5 divattrend, amiktől könnyes szemmel búcsúzunk 2026-ban

2026-ban új szelek fújnak és ezzel együtt változnak a divattrendek is: új színek, formák, minták és sziluettek várnak rád és mindenkire, aki szeretné megmutatni, hogy nem ragadt le 2025-ben!

Néhány divattrendtől elköszönünk idén.

Forrás: Getty Images Europe

Az új év kezdetével néhány trendi darabot ideje kiszortíroznunk a gardróbunkból!

Az állatminták és a pufi bundák már nem lesznek divatosak 2026-ban.

Az idei év a színes, vidám szettekről, különleges megoldásokról és hangsúlyos kiegészítőkről szól majd.

Divattrendek 2025-ből, amiktől búcsút kell vennünk 2026-ban

Imádtuk 2025 divatját, hiszen volt itt minden: buborékruhák, templomba járós cipők és meglepő színkombinációk, amik bár elsőre furcsán hangoztak, azért sikeresen beépítettük őket a ruhatárunk darabjai közé.

Nos, mondhatnánk, hogy ez az egész felesleges volt, hiszen idén teljesen új trendeket köszönthetünk, de az nem lenne igaz: minden egyes pillanatát élveztük ugyanis a kísérletezésnek és pontosan tudjuk, hogy a divat egy örök körforgás és ami tegnap még cikinek számított, holnap újra divat lesz.

Most pedig megmutatjuk, melyek azok a darabok, amiket jobb, ha egy időre kényszerpihenőre küldesz!

1. Állatmintás darabok

Bizony, a párduc, a zebra, de még az őzike is téli álmot fog aludni idén, de nyugi, nem maradunk izgalmas minták nélkül! 2026-ban ugyanis minden a kockás ruhákról fog szólni, amik egyszerre hozzák Avril Lavigne grunge-hangulatát és a Burberry-vibe-ot.

Sajnos egy darabig nincs több párducminta!

Forrás: Getty Images Europe

2. Bundák

Tavaly minden a pufi műszőrme bundákról szólt: minél nagyobb és feltűnőbb darabokba burkolózhattunk, mi annál boldogabbak voltunk. Idén azonban inkább a visszafogottabb darabok hódítanak, amiknek csak a nyak- és ujjrészén található szőrme díszítés.

Leáldozóban a pufi bundáknak.

Forrás: Getty Images Europe

3. Apró napszemüvegek

Bella Hadidnak köszönhetően egy időben mindenki apró, szinte Harry Potter-szerű napszemüvegben nyomult, ami valljuk be, csak keveseknek állt igazán jól. Idén azonban visszatérnek a gigantikus, fél arcot eltakaró darabok, amiket a 44 évesen is bombázó Kim Kardashian már egy jó ideje visel.

Bella Hadid kedvence is búcsúzik.

Forrás: GC Images

4. Monokróm együttesek

Imádtuk a hasonló színárnyalatokban pompázó szetteket, mert elegáns és kifinomult hatást keltettek, azonban idén jóval lazább és játékosabb darabok kerülnek előtérbe. Hódítani fog a color blocking és minden olyan színkombináció, amit eddig nem mertél kipróbálni.