A bálokon túl − Így éltek az átlagemberek a viktoriánus korban

Első sorban a kosztümös filmek számlájára írandó, hogy legtöbbünk fejében a viktoriánus korról egy misztikus, idealizált kép jelenik meg, bálokkal, promenádon tett sétákkal és szellemidézéssel. Pedig ez csak egy igen szűk réteg kiváltsága volt. A 19. századi angol társadalom jelentős részének mindennapjaiban nem az volt a legnagyobb probléma, hogy kivillan a bokája. Sokkal inkább a túlélésért gürcöltek.

A viktoriánus kor társadalmának nagy részét a szegény munkásosztály tette ki.

Forrás: Getty Images

A viktoriánus kor margójára 1800 és 1901 között a városi lakosság 20%-ról 80%-ra nőtt Angliában.

Csak a társadalom kis százaléka élvezte az ipari forradalom előnyeit.

A viktoriánus kor munkásosztálya sanyarú körülmények között élt.

Az átlagéletkor nem haladta meg a 42 évet.

Viktoriánus romantika az ipari forradalom árnyékában

A 19. század Anglia fénykora volt, amikor nem csak legnagyobb kiterjedését érte el a gyarmatosításnak köszönhetően, de az ipari forradalom egyik központja volt. Azonban az iparosítás jelentősen átalakította nemcsak a gazdaság, de a társadalom szerkezetét is. Agrárországból ipari nagyhatalommá vált, a tradicionális arisztokrácia mellett megjelent a tőkés osztály. Ez a folyamat leginkább a hihetetlen léptékű urbanizációban volt tetten érhető.

1800-ban, amikor még javában tomboltak a napóleoni háborúk, az angol lakosságnak mindössze 20 százaléka élt városokban. Ehhez képest 1901-ben Viktória királynő halálakor ez az arány már 80 százalék volt.

Ilyen léptékű munkaerő-áramlással nem tudott lépést tartani a városi infrastruktúra, a kereslet miatt viszont az egekbe szöktek a lakhatási költségek. A városokba özönlő munkások többsége sebtiben összetákolt bérházakban lakott, ahol egyetlen szobán osztozott egyetlen család. Közös mellékhelyiséget használtak, csatornázást hírből sem ismerték, rendszeresen elöntötte a víz a kalyibákat.

A viktoriánus munkások jelentős része egyszobás szükséglakásokban tengődött.

Forrás: Getty Images

Még azok voltak a szerencsések, akik bekerültek ezekbe a szükséglakásokba. Sokan csak tömegszállásokon tudtak megszállni, ahol jószerivel egy rozoga ágyat tudtak bérelni, esetleg koporsószerű dobozokban aludtak. Ennél is lejjebb volt, amikor valaki már csak egy ülőhelyet tudott bérelni egy lócán, némi felárért cserébe pedig egy kifeszített kötélre támaszkodhatott – Akinek ez nem tetszett, várt rá a dologház. És az angol lakosság mintegy harmada élt ilyen körülmények között.