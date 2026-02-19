2026-ban fordulóponthoz érkezhet György herceg élete. A brit trón várományosa ekkor lép abba a korba, amikor a királyi család tagjai hagyományosan tudatosabban kezdenek készülni jövőbeli szerepükre.

György hercegnek izgalmas lesz a 2026-os év.

Forrás: WireImage

György herceg idén nyáron betölti a 13. életévét, amely a brit királyi hagyományok szerint a komolyabb közéleti felkészülés kezdete.

Várhatóan egyre több hivatalos eseményen jelenik meg szülei, Vilmos és Katalin oldalán.

Tovább erősödhet a nyilvános szerepléseken mutatott magabiztossága, amelyet már a Buckingham-palota rendezvényein és az Emlékezés Fesztiválján is bizonyított.

Megkezdi középiskolai tanulmányait.

A lehetséges intézmények között emlegetik az Eton College-ot és a Marlborough College-ot, de a döntést teljes diszkréció övezi.

Ez vár György hercegre a következő időszakban

Amikor a brit monarchia jövőjéről esik szó, a figyelem óhatatlanul György cambridge-i herceg felé fordul. Vilmos walesi herceg és Katalin walesi hercegné legidősebb gyermekeként ő a trón közvetlen várományosa, akit évek óta kitüntetett figyelem övez. A nyilvánosság szinte a születése óta követi fejlődését, 2026 pedig minden jel szerint meghatározó esztendő lesz számára a közéleti szerepvállalás felé vezető úton.

A herceg 2026 júliusában tölti be a 13. életévét. Ez a mérföldkő a brit királyi hagyományokban túlmutat egy egyszerű születésnapon: ebben az életkorban kezdődik az a tudatosabb felkészülési szakasz, amely során a fiatal családtagok fokozatosan egyre nagyobb nyilvános szerepet kapnak. György esetében is erre lehet számítani.

Az elmúlt időszak már előrevetítette ezt a folyamatot. A fiatal trónörökös több jelentős eseményen is megjelent szülei oldalán, köztük a második világháború befejezésének évfordulóján a Buckingham-palota falai között, valamint az Emlékezés Fesztiválján. Megjelenései során meglepő természetességgel beszélgetett veteránokkal és közéleti szereplőkkel, ami nemcsak a ceremoniális kötelezettségekhez való alkalmazkodását, hanem növekvő magabiztosságát is jelezte.

A walesi hercegi pár nevelési stratégiáját királyi szakértők következetesen fokozatos és kimért megközelítésként írják le. A cél nem az, hogy fiukat túl korán a reflektorfénybe állítsák, hanem hogy lépésről lépésre készítsék fel arra a szerepre, amelyet egy napon be kell töltenie. A hangsúly az egyensúlyon van: a kötelességtudat kialakításán úgy, hogy közben megmaradjon a gyermekkora és a magánélete is – írja a Grazia magazin.