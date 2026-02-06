Fiatalok voltak és kellett a pénz: híres kurtizánok szépségtrükkjei

Kitty Fisher tudatosan építette saját brandjét. Ma bizonyára beauty inluenszer lenne.

Forrás: Universal Images Group Editorial

Sminkje eltávolításához minőségi vörösbort és szamártejet alkalmazott, merthogy egy orvos barátja felvilágosította: a tejsav tökéletes otthoni hámlasztó is. Bőre világosítására ő is (mérgező) ólmot használt, állítólag épp ez vezetett halálához 26 éves korában. Párszor megkísérelte szeme színét is megváltoztatni úgy, hogy narancslevet csepegtetett bele, tekintetét pedig nadragulya cseppekkel akarta fénylőbbé varázsolni. Elképesztően kellemetlen élmény lehetett mindkettő.

Cora Pearl, a 18. századi férfigyűlölő kurtizán brómmal rúzsozott

A férfiak a kegyeiért harcoltak, ő azonban megvetette és lenézte őket. Ebben az is szerepet játszatott, hogy fiatalon megerőszakolták. Nehéz sorból küzdötte fel magát a párizsi arisztokrácia világába, ahol egytől egyig rajongtak érte. Extrém dolgokat vállalt be, egy alkalommal például húslevesben, meztelenül tálalták fel vacsoraként a vendégeknek.

Cora Pearl kurtizán ajkait kis híján tönkretette a bróm.

Forrás: Hulton Archive

Cora Pearl a vörös ajkak csábító erejét korán felismerte, és megpróbálta kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket. Először tengeri moszat, jód és bróm elegyét használta rúzsként. A brómról nem tudta, hogy mérgező, de idővel észlelte a káros mellékhatásait, azaz az erős bőrirritációt, ezért áttért egy semmivel sem kellemesebb ajakpirosító alapanyagra, a méhméregre.

Marie Duplessis, a 19. századi valódi kaméliás hölgy

Marie Duplessis nem ért meg hosszú életet, de amennyi jutott neki, azt maximálisan kihasználta. A leghíresebb védjegye a kamélia virág volt, amit ékszerként a ruháján vagy a hajában viselt.

A leghíresebb kurtizán szépségtrükkjei között a kréta is szerepelt.

Forrás: Hulton Archive

Ha fehér díszelgett rajta, azt jelezte, hogy elérhető a kliensei számára, ha pedig vöröset vett fel, akkor pedig azt, hogy menstruál, vagyis a napokban nem fogad senkit. Nem akármilyen kurtizánikon volt a maga korában: ő ihlette Alexandre Dumas A kaméliás hölgy című művét és Verdi Traviata operáját.

Odavolt a színes kiegészítőkért és a körömlakk elődjét is előszeretettel alkalmazta: körmeit krétával és szarvasbőrrel polírozta fényesre, időnként pedig bogyós gyümölcsök levét használta a rózsaszínes árnyalat eléréséhez.

Liane de Pougy

Liane meglehetősen korán, 18 évesen lett a 19. századi Párizs kabarétáncosa és egyik leghíresebb kurtizánja. A kor legbefolyásosabb embereit látta vendégül, előszeretettel ismerkedett költőkkel, írókkal és festőművészekkel. Legkedveltebb elfoglaltsága a regényírás volt, műveiben a kurtizánok nehéz helyzetről és lelki gyötrelmeiről mesélt. Rajongott a divatos ruhákért,

és olyasmire is odafigyelt, amire akkoriban csak kevesen: az éjszakai arcápolásra. Minden este mézes-tejes arcpakolást alkalmazott, ha pedig reggelre szeme alatt táskák jelentek meg, a rózsavizes borogatást hívta segítségül.

Idősebb korában valami „átkattant" benne, és hátat fordított a kurtizánlétnek – 1910-ben belépett a dominikánus rendbe, ahol élete végéig nővérként szolgált.