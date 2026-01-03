Így viseld a téli sapkákat és kalapokat, hogy ne úgy nézz ki, mint egy óvodás

Már az emléktől is PTSD-nk lesz, ahogy bevillan a kép anyukánkról, aki a téli zimankóban a fejünkre húzza a kötött, bojtos sapkát, csak, hogy meg ne fázzunk. Jobb esetben ez egy aranyos, téli fejfedő volt, rosszabb esetben egy ízléstelen szőrmók, ami még a hajunkat is tönkretette. Talán kislányként ez kevésbé zavart minket, felnőtt nőként azonban már egyre nagyobb fejtörést okoz a megfelelő téli sapkák kiválasztása és viselése. Hiszen egy tökéletesen összeállított téli outfitet alapjaiban tesz tönkre egy meleg, kötött, bojtos sapka. De akkor mi a megoldás? Mutatjuk!

A megfelelő téli sapkák kiválasztása nem könnyű procedúra: mutatjuk a tél „best of"-jait.

Forrás: Getty Images Europe

Így viseld a téli sapkákat, ha nem akarsz úgy kinézni, mint egy óvodás

A téli kiegészítők között már kedvünk és ízlésünk szerint válogathatunk, de nehéz megtalálni a tökéletest. Legyen szó sapkáról, sálról vagy kesztyűről, nem mindegy a szín, a stílus és az anyag sem, pláne, ha fontos, hogy melegen tartson minket. A klasszikus kötött, bojtos sapka valószínűleg mindannyiunk ruhatárában megtalálható, de ki akarja ezt viselni egy téli magas sarkú csizmával vagy egy gyönyörű szövetkabáttal? Pontosan...senki. Mutatjuk milyen téli sapkákat érdemes választani és hogyan érdemes őket viselni, ha nem akarsz megfagyni, de stílusos akarsz maradni.

Nem ciki a kalap, ha megfelelőt választasz

Ezen a télen kifejezetten nagy hangsúlyt kapnak a téli fejfedők és újra feltaláltuk magunknak a kalapot. Na persze nem a széleskarimájú, nagypapáink által hordott kalapra gondolunk, sokkal inkább egy sikkes pillboxra vagy egy téli anyagból készült horgászkalapra. Mutatjuk a legjobbakat.

Pillbox – Jackie Kennedy után szabadon

Talán elsőre túl retró hatásúnak érezhetjük, de valójában a pillbox az egyik legsikkesebb téli kalap. A klasszikus fejfedő ugyanis nem takarja el az arcunkat, sőt, inkább kiemeli és nem nyomja el a frizuránkat sem. Tökéletes választás lehet egy szövetkabáthoz, pláne, ha az a cél, hogy nőiesek és divatosak legyünk. Színben válasszunk a kabátunkhoz illőt a tökéletes harmónia eléréséért.

A pillbox sosem megy ki a divatból, télen különösen sikkessé teheti a megjelenésünket.

Forrás: Getty Images Europe

Horgászkalap újratöltve, nem csak Z generációsoknak

A horgászsapka és kalap trendje pár éve könyörtelenül visszatért, de először csak a nyári outfitekben. A klasszikus, csapott karimájú kalap jól illik a laza, baggy stílusú ruhákhoz, ez azonban nem törvényszerű, sőt! Ha egy horgászkalap stílusú fejfedőt választunk télre, találunk szőrmés, kötött és vastagabb, egészen kemény anyagút is a piacon. Ezeket tökéletesen lehet kombinálni szövetkabáttal, hiszen nagyon nőiessé, stílusossá teszi a megjelenésünket.