Jeges IQ-teszt: 140 feletti az IQ-d, ha 5 másodperc alatt megtalálod a hibát

A képes rejtvények mindig izgalmas szórakozást és agytornát ígérnek, különösen, ha a témájukat tekintve még aktuálisak is. Magyarországot napok óta hó lepi, a repkedő mínuszok között pedig hasonlóan érezheted magad, mint egy jegesmedve, csak vastag bunda nélkül. Épp ezért a legjobbkor jön egy ilyen jeges IQ-teszt, amivel egyszerre bizonyíthatod a magas intelligenciádat, és merülhetsz el a fagyos hétköznapok valóságában.

Ez a jegesmedvés IQ-teszt könnyen kifoghat rajtad.

Forrás: 123rf.com

Téli IQ-teszt

Kint havas utak, a tetőről lelógó jégcsapok várnak, de neked nem kell feltétlenül kimerészkedned a téli hidegbe, hogy szembenézz a zord időjárással. Hiszen elhoztunk egy szuper képes rejtvényt, amivel felmérheted, hogy milyen gyors a reakcióidőd, és mennyire tudsz összetetten gondolkodni. Ha készen állsz erre a trükkös feladványra, akkor vágjunk is bele!

A most következő képen egy kedves sarkvidéki csoportképet fogsz látni. Jéghideg víz, hófödte hegycsúcsok, egy jegesmedve és három pingvin állt modellt ehhez a képes fejtörőhöz. A feladatod csupán annyi, hogy rájöjj, mi nem stimmel a képen! Nézd meg alaposan, majd hozd meg a döntésedet! De vigyázz, mert csupán 5 másodperced lesz a megoldásra, hiszen csak így lehet biztos, hogy 140 feletti az IQ-d.

Találd meg a hibát a képen!

Megtalálod, mi hibázik ezen a képes IQ-teszten?

Forrás: BrigthSide / jagranjosh

Miért szeretjük annyira ezeket a fejtörőket?

Az ilyen jellegű képes rejtvények egyből beindítják az agyadat. Amint meglátod a feladványt, máris a megoldáson kezdesz el gondolkodni. Ugyan, ez nem egy matematikai feladat, de legalább annyira megdolgoztatja a logikai gondolkodásodat. Ezeken felül azt sem szabad fél vállról venni, hogy minden hasonló típusú gyors IQ-teszt fejleszti a problémamegoldó készségedet, és a megoldással még az agyad önjutalmazó mechanizmusait is beindítja.

Sikerült rájönnöd a megoldásra? Mutatjuk!

Letelt az idő, és már tudod, mi a hiba a képen? Akkor gratulálunk, hiszen azok, akik 5 másodperc alatt kitalálják a megfejtést, nagy eséllyel 140 feletti IQ-val rendelkeznek. Ha nem sikerült, ne csüggedj! Engedd el az időt, nézd meg még alaposabban a képet. Adunk egy kis segítséget is: nem biztos, hogy a hibát be tudod karikázni rajta.