Karl Lagerfeld a család helyett a macskájára hagyta vagyonát – most per indul az örökségért – Videó

2019. február 19-én, napra pontosan hét éve halt meg Karl Lagerfeld. A tervező a modern divattörténet egyik legkarakteresebb alakja volt, aki nemcsak emlékezetes kollekciókat alkotott, hanem jelentős, csaknem 200 millió dolláros vagyont is hátrahagyott. Végrendelete különösen nagy visszhangot keltett, hiszen örökségének számottevő részét szeretett macskájára hagyta.

Karl Lagerfeld öröksége miatt pereskedik a divattervező családja.

Karl Lagerfeld öröksége

Tudtad, hogy Karl Lagerfeld szinte semmit nem hagyott a rokonaira? Helyette olyan emberekre bízta 200 millió eurós vagyonát, akiket tényleg a családjának tartott. Ilyen volt például az asszisztense, a keresztfia, két férfimodell, de még a hőn szeretett macskája is egy csomó pénzt örökölt. Baptiste Giabiconi modell mintegy 70 millió dollárt örökölt, miután 2008-ban, mindössze 18 évesen szoros kapcsolatba került a tervezővel.

A tervező imádott macskájára egy hatalmas házat, személyzetet és másfél milliós vagyont hagyott, akinek nem igazán kell aggódnia a megélhetése miatt a továbbiakban sem.

Ezt a rendhagyó ítéletet támadta meg most egy meg nem nevezett fél, bár nem nehéz kitalálni, hogy Lagerfeld egyik rokonáról lehet szó, aki így próbál némi alamizsnához jutni. Bár a végrendelet megtámadása lehetőséget teremthet a családtagok számára, hogy részesedjenek a hatalmas vagyonból, a jelenlegi jogi vita várhatóan nem érinti Choupette helyzetét, hiszen Lagerfeld gondosan rendelkezett arról, hogy kedvence élete végéig biztosított körülmények között élhessen.

A divattervező macskája, Choupette

Choupette története is Giabiconihoz kötődik: a fehér macska eredetileg az ő kedvence volt, és egy karácsonyi időszakban kérte meg Lagerfeldet, hogy vigyázzon rá. A divattervező, aki korábban inkább kutyapártinak vallotta magát, végül annyira megszerette az állatot – részben azért is, mert párizsi életviteléhez praktikusabb választásnak bizonyult –, hogy a modell végleg nála hagyta a cicát.

A hófehér macska élete szinte ugyanolyan fényűzővé vált, mint gazdájáé. Első osztályon utazott, az ebédlőasztalnál étkezett, magazinok címlapján szerepelt, saját iPadet kapott – amelyet állítólag használni is megtanult –, és nyilvános eseményekre is külön személyzet kísérte. Ma már dollármilliomosként tartják számon. Lagerfeld annyira óvta kedvencét, hogy senkinek nem engedte meg, hogy puszta kézzel simogassa, ő maga is gyakran kesztyűben ért hozzá.