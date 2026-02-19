A minimalista lakberendezés már a múlté, mutatjuk mi jön helyette 2026-ban

Hófehér falak, szürke padló, szögletes formák és visszafogottság: az elmúlt években szinte minden lakás így nézett ki, a minimalista lakberendezés jegyében. Mintha egy stúdióba vagy egy lakberendezési üzletbe léptünk volna, ahol nincsenek kint fényképek, személyes tárgyak vagy apróságok a polcokon. Ezek a lakások ugyan letisztultságot sugalltak, a hideg színek és a személytelen dísztárgyak miatt túl sterillé váltak, ahol előbb-utóbb feszengeni kezdünk, ráadásul cseppet sem tükrözték az ott lakók személyiségét. Úgy tűnik, hogy a lakberendezőknek és az embereknek is tele lett a hócipője a minimalizmussal, így 2026-ra megérkezett a midimalizmus. Mutatjuk, hogy ez mit jelent.

A minimalista lakberendezés egyik alapja, hogy semmi se legyen szem előtt.

Forrás: Shutterstock

A minimalista lakberendezés helyett itt a midimalizmus

Míg a maximalista vegyíti a színeket és a mintákat is, a polcokra mindenféle mütyürt kirak, az egy szobára eső régiségek és örökölt tárgyak száma pedig meghaladja a szükségest, addig a minimalista lakberendezés mindent eltüntet a szem elől. Van azonban a kettő között egy egészséges átmenet, ami egyik végletbe sem hajlik el. Pont annyira egységes és letisztult, mint a minimalizmus, és annyira személyes és otthonos, mint a maximalizmus. Ez a midimalizmus.

A midimalista lakberendezés egyensúlyt teremt a visszafogottság és a kifejezés között. Itt továbbra is fontos, hogy ne legyen túlzsúfolva bútorokkal a helyiség és gondosan meglegyen válogatva minden, ami szem előtt van, de az örökségek és a jelentőségteljes tárgyak lágyítják a komoly fegyelmet.

Ennél a stílusnál belefér a sok családi fotó, a nagymamától örökölt lábas a konyhapulton, a kedvenc zenekarod albumborítója vagy az elért eredményeid serlegei, de minden okkal van ott, ahol van, és stílusosan van elhelyezve. Nincs felesleges porfogó tárgy kint.

Így az otthonod rendezett hatású marad, de a személyiséged is előtérbe kerülhet, hogy a lakásod tényleg otthon legyen, ne egy kiállítótér.

A midimalizmusba beleférnek a személyes tárgyak, de csakis ízlésesen és indokoltan kihelyezve.

Forrás: Shutterstock

A midimalizmus legfőbb stílusjegyei:

Több szín is megjelenik a fehéren és a szürkén kívül, de maradnak az alap, semleges árnyalatok, mint a barna, a fa, a bézs vagy a pasztell, natúr földszínek. Gondosan kiválogatott bútorok, harmonikusan elrendezve, a kevesebb néha több elvvel. A tárolás el van rejtve, ahogy a kábelek is. Személyes tárgyak, fényképek, ereklyék emlékek kihelyezése előre kitalált helyen, de minden kihelyezett tárgynak oka van. Puhább textúrák használata, mint a fa, len, gyapjú. Melegebb színek használata.

Összegezve tehát a midimalizmus valójában egy ésszerű aranyközépút a minimalizmus és a maximalizmus között. Letisztult, de nem üres; személyes, de nem zsúfolt. A lényege, hogy egyszerre maradj stílusos és valódi, az otthonodba pedig jó legyen belépni egy nehéz és fárasztó nap után.

Olvasd el további cikkeinket is lakberendezés témában: