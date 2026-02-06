Téli olimpia 2026: nagyon kitettek magukért a tervezők, káprázatos formaruhák születtek

Az 25. milánói-cortinai téli olimpia és paralimpia egyenruhái nem hagyományos sportruházati darabok: tükrözik a nemzeti identitást, a sportolók teljesítményét, a kultúrát és összességében a sokszínűséget. Azt, hogy a sport mindenkié.

Téli olimpia és paralimpia 2026: a nagyszabású eseményen a divat is főszerephez jut.

Téli olimpia 2026 A 2026. évi téli olimpiai és paralimpiai játékokat február 6. és 22. között rendezik Milánóban és Cortina d’Ampezzóban.

A téli olimpia és paralimpia nem csupán a sportról szól. A divat nyelvén kommunikál a közönséggel.

Mutatjuk a versenyző országok sportosan elegáns, lélegzetelállító egyenszettjeit.

Az olimpiai egyenruháknak egyszerre kell megfelelniük a szélsőséges időjárási körülményeknek és annak, hogy vizuális üzenetet közvetítsenek a világ felé. Amikor a csapatok bevonulnak a megnyitóra, az tulajdonképpen olyan, mint egy globális kifutó: pár percig tart csupán, de több százmillió ember nézi meghatódva a téli olimpia sportolóit.

Mongólia – Goyol Cashmere

A Goyol Cashmere remekelt. Az általa tervezett ünnepi sportszettek a nomád örökség előtt tisztelegnek. A dizájnerek a hagyományos mongol kaftánt gondolták újra: a ruhák prémium kasmírból készültek jellegzetes övvel, szatén díszítéssel és szarvasmotívumokkal.

Egyesült Államok – Ralph Lauren

A Team USA szettjei hosszú ideje összeforrtak Ralph Lauren nevével: a 2026-os téli olimpia a 10., hogy a luxusdivatház öltözteti a sportolókat. A megnyitóra tervezett outfitek gyapjúkabátokból, amerikai zászlómintás kötött pulóverekből és meleg ekrü nadrágból állnak, a záróünnepségen a csapatok steppelt, élénk színű kabátokat, piros fűzővel ellátott velúr bakancsot és kötött sapkát viselnek majd.

Olaszország – Emporio Armani

A házigazda olasz csapat számára a nemrégiben elhunyt Giorgio Armani által alapított Emporio Armani tervezett ellenállhatatlan, sportosan elegáns fehér szetteket a minimalizmus jegyében, megidézve a Dolomitok havas csúcsait. A kabátok és a pólók belsejébe az olasz himnusz szövegét varrták az alkotók, ami kétségkívül szívet melengető pluszt ad az olaszoknak.

Nagy-Britannia – Adidas és Ben Sherman

A brit csapat egyenruháin két márka, az Adidas és a Ben Sherman dolgozott. Az Adidas a sportos, a Sherman a klasszikus brit divatelemekért felelt. A végeredmény: a ködös Albiont idéző gyapjúkabátok, kötött sálak, klasszikus minták és oversize darabok, mesterfokon.