IQ-teszt: találd meg a 3 különbséget 33 másodperc alatt

A különbségkereső rejtvények és IQ-tesztek egyre népszerűbbek. Szórakoztató módja annak, hogy elüssük az időt, miközben egy kicsit megmozgatjuk az agyunkat. Készen állsz arra, hogy teszteld, mennyire éles a szemed? Nézd meg alaposan ezt a két képet, amelyeken egy aranyos macska ül egy papírzacskóban. A két kép között 3 apró különbség rejtőzik, és a feladatod az, hogy mindet megtaláld mindössze 33 másodperc alatt. Tedd próbára ez elmédet!

Tedd próbára magad a képes IQ-tesztünkkel!

Forrás: Source: Brain Quiz

IQ-tesztek, mint képrejtvények

A képrejtvényes IQ-tesztek tökéletesek az agy tornáztatására, a figyelem lekötésére és a koncentráció gyakorlására. Gyerekek és felnőttek egyaránt kipróbálhatják, és az időkorlát csökkentésével nehezíthető a kihívás. A különbségkereső feladványok egyszerre szórakoztatnak és kihívás elé állítanak. A feladatod, hogy a következő két képet megvizsgáld, 33 másodperced lesz, hogy észrevedd a 3 különbséget a két cicás képen. Ez elsőre egyszerűnek tűnhet, pedig nehezebb, mint gondolnád.

Állíts be egy időzítőt 33 másodpercre, és kezdődjön az IQ-teszt!

Képrejtvényes IQ-teszt.

Forrás: Source: Brain Quiz

Nézd meg a képet, és alaposan vizsgáld meg a jelenetet. Ugyanis apró különbségek rejtőzhetnek a háttérben vagy a tárgyakban. A háttérelemeket gyakran úgy alakítják ki, hogy eltereljék a figyelmedet, ezért figyelj az apró változásokra. Nézd át alaposan a képet, haladj színekről színekre vagy alakzatokról, alakzatokra. Vizsgáld meg fentről lefelé, majd jobbról balra a képet, így biztosan nem siklik át a tekinteted a különbségeken.

IQ-teszt megoldása

Ha sikerült megtalálnod a 3 különbséget a két kép között akkor gratulálunk, bebizonyítottad, hogy kivételes intelligenciával rendelkezel. Az IQ-teszt eredménye jól tükrözi a koncentrációs képességeid és az életlátásod mértékét.

IQ-teszt megfejtése.

Forrás: Source: Brain Quiz

Mit tanulhattál az IQ-tesztből?

Gyakran a legegyértelműbb problémák a szemünk előtt rejtőznek. A kis rejtvények megoldása növeli a problémamegoldó képességeket, a koncentrációt és a részletek megfigyelését is. Ha igazán éles a szemed, számodra ezek a tesztek nem okoznak igazi kihívást, de remek agytornának bizonyulnak.