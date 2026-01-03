Iszet boszi 2026-os szerelmi horoszkópja: kiderült, mi vár a csillagjegyekre

Életünk egyik legnagyobb mozgatórugója a szerelem. Belső kódolásunk alapján társas lények vagyunk, így ösztönösen vágyunk a tökéletes partnerre és a kapcsolódásra. Ezek alapján nem meglepő, hogy az új évtől szerelmet remélnek a szinglik, a kapcsolatban élők pedig lángoló érzelmeket partnerükkel. A sors azonban nem ilyen kegyes és néha úgy keveri a lapokat, hogy hiába is akarunk minden áron rátalálni az igazira, nem úgy állnak a csillagok. Most Iszet boszi 2026-os nagy szerelmi horoszkópja elárulja, hogy melyik csillagjegyre, mi vár az új évben, szerelem terén.

Iszet boszi nagy szerelmi horoszkópja elárulja, mi vár a csillagjegyekre 2026-ban.

Fotó: Gáll Regina

Nézd meg, mi vár rád: itt van Iszet boszi nagy szerelmi horoszkópja

Ha valakinek a jóslataiban érdemes bízni, az Iszet boszi, hiszen korábbi jövendölései is valóra váltak. Most a csillagjegyeknek is jósolt, hogy kiderítse, melyik zodiákusnak, milyen szerelmet hoz 2026. Bár Iszet boszi nem asztrológus, amit ki is emel mindig, ettől függetlenül képes lehívni az információt az égiektől, a csillagjegyekre vonatkozóan, kártya segítségével.

Bak – Megújulás

2026 egy új kezdetet ígér a Bakoknak a szerelemben. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy új kapcsolat jön létre, de a szingli Bakoknál erre megvan minden esély. A kapcsolatban élő Bakok számára pedig megújítást és új lehetőségeket ígér az új év.

Vízöntő – Rátalál a szerelem, ha jól dönt

A Vízöntő nagyon szerencsés lesz az új évben szerelmi téren, de csak akkor, ha jól tud választani, és a szívére hallgat. Ha így tesz, akkor egy nagyon jó párkapcsolatra tehet szert.

Halak – Családalapítás

A Halak számára gyermekvállalást ígér 2026, Iszet boszi szerint teljesen erről fog szólni számukra ez az év.

Ha valaki még nem szeretne gyereket, akkor viccesen szoktam mondani, hogy óvatosak legyenek, mert akár „oldalvágányról" is jöhet gyermek, ha ezt mutatják az égiek

– tér rá ki a boszorkány főpapnő.

Néhány csillagjegyre házasság, másra családalapítás vár Iszet boszi szerint.

Forrás: Shutterstock

Kos – Tisztázás

A Kosoknál a tisztázást mutatják a lapok, azaz a régi sémát követve nem lesz fenntartható a kapcsolatuk. Tehát teljesen új aspektusra kell helyezni, másfajta gondolkodásmódot kell követni a kapcsolatban, hogy jó legyen. Ha ezt nem tisztázzák le, akkor sajnos sok válást is látok.