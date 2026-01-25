Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szinte lehetetlen optikai IQ-teszt: találd meg a 36-os számot

Ez az optikai illúzió pár másodperc alatt végigviszi az agytekervényeidet egy teljes edzésen. Bizony, egy ilyen képes IQ-teszt még erre is képes. Te megtalálod a kakukktojásszámot?

Egy rakás, látszólag egymással megegyező szám sorakozik előtted, neked pedig egyetlen feladatod van: megtalálni a kakukktojást, vagyis azt, amelyik kilóg a sorból. Menne egy ilyen feladvány? Teszteld magad ezzel a furfangos IQ-teszttel, és találd meg a 36-os számot 10 másodperc alatt!

IQ-teszt, kakukktojás rejtvény
Ez az IQ-teszt valódi kihívást tartogat.
Forrás: Dudolf

IQ-teszt, ami megdolgoztatja az agytekervényeidet

Ismered az optikai illúziókat? No, de hogy állsz a kakukktojásos rejtvényekkel? A kérdés nem véletlen, hiszen ebben az IQ-tesztben minkét típussal egyszerre kell szembenézned. Ráadásul ez több szinten is lehetetlennek tűnik, mármint a megoldás. Hiszen az agytorna akkor igazán izgalmas és hatékony, ha van min agyalnod. Nem igaz?

Versenyezz az idővel vagy egy barátoddal, ismerősöddel, és oldd meg ezt a képes rejtvényt! Nincs más dolgod, mint mindössze 10 másodperc alatt megtalálni a rengeteg 39-es szám között az egyetlen elrejtett 36-ost. Az pedig csak még inkább megnehezíti a dolog, hogy a számokat tükörírással látod. Indulhat az óra, drukkolunk neked!

optikai illúzió, kakukktojás teszt
Íme, a furfangos optikai illúziós kakukktojás teszt!
Forrás: Dudolf

Miért szeretjük az optikai rejtvényeket?

Egyszerre szórakoztatnak, és fejlesztenek. Az ilyen nehéz rejtvények segítségével javítható a koncentráció, a problémamegoldó képesség és a reakcióidő. Ráadásul csupán pár percet vesznek igénybe, ami igen jó arány, ha edzésről van szó. Ez bizony agytorna a javából, de nem fogsz közben megizzadni, és bárhol elvégezheted.

Az IQ-teszt megoldása

Sikerült megtalálni? Gratulálunk, szuper teljesítmény! Még nem találtad meg az egyetlen 36-ost? Engedd el az órát, szüntesd meg az összes zavaró tényezőt, és merülj el újra a számok dzsungelében. Ha így se megy, ne csüggedj, lehet, hogy valami nem enged eléggé a feladatra koncentrálni. Sebaj, legközelebb biztosan sikerülni fog, addig is gyakorolj egy hasonló típusú IQ-teszttel! Most pedig mutatjuk a megoldást:

képes rejtvény megoldás
Nézd meg, hol bújt el a 36-os szám ezen a képes rejtvényen!
Forrás: Dudolf

Mit tanulhattál ebből?

A szórakoztató rejtvényben a részletek számítanak, hiszen néha pont az az egy kis részlet rejti a megoldás kulcsát, ami elsőre fel sem tűnt. Tehát nagyon kell koncentrálnod, ami a mai ingergazdag világban nem is olyan egyszerű feladat. Pedig milyen jól tud esni csak egyetlen feladatra fókuszálni! Az ilyen időkorlátos feladványok ráadásul a reakcióidőt is fejlesztik. Fejlődik a figyelmed, és edzed az agyad. Ennél jobb nincs is, ugye?

Megjött a kedved a rejtvényekhez? Itt találsz még párat:

Látásteszt: csak a sasszeműek 5%-a képes megmenteni a gilisztát a madaraktól

Egy szuperizgalmas képes rejtvény, ami nem csak a logikádat és a szemizmaidat, de még egy kicsit a lelkedet is megmozgatja.

Ultra nehéz IQ-teszt: csak a 140 feletti intelligenciával rendelkezők találják meg a cicát

Mennek a képes rejtvények? Ebben az IQ-tesztben most nem különbségeket kell keresgélned, csupán egyetlen macskára kell rálelned. Készülj, mert nem lesz könnyű dolgod!

Te rájössz, hogy mi a feladat megoldása? Ezt az IQ-tesztet csak a zsenik tudják megoldani

Elő a furfangos gondolkodásmóddal! Ezt az IQ-tesztet csak akkor tudod megoldani, ha képes vagy a szokványos kereteken túl gondolkodni. Felkészültél?


 

 

