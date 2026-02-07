Csavaros Charles Dickens-kvíz: csak az igazi könyvmolyok tudják hibátlanul kitölteni

Twist Olivér, Copperfield Dávid, Karácsonyi ének – csak pár mestermű Charles Dickens színes bibliográfiájából. Ő az az író, aki szemléletesen ábrázolta a viktoriánus kor társadalmi különbségeit és a szegénységet. A szerző remekbe szabott műveihez saját élete szolgálta az ihletforrást. Születésének évfordulóján egy izgalmas irodalmi kvízzel emlékezünk meg róla.

Charles Dickens a viktoriánus társadalom szakértője volt.

Forrás: Getty Images

Irodalmi kvíz Charles Dickensről: Az író művei, életének lenyomatai.

Charles Dickens 214. éve született, itt a remek alkalom, hogy felfrissítsük ismereteinket.

Charles Dickens élete és munkássága

Mivel regényeiben a nyomor, társadalmi különbségek jelentek meg, joggal gondolhatjuk, hogy magánéletében is egy csupaszív ember volt. Azonban Charles Dickens műveit és életrajzát összevetve egy végtelenül megkeseredett, világból kiábrándult ember képe rajzolódik ki. Ehhez részben személyisége, részben az élete során elszenvedett traumák tettek hozzá, amik szívbemarkoló történeteiben is megjelennek.

Charles Dickens legjobb könyvei épp azért olyan mesteriek, mert mondanivalójuk majd’ két évszázaddal később is ugyanolyan releváns, mint megjelenésükkor. Mivel épp ma van születésének 214. évfordulója, összeállítottunk egy izgalmas irodalmi kvízt életéről és munkásságáról.