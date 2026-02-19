Mitől kell tartani és mire érdemes felkészülni: a nőgyógyászati vizsgálat menete lépésről lépésre

A nőgyógyászati vizsgálat a szexuális élet megkezdése után — bizonyos esetekben akár előtt is — minden nőnek ajánlott. A nőgyógyászati betegségek kiszűrése miatt fontos, hogy a nők legalább évente egyszer részt vegyenek vizsgálaton, ám sokan mégsem keresik fel az orvosukat, mert félnek, bizonytalanok, nem tudják, mire számítsanak, mi a nőgyógyászati vizsgálat menete. Cikkünkben lépésről lépésre leírjuk, mire számíthatsz a nőgyógyásznál.

A nőgyógyászati vizsgálat beszélgetéssel kezdődik.

Forrás: 123RF

A nőgyógyászati vizsgálat menete röviden

Anamnézis során rákérdeznek ciklusra és panaszokra

Külső és belső vizsgálat is történhet

Méhnyakrákszűrés mintavétellel zajlik

Ultrahang vizsgálat gyakran része az ellenőrzésnek

A vizsgálat általában néhány percig tart

A vizsgálat minden életkorban kiemelt jelentőségű, hiszen a rendszeres kontroll segít a fertőzések, hormonális eltérések és daganatos betegségek korai felismerésében. A vizsgálat nemcsak panasz esetén indokolt, hanem szűrőjelleggel is javasolt évente. A félelem gyakran az ismeretlenségből fakad, ezért fontos tisztázni, hogy pontosan mi történik a rendelőben.

Az első lépés a részletes beszélgetés

A nőgyógyászati vizsgálat menete minden esetben egy konzultációval indul. Az orvos rákérdez a menstruációs ciklus rendszerességére, az esetleges fájdalmakra, a fogamzásgátlás módjára, valamint korábbi betegségekre és műtétekre. Ez az úgynevezett anamnézis segít abban, hogy a vizsgálat célzott és személyre szabott legyen.

Fontos, hogy a páciens őszintén beszéljen a tüneteiről, még akkor is, ha azok kellemetlennek tűnnek. A vizsgálat bizalmi légkörben zajlik, és minden információ az egészség megőrzését szolgálja.

A fizikális vizsgálat lépései

A vizsgálat során a fizikális vizsgálat a külső nemi szervek megtekintésével kezdődik. Ezt követi a hüvelyi feltárás, amely során az orvos egy eszköz segítségével megtekinti a hüvelyfalat és a méhnyakat. Ilyenkor történhet meg a méhnyakrákszűréshez szükséges sejtminta levétele.

A vizsgálat része lehet a kétkezes tapintásos vizsgálat is, amely során az orvos a méh és a petefészkek nagyságát, érzékenységét ellenőrzi. Szükség esetén hüvelyi ultrahangvizsgálat egészítheti ki az ellenőrzést, amely részletes képet ad a kismedencei szervekről.