Csavaros Charles Dickens-kvíz: csak az igazi könyvmolyok tudják hibátlanul kitölteni

Bába Dorottya
2026.02.07.
A viktoriánus korban a csillogó bálok és nyomortelepek között mély szakadék tátongott. Ez volt Charles Dickens fő témája, akiről egy izgalmas irodalmi kvízzel emlékezünk meg születésének évfordulóján.

Twist Olivér, Copperfield Dávid, Karácsonyi ének – csak pár mestermű Charles Dickens színes bibliográfiájából. Ő az az író, aki szemléletesen ábrázolta a viktoriánus kor társadalmi különbségeit és a szegénységet. A szerző remekbe szabott műveihez saját élete szolgálta az ihletforrást. Születésének évfordulóján egy izgalmas irodalmi kvízzel emlékezünk meg róla.

Charles Dickens irodalmi kvíz
Charles Dickens a viktoriánus társadalom szakértője volt.
Irodalmi kvíz Charles Dickensről:

  • Az író művei, életének lenyomatai.
  • Charles Dickens 214. éve született, itt a remek alkalom, hogy felfrissítsük ismereteinket.

Charles Dickens élete és munkássága

Mivel regényeiben a nyomor, társadalmi különbségek jelentek meg, joggal gondolhatjuk, hogy magánéletében is egy csupaszív ember volt. Azonban Charles Dickens műveit és életrajzát összevetve egy végtelenül megkeseredett, világból kiábrándult ember képe rajzolódik ki. Ehhez részben személyisége, részben az élete során elszenvedett traumák tettek hozzá, amik szívbemarkoló történeteiben is megjelennek.

Charles Dickens legjobb könyvei épp azért olyan mesteriek, mert mondanivalójuk majd’ két évszázaddal később is ugyanolyan releváns, mint megjelenésükkor. Mivel épp ma van születésének 214. évfordulója, összeállítottunk egy izgalmas irodalmi kvízt életéről és munkásságáról.

1/11 Mikor született Charles Dickens?
1/11 Mikor született Charles Dickens?
2/11 Mi volt édesapja foglalkozása?
2/11 Mi volt édesapja foglalkozása?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/11 Feleségével, Catherine Thompson Hogarth-tal tizenkét évig voltak házasok. Hány gyerekük született ezidő alatt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/11 Melyik korai élményéből merítette művei fő inspirációját?
5/11 Mi volt a címe első regényének?
5/11 Mi volt a címe első regényének?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/11 Mi volt Charles Dickens írói álneve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/11 Hogy hívták a Karácsonyi ének főszereplőjét?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/11 Ki nevelte Copperfield Dávidot anyja halála után?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/11 Mivel keres pénzt a Twist Olivér főgonosza, Fagin úr?
10/11 Mibe halt bele a viktoriánus író?
10/11 Mibe halt bele a viktoriánus író?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
11/11 Bónuszkérdés: melyik Trónok harca-színész az ükunokája?

A Charles Dickens-kvíz tanulsága

Elcsépelt toposz, hogy az legjobb forgatókönyvíró az élet maga, ám a benne rejlő igazság továbbra is releváns. Charles Dickens élete folyamán a társadalmi ranglétra szinte valamennyi fokát megjárta: polgárból gyerekmunkás, később pedig ünnepelt író és értelmiségi lett. Regényeiben megelevenednek élményei, melyek valós tapasztalatok híján nem lehetnének ilyen érzékletesek.

További irodalmi kvízek is érdekelhetnek:

Rejtő Jenő kvíz: felismered, melyik könyvéből valók ezek az ikonikus idézetek?

Ha szereted Rejtő Jenő utánozhatatlan humorát és felejthetetlen karaktereit, ez a kvíz neked szól! Felismered melyik Rejtő Jenő regényből származnak ezek az emlékezetes idézetek?

Irodalmi kvíz – Mennyit tudsz a 125 éve született Fekete Istvánról és műveiről?

Kvízünkkel Fekete István munkásságára emlékezünk.

Irodalmi teszt: te átmennél a magyarérettségin?

Képzeld el, hogy újra iskolapadban ülsz, és egy irodalmi dolgozatot kell megírnod. Mennyire vagy felkészült? Teszteld tudásod, és tudd meg, neked sikerülne-e a magyar érettségi irodalmi feladatsora!


 

