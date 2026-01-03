Így viseld a téli sapkákat és kalapokat, hogy ne úgy nézz ki, mint egy óvodás

Már az emléktől is PTSD-nk lesz, ahogy bevillan a kép anyukánkról, aki a téli zimankóban a fejünkre húzza a kötött, bojtos sapkát, csak, hogy meg ne fázzunk. Jobb esetben ez egy aranyos, téli fejfedő volt, rosszabb esetben egy ízléstelen szőrmók, ami még a hajunkat is tönkretette. Talán kislányként ez kevésbé zavart minket, felnőtt nőként azonban már egyre nagyobb fejtörést okoz a megfelelő téli sapkák kiválasztása és viselése. Hiszen egy tökéletesen összeállított téli outfitet alapjaiban tesz tönkre egy meleg, kötött, bojtos sapka. De akkor mi a megoldás? Mutatjuk!
Így viseld a téli sapkákat, ha nem akarsz úgy kinézni, mint egy óvodás
A téli kiegészítők között már kedvünk és ízlésünk szerint válogathatunk, de nehéz megtalálni a tökéletest. Legyen szó sapkáról, sálról vagy kesztyűről, nem mindegy a szín, a stílus és az anyag sem, pláne, ha fontos, hogy melegen tartson minket. A klasszikus kötött, bojtos sapka valószínűleg mindannyiunk ruhatárában megtalálható, de ki akarja ezt viselni egy téli magas sarkú csizmával vagy egy gyönyörű szövetkabáttal? Pontosan...senki. Mutatjuk milyen téli sapkákat érdemes választani és hogyan érdemes őket viselni, ha nem akarsz megfagyni, de stílusos akarsz maradni.
Nem ciki a kalap, ha megfelelőt választasz
Ezen a télen kifejezetten nagy hangsúlyt kapnak a téli fejfedők és újra feltaláltuk magunknak a kalapot. Na persze nem a széleskarimájú, nagypapáink által hordott kalapra gondolunk, sokkal inkább egy sikkes pillboxra vagy egy téli anyagból készült horgászkalapra. Mutatjuk a legjobbakat.
Pillbox – Jackie Kennedy után szabadon
Talán elsőre túl retró hatásúnak érezhetjük, de valójában a pillbox az egyik legsikkesebb téli kalap. A klasszikus fejfedő ugyanis nem takarja el az arcunkat, sőt, inkább kiemeli és nem nyomja el a frizuránkat sem. Tökéletes választás lehet egy szövetkabáthoz, pláne, ha az a cél, hogy nőiesek és divatosak legyünk. Színben válasszunk a kabátunkhoz illőt a tökéletes harmónia eléréséért.
Horgászkalap újratöltve, nem csak Z generációsoknak
A horgászsapka és kalap trendje pár éve könyörtelenül visszatért, de először csak a nyári outfitekben. A klasszikus, csapott karimájú kalap jól illik a laza, baggy stílusú ruhákhoz, ez azonban nem törvényszerű, sőt! Ha egy horgászkalap stílusú fejfedőt választunk télre, találunk szőrmés, kötött és vastagabb, egészen kemény anyagút is a piacon. Ezeket tökéletesen lehet kombinálni szövetkabáttal, hiszen nagyon nőiessé, stílusossá teszi a megjelenésünket.
Gavroche és Beret, az utcagyerekek koronája
Ez a kalapfajta is pár éve jött vissza a divatba. A siltes fejfedő egykor a francia utcagyerekek és rikkancsok sapkája volt, ma viszont már az Emily Párizsban vagy Az ördög Pradát viselben köszön vissza, nem véletlenül, hiszen kiválóan kombinálható blézerekkel és szövetkabátokkal, a szettet pedig kifejezetten feldobja, kiemelve annak egyediségét és sikkjét.
Rendhagyó sapkák, ha unod a kötöttet
Ha valakitől mégis távol állnának a kalapok és maradna a sapkáknál, akkor sem kell a klasszikus, kötött, bojtos sapkánál leragadni. Mutatjuk mivel válthatod ki őket.
Kucsma
A 2026-os tél egyik nagy visszatérője a szőrme, legyen szó sapkákról vagy sálakról. A kucsma az egyik legklasszikusabb fejfedő, de szerencsére már nem csak az orosz cári környezetben és a betlehemes játékokban jelennek meg. A szőrmekucsma reneszánszát éli, hiszen nagyon nőiessé tud tenni bármilyen téli szettet és rengeteg variációja van. Választhatunk hosszabb szőrűt, amivel pikk-pakk az Anasztázia mesébe csöppenhetünk, de rövidebb szőrűt is, ami alig feltűnő egy kötött példányhoz képest. Fazonok közül is van, ami merevebb és van, ami fejre simulóbb, ahogy színben is van cirmos, bézs, fekete és barna is. Válasszunk olyat, ami passzol a téli kabátunkhoz és feldobja a szettünket.
Svájcisapka
A barett, avagy a svájcisapka ma már nem csak őszi kiegészítő. Vastagabb anyagból tökéletes lehet télre is, pláne a karácsonyi időszakban, amikor egy bordó barett egy bordó rúzzsal a leghidegebb téli éjszakákat is felfűti.
Beanie sapka, ha nem akarsz kilépni a komfortzónádból
Ha ezek után még mindig a klasszikus, kötött sapkákra voksolsz, akkor is van opció a bojtos sapka helyett. A beanie előnye éppen az, hogy átlagos, hiszen mindenhez passzol, ezernyi színben kapható és jól melegít. Bár a hajat jobban lelapítja, mint a fent leírt opciók, a beanievel nem lőhetsz mellé és egy sportosabb, lazább viselethez is ugyanolyan jól passzol, mint egy elegánsabb szetthez.
Mindegy, hogy kalap vagy sapka, csak legyen stílusos
Összegezve tehát nem az a lényeg, hogy szakítsunk a bojtos sapkákkal és a gardróbunk mély bugyraiba vessük a kötött fejfedőket. Sokkal inkább az, hogy ne egy sapkával vágjunk neki a téli szezonnak és több alternatívánk legyen, hogy a szettünkhöz tudjunk fejfedőt választani. Viszont előre szólunk: ha a fent leírtak közül választasz, biztosak vagyunk benne, hogy a kötött, bojtos kis barátodat már csak szánkózáshoz fogod felvenni.
Ezeket a cikkeinket olvastad már a témában?