Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 19., csütörtök Zsuzsanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család Katalin hercegné Vilmos herceg György herceg
Rideg Léna
2026.02.19.
Új fejezet kezdődik a brit királyi család életében. 2026 nemcsak egy újabb év lesz a naptárban, hanem mérföldkő is, ugyanis György herceg olyan életszakaszba lép, amely már tudatosan a jövőbeli uralkodói szerepre készíti fel.

2026-ban fordulóponthoz érkezhet György herceg élete. A brit trón várományosa ekkor lép abba a korba, amikor a királyi család tagjai hagyományosan tudatosabban kezdenek készülni jövőbeli szerepükre.

György hercegnek izgalmas lesz a 2026-os év.
György hercegnek izgalmas lesz a 2026-os év.
Forrás: WireImage
  • György herceg idén nyáron betölti a 13. életévét, amely a brit királyi hagyományok szerint a komolyabb közéleti felkészülés kezdete.
  • Várhatóan egyre több hivatalos eseményen jelenik meg szülei, Vilmos és Katalin oldalán.
  • Tovább erősödhet a nyilvános szerepléseken mutatott magabiztossága, amelyet már a Buckingham-palota rendezvényein és az Emlékezés Fesztiválján is bizonyított.
  • Megkezdi középiskolai tanulmányait.
  • A lehetséges intézmények között emlegetik az Eton College-ot és a Marlborough College-ot, de a döntést teljes diszkréció övezi.

Ez vár György hercegre a következő időszakban

Amikor a brit monarchia jövőjéről esik szó, a figyelem óhatatlanul György cambridge-i herceg felé fordul. Vilmos walesi herceg és Katalin walesi hercegné legidősebb gyermekeként ő a trón közvetlen várományosa, akit évek óta kitüntetett figyelem övez. A nyilvánosság szinte a születése óta követi fejlődését, 2026 pedig minden jel szerint meghatározó esztendő lesz számára a közéleti szerepvállalás felé vezető úton.

A herceg 2026 júliusában tölti be a 13. életévét. Ez a mérföldkő a brit királyi hagyományokban túlmutat egy egyszerű születésnapon: ebben az életkorban kezdődik az a tudatosabb felkészülési szakasz, amely során a fiatal családtagok fokozatosan egyre nagyobb nyilvános szerepet kapnak. György esetében is erre lehet számítani.

Az elmúlt időszak már előrevetítette ezt a folyamatot. A fiatal trónörökös több jelentős eseményen is megjelent szülei oldalán, köztük a második világháború befejezésének évfordulóján a Buckingham-palota falai között, valamint az Emlékezés Fesztiválján. Megjelenései során meglepő természetességgel beszélgetett veteránokkal és közéleti szereplőkkel, ami nemcsak a ceremoniális kötelezettségekhez való alkalmazkodását, hanem növekvő magabiztosságát is jelezte.

A walesi hercegi pár nevelési stratégiáját királyi szakértők következetesen fokozatos és kimért megközelítésként írják le. A cél nem az, hogy fiukat túl korán a reflektorfénybe állítsák, hanem hogy lépésről lépésre készítsék fel arra a szerepre, amelyet egy napon be kell töltenie. A hangsúly az egyensúlyon van: a kötelességtudat kialakításán úgy, hogy közben megmaradjon a gyermekkora és a magánélete is – írja a Grazia magazin.

György herceg tanulmányaiban is nagy változás jön

A közéleti feladatok mellett 2026 személyes szempontból is jelentős változást hoz: György herceg középiskolás lesz. Az iskolaválasztás körül nagy a diszkréció, ami nem meglepő, hiszen a döntés komoly figyelmet vonz. A sajtóban felmerült lehetőségként az Eton College neve, ahol édesapja is tanult, illetve a Marlborough College, amelyet édesanyja végzett el. A család azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy a választás a lehető legkevesebb nyomással járjon a fiatal örökös számára.

Az új iskolai közeg új barátságokat, tapasztalatokat és felelősségeket jelent majd, miközben Györgynek továbbra is egyensúlyt kell találnia a családi élet és a rá váró közfeladatok között. A 2026-os év így egyszerre jelenti a kamaszkor küszöbét és a jövőbeli uralkodói szerepre való tudatosabb felkészülés kezdetét.

Ezek is érdekelhetnek:

Katalin hercegné elárulta az egyetlen szabályt, amit György herceggel sosem szegnek meg

Egy ártatlan poén elég volt ahhoz, hogy bepillantást nyerjünk Kate Middleton mindennapjaiba. Katalin hercegné most elárulta, milyen szabályok szerint játszanak otthon legidősebb fiával.

Saroltáért és Lajosért aggódik Harry herceg: attól tart, Vilmos és Katalin kisebb gyerekeire sok megpróbáltatás vár

Diana és Károly a királyi családot elhagyó fia attól tart, hogy bátyja gyermekei közül legalább egyikük ugyanabba a szerepbe kényszerülhet, amely őt egész életében meghatározta. Bár Harry herceg a félelmeit állítólag Vilmossal is megosztotta, elmondása szerint a trónörökös egyértelművé tette: nem kér az öccse tanácsaiból.

György, Sarolta és Lajos karácsonya: Katalin egy dolgot biztosan nem ajándékoz nekik és azt mástól sem kaphatják meg

A walesi hercegné számára a karácsony nemcsak az ünnepi hagyományokról, hanem komoly nevelési dilemmáról is szól. Miközben Katalin a családjával Sandringhamben készül az ünnepekre, három gyermekük ajándékozása és a határok meghúzása komoly kihívást jelent.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu