee Jones lánya, Victoria Kafka Jones

Forrás: FilmMagic

Victoria Kafka Jones halála: Tommy Lee Jones lánya meghalt: holttestét egy Mason Street-i hotelben találták meg.

A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A 34 éves Victoria fiatalon színészként is kipróbálta magát, több alkotásban is együtt szerepelt az édesapjával, például a Men In Black második részében.

Úgy tudni, hogy Victoriához a szálloda egyik vendége hívta ki a mentőket, miután öntudatlan állapotban talált rá a hotel 14. emeletén.

Sajtóhírek szerint nem találtak bűncselekményre utaló jeleket a helyszínen.

Victoria Kafka Tommy Lee Jones és Kimberlea Cloughley kisebbik gyermeke volt.

Tommy Lee Jones hálás a rajongók szeretetéért

A Mirror beszámolója alapján a filmsztár napokig nem tudott megszólalni a váratlan tragédia után. Most 3 nappal a lánya elvesztése után közleményt adott ki a színész családja, amelyben arról beszéltek, hogy a rajongók támogatása tartja bennük lelket.

„Köszönjük a kedves szavakat, gondolatokat és imákat. Köszönjük a mérhetetlen támogatást, ami felénk érkezik"

- idézte a lap Jones szavait.