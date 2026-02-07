Csavaros Charles Dickens-kvíz: csak az igazi könyvmolyok tudják hibátlanul kitölteni

Twist Olivér, Copperfield Dávid, Karácsonyi ének – csak pár mestermű Charles Dickens színes bibliográfiájából. Ő az az író, aki szemléletesen ábrázolta a viktoriánus kor társadalmi különbségeit és a szegénységet. A szerző remekbe szabott műveihez saját élete szolgálta az ihletforrást. Születésének évfordulóján egy izgalmas irodalmi kvízzel emlékezünk meg róla.
Irodalmi kvíz Charles Dickensről:
- Az író művei, életének lenyomatai.
- Charles Dickens 214. éve született, itt a remek alkalom, hogy felfrissítsük ismereteinket.
Charles Dickens élete és munkássága
Mivel regényeiben a nyomor, társadalmi különbségek jelentek meg, joggal gondolhatjuk, hogy magánéletében is egy csupaszív ember volt. Azonban Charles Dickens műveit és életrajzát összevetve egy végtelenül megkeseredett, világból kiábrándult ember képe rajzolódik ki. Ehhez részben személyisége, részben az élete során elszenvedett traumák tettek hozzá, amik szívbemarkoló történeteiben is megjelennek.
Charles Dickens legjobb könyvei épp azért olyan mesteriek, mert mondanivalójuk majd’ két évszázaddal később is ugyanolyan releváns, mint megjelenésükkor. Mivel épp ma van születésének 214. évfordulója, összeállítottunk egy izgalmas irodalmi kvízt életéről és munkásságáról.
1/11 Mikor született Charles Dickens?
2/11 Mi volt édesapja foglalkozása?
3/11 Feleségével, Catherine Thompson Hogarth-tal tizenkét évig voltak házasok. Hány gyerekük született ezidő alatt?
4/11 Melyik korai élményéből merítette művei fő inspirációját?
5/11 Mi volt a címe első regényének?
6/11 Mi volt Charles Dickens írói álneve?
7/11 Hogy hívták a Karácsonyi ének főszereplőjét?
8/11 Ki nevelte Copperfield Dávidot anyja halála után?
9/11 Mivel keres pénzt a Twist Olivér főgonosza, Fagin úr?
10/11 Mibe halt bele a viktoriánus író?
11/11 Bónuszkérdés: melyik Trónok harca-színész az ükunokája?
A Charles Dickens-kvíz tanulsága
Elcsépelt toposz, hogy az legjobb forgatókönyvíró az élet maga, ám a benne rejlő igazság továbbra is releváns. Charles Dickens élete folyamán a társadalmi ranglétra szinte valamennyi fokát megjárta: polgárból gyerekmunkás, később pedig ünnepelt író és értelmiségi lett. Regényeiben megelevenednek élményei, melyek valós tapasztalatok híján nem lehetnének ilyen érzékletesek.
További irodalmi kvízek is érdekelhetnek: