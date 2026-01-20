Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ma lenne a Király 68. születésnapja – Derítsd ki, mennyire ismered Zámbó Jimmyt

MTI - -
sztár Zámbó Jimmy kvíz
Pópity Balázs
2026.01.20.
Január még mindig egy kegyetlen hónap Zámbó Jimmy rajongói számára. A Király a 90-es évek vitathatatlan csillaga, akiért a nők valósággal megőrültek, ma már csak az emlékeinkben él. Neked mi maradt meg Zámbó Jimmy életéből?

Január hónapja minden igazi Jimmy-rajongó számára torokszorító emlékeket idéz fel. Ma, január 20-án lenne 68 éves Zámbó Jimmy, ha nem történik meg a tragédia az év második éjszakáján. Már sosem tudjuk meg, milyen karriert futott volna be, ha az elmúlt 25 évben is velünk marad. 

Zámbó Jimmy wax figuraként.
Zámbó Jimmy wax figuriája Budapesten pont úgy néz ki, ahogy megmaradt a rajongók emlékeiben.
Forrás: Shutterstock

Kétség sem fér hozzá, hogy a 90-es évek a Királyról szóltak. Bár Zámbó Jimmy életében rendkívül megosztó személyiség volt, azt senki sem vitathatja, hogy úgy énekelt, mint senki más. Lehet, hogy nem volt egy tipikus szépfiú, de karizmája és tehetsége mindenkit levett a lábáról, a nők pedig egyenesen bálványozták. 2001-ben bekövetkezett halála megrázta az egész országot. 

Vajon mit csinálna Zámbó Jimmy ma?

Ha a sors kegyesebb lett volna, ma talán deresedő göndör fürtökkel, de a régi tűzzel a szemében ülne a csepeli ház asztalfőjén. Edit asszony a kedvenc magyaros fogásaival kényeztetné és Zámbó Jimmy gyerekei – Krisztián, Szebasztián és Adrián – pedig büszkén köszöntenék édesapjukat, aki a képzeletünkben már az ötödik Fonogram-díját veszi át. A valóság azonban kegyetlen: ő már örökre 42 éves marad. Aki akar, még találkozhat a wax-másával a Budapesti Madame Tussauds múzeumban. Amióta elhunyt, emléke talán egy cseppet megkopott és vesztett a fényéből, de rajongói minden mindenszentekkor, januárban és az évente megtartott emlékkoncerteken is igyekeznek táplálni a legendát. A következő elmékest alkalmával nemsokára kiadatlan számokat is bemutatnak majd. Időről időre fellángol a pletyka, hogy nem is baleset történt, és sokak számára gyanús, hogy Zámbó Jimmy halála titkosítva volt idáig. Te mennyire vagy Zámbó Jimmy-rajongó? Emlékszel a magyar popzene Királyára? Tarts velünk egy időutazásra, és teszteld tudásod műveltségi kvízünkkel!

Zámbó Jimmy-kvíz: mennyire emlékszel a Királyra?

A 90-es évek legendájára mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy egy unalmas fickó volt. Te mire emlékszel az életéből?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/9 Hol született Zámbó Jimmy?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/9 Milyen név szerepelt a király személyi igazolványán?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/9 Melyik évben született Zámbó Jimmi?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/9 Melyik napon történt a tragikus baleset, ami a halálához vezetett?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/9 Melyik évtizedben érte el pályafutása csúcsát, amikor sorra döntötte a lemezeladási rekordokatt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/9 Melyik fesztiválon nyert szerzői és előadói díjat a „Valahol bús dal szól” című dallal?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/9 Melyik külföldi énekes hatása érződik különösen Jimmy előadásmódján?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/9 Hány évre titkosították a halálával kapcsolatos aktákat, amelyek legkorábban 2026-ban válhatnak nyilvánossá?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/9 Milyedn díjat nyert el kétszer is Zámbó Jimmy

