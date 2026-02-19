„A törvénynek érvényesülnie kell” – III. Károly király közleményt adott ki András letartóztatása után

Közleményt adott ki III. Károly király, miután öccsét, Andrew Mountbatten-Windsort közhivatali visszaélés gyanújával őrizetbe vették. Az uralkodó hangsúlyozta, hogy a törvénynek érvényesülnie kell, és jelezte, hogy a brit királyi család teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal.

Károly király közleményt adott ki András herceg letartóztatása kapcsán.

Forrás: Getty Images Europe

A Buckingham-palota közleménye III. Karoly közleményben reagált öccse őrizetbe vételére, és kijelentette: a törvénynek érvényesülnie kell.

Andras yorki hercegt 66. születésnapján vették őrizetbe közhivatali visszaélés gyanújával.

A Temze-völgyi Rendőrség megerősítette: egy hatvanas éveiben járó, Norfolkban élő férfit tartóztattak le, aki jelenleg rendőrségi őrizetben van.

Civil ruhás rendőrök hat jelöletlen járművel érkeztek a sandringhami birtokon található Wood Farmhoz; a letartóztatást 10:08-kor erősítették meg.

Átkutatták a Wood Farmot és a windsori Royal Lodge-ot is, ahol a herceg több mint húsz évig élt.

A nyomozás Andrew korábbi kereskedelmi különmegbízotti tevékenységére fókuszál, különös tekintettel az úgynevezett Epstein-aktákban szereplő e-mailekre.

A dokumentumok arra utalnak, hogy bizalmas információk kerülhettek illetéktelen kezekbe, többek között hivatalos látogatásokról és befektetési lehetőségekről szóló jelentések.

Így reagált Károly király öccse, András letartóztatására

A Buckingham-palota délben kiadott közleményében a király úgy fogalmazott: a legmélyebb aggodalommal értesült az Andrással kapcsolatos hírekről és az ellene felmerült gyanúról. Hozzátette, most egy tisztességes és megfelelő eljárás következik, amelynek során az illetékes hatóságok kivizsgálják az ügyet. Mint mondta, ebben a folyamatban korábbi álláspontjához híven teljes mértékben és maradéktalanul támogatják és segítik a nyomozást. Egyértelművé tette: a továbbiakban nem kívánja kommentálni az ügyet.

Íme, a közlemény:

“Mélységes aggodalommal értesültem az Andrew Mountbatten-Windsorral kapcsolatos hírekről és a közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújáról.

Most egy teljes, tisztességes és megfelelő eljárás következik, amelynek keretében ezt a kérdést a megfelelő hatóságok a megfelelő módon kivizsgálják majd. Ebben, ahogy már korábban is elmondtam, teljes és őszinte támogatásunkat és együttműködésünket élvezik. Hadd mondjam ki egyértelműen: a törvénynek érvényesülnie kell. Mivel mindez még folyamatban van, nem lenne helyes, ha további kommenteket tennék közzé az ügyben.

Addig is családommal együtt továbbra is teljesítjük kötelességünket és szolgálatunkat mindannyiuk irányába. Charles R.”