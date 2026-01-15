Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
10-ből 8-an képtelenek megtalálni a hibát - Neked menne ez a képes IQ-teszt?

rejtvény IQ-teszt fejtörő
Ez a fejtörő most fel fog rázni a téli álmodból! Lehet, hogy kicsit már unod a havat, de a képes IQ-teszt nem is lehetne aktuálisabb. Összpontosíts, és találd meg, mi nem stimmel a képen!

Magyarország rég nem látott ekkora és ilyen hosszan tartó havat. A természet csodás fehérbe öltözve várja a kirándulókat, vagy épp a kutyasétáltatókat. Ez az IQ-teszt pedig épp ezt ragadja meg. Egyszerű, mégis remekül felméri a vizuális intelligenciádat. Felkészültél? Akkor vágj bele!

képes IQ-teszt
Vajon kifog rajtad ez a képes IQ-teszt?
Forrás: Shutterstock

Téli képes IQ-teszt

A most következő kép rendkívül idilli. Egy férfi viszi az erdőbe hű társát sétálni. A háttérben ott a házuk, körülöttük a hófödte táj, csend és béke. Ám valami nincs rendben a képpel. Az ilyen típusú képes rejtvények azért rendkívül izgalmasak, mert minden apró részletet alaposan szemügyre kell venned, hogy rálelj a trükkös fejtörő megoldására. Nehezítésként ráadásul mindössze 10 másodperced lesz arra, hogy megtaláld azt az egyetlen hibát, amit elrejtettünk a képen. Óra indul, jöhet a feladvány!

Nézd a képet, számolj el magadban lassan tízig, és találd meg, mi nem stimmel a képpel!

IQ-teszt, képes rejtvény
IQ-teszt feladvány: találd meg a hibát
Forrás: jagranjosh/Bright Side

Miért szeretjük az ilyen képes IQ-teszteket?

A nap bármely szakában előkapatsz egy ilyen típusú rejtvényt, hogy megtornáztasd az agytekervényeidet. Ennél a feladványnál szükséged lesz koncentrációra, de mérheted vele a reakcióidődet, a problémamegoldó képességedet, a logikádat. Ugyanakkor azt is megtudhatod, mennyire vagy képes a dogok mögé látni. Ha az a típusú ember vagy, aki szereti a dolgokat túlbonyolítani, ez az IQ-teszt nem lesz számodra könnyű, hiszen most nem veszhetsz el a részletekben, erre nincs időd. 

A rejtvény megoldása

Sikerült megtalálnod, mi a hiba a képen? Ha igen, gratulálunk, benne vagy abban az elit klubban, akik ilyen kevés idő alatt is gyorsan képesek átlátni a helyzetet. Ha még nem találtad meg, engedd el az idő nyomását. Nézd meg alaposan a kép valamennyi szegletét. Segítsünk még? Koncentrálj a mozgásban lévő alakokra. Így már sikerült? Ha mégsem, ne csüggedj! Bár a megoldást látva biztosan a homlokodra fogsz csapni, mégse hidd, hogy annyira egyértelmű volt. Bizony, csak a kutyának van lábnyoma, az őt sétáltató férfinak nincs. 

IQ-teszt megoldás: a férfinak nincs lábnyoma
Forrás: jagranjosh/Bright Side

Mit tanulhattál ebből?

Ez a képes rejtvény nem csak azt mutatta meg, hogyan tudsz nyomás alatt teljesíteni, de rávilágított arra is, mennyire jó a vizuális intelligenciád. A képes IQ-teszt megoldása közben használtad a logikád, a problémamegoldó képességedet és még jól is szórakoztál. Kell ennél több?

