Ma lenne a Király 68. születésnapja – Derítsd ki, mennyire ismered Zámbó Jimmyt

Január hónapja minden igazi Jimmy-rajongó számára torokszorító emlékeket idéz fel. Ma, január 20-án lenne 68 éves Zámbó Jimmy, ha nem történik meg a tragédia az év második éjszakáján. Már sosem tudjuk meg, milyen karriert futott volna be, ha az elmúlt 25 évben is velünk marad.

Zámbó Jimmy wax figuriája Budapesten pont úgy néz ki, ahogy megmaradt a rajongók emlékeiben.

Forrás: Shutterstock

Kétség sem fér hozzá, hogy a 90-es évek a Királyról szóltak. Bár Zámbó Jimmy életében rendkívül megosztó személyiség volt, azt senki sem vitathatja, hogy úgy énekelt, mint senki más. Lehet, hogy nem volt egy tipikus szépfiú, de karizmája és tehetsége mindenkit levett a lábáról, a nők pedig egyenesen bálványozták. 2001-ben bekövetkezett halála megrázta az egész országot.

Vajon mit csinálna Zámbó Jimmy ma?

Ha a sors kegyesebb lett volna, ma talán deresedő göndör fürtökkel, de a régi tűzzel a szemében ülne a csepeli ház asztalfőjén. Edit asszony a kedvenc magyaros fogásaival kényeztetné és Zámbó Jimmy gyerekei – Krisztián, Szebasztián és Adrián – pedig büszkén köszöntenék édesapjukat, aki a képzeletünkben már az ötödik Fonogram-díját veszi át. A valóság azonban kegyetlen: ő már örökre 42 éves marad. Aki akar, még találkozhat a wax-másával a Budapesti Madame Tussauds múzeumban. Amióta elhunyt, emléke talán egy cseppet megkopott és vesztett a fényéből, de rajongói minden mindenszentekkor, januárban és az évente megtartott emlékkoncerteken is igyekeznek táplálni a legendát. A következő elmékest alkalmával nemsokára kiadatlan számokat is bemutatnak majd. Időről időre fellángol a pletyka, hogy nem is baleset történt, és sokak számára gyanús, hogy Zámbó Jimmy halála titkosítva volt idáig. Te mennyire vagy Zámbó Jimmy-rajongó? Emlékszel a magyar popzene Királyára? Tarts velünk egy időutazásra, és teszteld tudásod műveltségi kvízünkkel!

Zámbó Jimmy-kvíz: mennyire emlékszel a Királyra?

A 90-es évek legendájára mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy egy unalmas fickó volt. Te mire emlékszel az életéből?