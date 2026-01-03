Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
5 divattrend, amiktől könnyes szemmel búcsúzunk 2026-ban

Getty Images Europe - Moritz Scholz
öltözködés 2025 divattrendek
Nagy Kata
2026.01.03.
Itt az új év, ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy ideje elbúcsúzni azoktól a divattrendektől, amiket már senki nem fog viselni 2026-ban.

2026-ban új szelek fújnak és ezzel együtt változnak a divattrendek is: új színek, formák, minták és sziluettek várnak rád és mindenkire, aki szeretné megmutatni, hogy nem ragadt le 2025-ben!

Barna bunda divattrend egy fiatal nőn
Néhány divattrendtől elköszönünk idén. 
Forrás: Getty Images Europe
  • Az új év kezdetével néhány trendi darabot ideje kiszortíroznunk a gardróbunkból!
  • Az állatminták és a pufi bundák már nem lesznek divatosak 2026-ban.
  • Az idei év a színes, vidám szettekről, különleges megoldásokról és hangsúlyos kiegészítőkről szól majd. 

Divattrendek 2025-ből, amiktől búcsút kell vennünk 2026-ban

Imádtuk 2025 divatját, hiszen volt itt minden: buborékruhák, templomba járós cipők és meglepő színkombinációk, amik bár elsőre furcsán hangoztak, azért sikeresen beépítettük őket a ruhatárunk darabjai közé. 

Nos, mondhatnánk, hogy ez az egész felesleges volt, hiszen idén teljesen új trendeket köszönthetünk, de az nem lenne igaz: minden egyes pillanatát élveztük ugyanis a kísérletezésnek és pontosan tudjuk, hogy a divat egy örök körforgás és ami tegnap még cikinek számított, holnap újra divat lesz. 

Most pedig megmutatjuk, melyek azok a darabok, amiket jobb, ha egy időre kényszerpihenőre küldesz! 

1. Állatmintás darabok

Bizony, a párduc, a zebra, de még az őzike is téli álmot fog aludni idén, de nyugi, nem maradunk izgalmas minták nélkül! 2026-ban ugyanis minden a kockás ruhákról fog szólni, amik egyszerre hozzák Avril Lavigne grunge-hangulatát és a Burberry-vibe-ot. 

COPENHAGEN, DENMARK - DECEMBER 06: Gili Biegun wears leopard long coat by Baum und Pferdgarten, red knitted top, large Demellier London The Stockholm bag in Hazel suede with hanging white leather gloves, knitted black trousers and black leather gloves on December 06, 2025 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
Sajnos egy darabig nincs több párducminta!
Forrás: Getty Images Europe

2. Bundák

Tavaly minden a pufi műszőrme bundákról szólt: minél nagyobb és feltűnőbb darabokba burkolózhattunk, mi annál boldogabbak voltunk. Idén azonban inkább a visszafogottabb darabok hódítanak, amiknek csak a nyak- és ujjrészén található szőrme díszítés. 

PARIS, FRANCE - DECEMBER 04: Diane Batoukina wears long light brown hair parted at the center with natural skin and neutral lipstick, transparent frame sunglasses by Miu Miu, a white faux fur oversized jacket by Michael Kors, a white turtleneck sweater, white straight pants by Lilysilk, white leather loafers shoes by Baudoin and Lange, a white faux shearling Large Tribeca shoulder bag by Michael Kors, during a street style fashion photo session, on December 04, 2025 in Paris, France, full body shot. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Leáldozóban a pufi bundáknak. 
Forrás: Getty Images Europe

3. Apró napszemüvegek

Bella Hadidnak köszönhetően egy időben mindenki apró, szinte Harry Potter-szerű napszemüvegben nyomult, ami valljuk be, csak keveseknek állt igazán jól. Idén azonban visszatérnek a gigantikus, fél arcot eltakaró darabok, amiket a 44 évesen is bombázó Kim Kardashian már egy jó ideje visel. 

CANNES, FRANCE - MAY 19: Bella Hadid is seen at the Hôtel Martinez during the 77th Cannes Film Festival on May 19, 2024 in Cannes, France. (Photo by Arnold Jerocki/GC Images)
Bella Hadid kedvence is búcsúzik. 
Forrás: GC Images

4. Monokróm együttesek

Imádtuk a hasonló színárnyalatokban pompázó szetteket, mert elegáns és kifinomult hatást keltettek, azonban idén jóval lazább és játékosabb darabok kerülnek előtérbe. Hódítani fog a color blocking és minden olyan színkombináció, amit eddig nem mertél kipróbálni. 

HAMBURG, GERMANY - OCTOBER 16: Laura Noltemeyer is seen wearing an oversized beige alpaca wool sweater with tie-back detailing by Aylin König; a long alpaca wool knit skirt in a straight cut by Aylin König; an alpaca knit scarf draped and knotted around the neck by Aylin König; beige suede Boston clogs by Birkenstock; a white intrecciato leather handbag called „Arco Bag“ by Bottega Veneta; slim black cat-eye sunglasses by Yves Saint Laurent; gold statement earrings with a green stone detail by Mango; her brown and straight hair is tied in a low ponytail on October 16, 2025 in Hamburg, Germany. (Photo by Moritz Scholz/Getty Images)
Idén inkább a színes, kontrasztos szettek kerülnek előtérbe. 
Forrás: Getty Images Europe

5. Csipkés ruhák 

Tavaly minden a csipkéről szólt: hordtuk hálóingszerű ruhaként, szoknyaként, de még kendőként is. Nos, többé már nem, ugyanis a helyébe a tüllszoknyák lépnek, amikben még egy átlagos hétköznapon is Carrie Bradshow-nak érezheted magad. 

PARIS, FRANCE - OCTOBER 02: Emili Sindlev wears a black oversized belted leather jacket layered over a sheer peach lace skirt, black heeled sandals, and carries a silver chainmail bag outside Rabanne show during the Womenswear Spring Summer 2026 as part of Paris Fashion Week on October 02, 2025 in Paris, France. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
A csipkés szettek is fiókba kerülnek. 
Forrás: Getty Images Europe

Nézd meg a témában készített TikTok-videónkat:

@life.hu_official

5 trend, ami 2025-ben hagyunk Íme azok a trendek, amiket már senki sem fog viselni 2026-ban. #life #divat #trend #divat2025 #divat2026

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

