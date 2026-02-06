Egy nő úgy döntött, hogy hivatásos sellőként éli az életét – Elárulta, hogy mi a célja

A hivatásos sellőlét ma már nem csupán gyerekkori fantázia, hanem valóságos iparág. A profi sellők különböző rendezvényeken lépnek fel, sellőiskolákban oktatnak, és közben az óceánok védelméért kampányolnak. Annak ellenére, hogy ez a hivatás komoly fizikai és mentális kihívásokkal jár, sokak számára életmentő menedékké, sőt valóságos életcéllá válik.

A hivatásos sellők élete nemcsak játék és mese.

Forrás: 123RF

A hivatásos sellők komoly szabadtüdős merülési és biztonsági képzésen vesznek részt.

A sellőlét nem olyan, mint a mesékben: komoly hivatássá vált.

A közösség fontos része az óceánvédelem és a környezettudatosságra való nevelés.

Sokak számára a sellőlét lelki gyógyulást és új életcélt adott.

Hivatásos sellőként élni már nem csak egy gyerekkori álom lehet

Amikor Katrin Gray először húzta fel a sellőfarkat, még nem sejtette, hogy ezzel egy teljesen új élet kezdődik számára. A korábban búvároktatóként dolgozó sellőnő gyermekkori rajongása A kis hableány iránt végül valósággá vált: ma már Mermaid Kat néven a világ egyik legismertebb hivatásos sellője. A sellőlét azonban nemcsak játék és mese, hanem komoly hivatás Gray szerint. Nemcsak mindenféle fellépéseken szerepel, hanem 2012-ben megalapította a világ első sellőiskoláját is. Azóta több mint 12 000 (!) diák tanult nála Németországban, Thaiföldön és Ausztráliában. A tanfolyamokon nemcsak a sellők vízi közlekedéséhez szükséges, úgynevezett „delfinrúgást” sajátítják el a résztvevők, hanem a biztonságos merülést, a légzéstechnikát és az óceánvédelem alapelveit is – számolt be a The Guardian.

A profi sellők élete nem mindig könnyű

A csillogás mögött kemény mindennapi kihívások húzódnak meg. A sellők rendszeresen küzdenek kihűléssel, tengeribetegséggel, fül- és arcüreggyulladással, és az sem ritka, hogy különféle veszélyes tengeri állatok közelében kell dolgozniuk. A szoros szilikonfarokból való kiszabadulás pedig néha igazi kínszenvedés. Az ausztrál Tara Schwarz, sellőnevén Mermaid Tarielle, szerint a sellőlét komoly fizikai felkészültséget igényel.

„A légkapacitás és a nyugalmi pulzus kulcsfontosságú. Minél nyugodtabb vagy a víz alatt, annál tovább és biztonságosabban tudsz mozogni” – mondja Schwarz, aki rendszeresen tart különböző workshopokat is, többek között arról, hogyan marad tökéletes a sminkje víz alatt is.

A sellőközösség azonban nemcsak a teljesítményről szól. Sokak számára valóságos lelki menedéket, megnyugvást jelent. A Perthben élő Mongplearn Uttama depresszióval küzdött egy súlyos veszteség után, amikor sellőnek állt. „A vízben csend van. Ott nem sírtam. Csak úsztam, és elmostam a könnyeimet” – mesélte az azóta hivatásos sellővé avanzsáló nő, akinek a sellőlét szó szerint új életet adott. Ma a Mermeow Awn sellőnéven ismert hölgy elsősorban közösségi és környezetvédelmi eseményeken vesz részt. Sellőként segít szemétszedési akciókat népszerűsíteni, mert tapasztalata szerint az emberek szívesebben csatlakoznak, ha „tudják, hogy sellők is ott lesznek”. Éppen ezért a sellőlét napjainkban sokkal több, mint egy látványos jelmez és víz alatti mutatványok. Egyeseknek karrier, másoknak terápia, de szinte mindenkiben kötődést alakít ki.