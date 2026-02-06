Téli olimpia 2026: nagyon kitettek magukért a tervezők, káprázatos formaruhák születtek

Az 25. milánói-cortinai téli olimpia és paralimpia egyenruhái nem hagyományos sportruházati darabok: tükrözik a nemzeti identitást, a sportolók teljesítményét, a kultúrát és összességében a sokszínűséget. Azt, hogy a sport mindenkié.
Téli olimpia 2026
- A 2026. évi téli olimpiai és paralimpiai játékokat február 6. és 22. között rendezik Milánóban és Cortina d’Ampezzóban.
- A téli olimpia és paralimpia nem csupán a sportról szól. A divat nyelvén kommunikál a közönséggel.
- Mutatjuk a versenyző országok sportosan elegáns, lélegzetelállító egyenszettjeit.
Az olimpiai egyenruháknak egyszerre kell megfelelniük a szélsőséges időjárási körülményeknek és annak, hogy vizuális üzenetet közvetítsenek a világ felé. Amikor a csapatok bevonulnak a megnyitóra, az tulajdonképpen olyan, mint egy globális kifutó: pár percig tart csupán, de több százmillió ember nézi meghatódva a téli olimpia sportolóit.
Mongólia – Goyol Cashmere
A Goyol Cashmere remekelt. Az általa tervezett ünnepi sportszettek a nomád örökség előtt tisztelegnek. A dizájnerek a hagyományos mongol kaftánt gondolták újra: a ruhák prémium kasmírból készültek jellegzetes övvel, szatén díszítéssel és szarvasmotívumokkal.
Egyesült Államok – Ralph Lauren
A Team USA szettjei hosszú ideje összeforrtak Ralph Lauren nevével: a 2026-os téli olimpia a 10., hogy a luxusdivatház öltözteti a sportolókat. A megnyitóra tervezett outfitek gyapjúkabátokból, amerikai zászlómintás kötött pulóverekből és meleg ekrü nadrágból állnak, a záróünnepségen a csapatok steppelt, élénk színű kabátokat, piros fűzővel ellátott velúr bakancsot és kötött sapkát viselnek majd.
Olaszország – Emporio Armani
A házigazda olasz csapat számára a nemrégiben elhunyt Giorgio Armani által alapított Emporio Armani tervezett ellenállhatatlan, sportosan elegáns fehér szetteket a minimalizmus jegyében, megidézve a Dolomitok havas csúcsait. A kabátok és a pólók belsejébe az olasz himnusz szövegét varrták az alkotók, ami kétségkívül szívet melengető pluszt ad az olaszoknak.
Nagy-Britannia – Adidas és Ben Sherman
A brit csapat egyenruháin két márka, az Adidas és a Ben Sherman dolgozott. Az Adidas a sportos, a Sherman a klasszikus brit divatelemekért felelt. A végeredmény: a ködös Albiont idéző gyapjúkabátok, kötött sálak, klasszikus minták és oversize darabok, mesterfokon.
Ausztrália – Sportscraft és Karbon
Ausztrália kollekciója a retró hangulatot, azaz a kilencvenes évek olimpiai stílusát idézi meg mélyzöld-arany színvilágban. A kabátok belsejében a korábbi ausztrál téli olimpikonok nevei szerepelnek.
Kanada – Lululemon
A kanadai csapat egyenruhái a Lululemon munkáját dicsérik, központi motívumuk az ország zászlaján is megjelenő juharlevél.
A steppelt kabátok és mellények különlegessége, hogy könnyedén sállá vagy párnává alakíthatók; a speciális hőszabályozó technológiának köszönhetően pedig maximális komfortot biztosítanak.
A dobogós szettek térképet idéző mintákkal utalnak Kanada változatos tájaira.
Franciaország – Le Coq Sportif
Elegancia némi retró beütéssel. Ez jellemzi a franciák ergonomikus szabású, zipzáras téli olimpiai szettjeit, na meg a visszafogott kék, a krém és a vörös árnyalatok. Az egyenes szárú sportnadrágok újrahasznosított anyagokból készültek.
Brazília – Moncler
A Moncler alkotta a brazil olimpiai csapat alpesi sízőinek technikai felszerelését és szettjeit. Az elefántcsontszínű (ivory) steppelt versenyruhák luxusérzetet keltenek és természetesen a téli tájra engednek asszociálni.
Norvégia – Dale of Norway
A vérprofi Dale of Norway 1956 óta tervez kollekciókat a téli olimpiára. Az ideire magas nyakú, félcipzáras, geometrikus mintákkal díszített gyapjúpulóverekbe öltöztette a sportolókat.
Haiti – Stella Jean
Stella Jean olasz divattervező – akinek anyai ágon haiti gyökerei vannak – erőteljes vizuális üzenetet vitt a kreációiba, amelyek reflektálnak Haiti földrajzi elhelyezkedésére és az ország történetére.
