Az optikai illúziók mindig furcsák, de ugyanannyira szórakoztatóak és gyakran meglepőek is. Bizonyos részük remekül működik személyiségtesztként is, betekintést nyújtva a személyiségünk mélyebb rétegeibe. Egy ilyen képes teszt nem kérdez mást, csak annyit, hogy mit látsz meg először a képen. A mostani feladvány is csupán ezt várja tőled. Kíváncsi vagy, mi a legnagyobb gyengeséged?

Optikai illúziós személyiségteszt.

Ez a személyiségteszt beléd lát

Biztosan találkoztál már optikai illúziókkal. Ezek olyan képek, amelyek különböző dolgokat rejtenek, de nem mindenki látja meg elsőre ugyanazt. Ez bennük az izgalmas. Egészen szubjektív módon tükrözik az agyad működését. Ezt a fajta vizuális játékot gyakran arra használják, hogy egyszerűen, gyorsan és közérthetően mutassanak rá a személyiség mélyebb rétegeire.

A most következő képes személyiségteszt egyetlen tulajdonságodra, pontosabban jellembeli attitűdödre világít rá. Nézz rá a képre, és jegyezd meg azt, amit először kiszúrtál rajta. Ugyanis az, ami először megragadta a figyelmedet, nem véletlen. A vizuális tesztre adott képi ösztönreakciód sokszor feltárja, milyen belső erősséggel és gyengeséggel rendelkezel.

Mit látsz a képen?

Keresd meg azt a tárgyat, formát vagy személyt, ami elsőként ragadta meg a figyelmedet, és olvasd el, hogy ennek fényében mi a legnagyobb gyengeséged. Fontos, hogy ezek szórakoztató önismereti tükörképek, nem hivatalos pszichológiai diagnózisok.

Pszichológiai személyiségteszt.

Ha egy férfi arcát pillantottad meg először

Ez arra utalhat, hogy különösen objektív vagy még nehéz helyzetekben is. Nem engeded, hogy az érzelmek elragadjanak, és képes vagy hideg fejjel kezelni a dolgokat. Ez sokak szemében erősség. Ugyanakkor épp ez az erő lehet a gyengeséged forrása is. Hajlamos lehetsz ugyanis elzárkózni az érzelmektől, így pedig nehezebben tudsz mélyen kapcsolódni másokhoz.

Ha a asztalt vetted észre először

Ez bizony erős kommunikációs készségre utal. Ennek az erősségnek köszönhetően könnyen meghallgatsz másokat, és jól értesz a szavakhoz. Viszont nehezebben hozhatsz határozott döntéseket, mert hajlamos vagy belefeledkezni a mérlegelésbe.

Ha a nőt láttad meg először

Ez a kiemelkedő intellektusodra és tanulási vágyadra utalhat. Szeretsz tudást gyűjteni és elsajátítani új dolgokat. Ugyanakkor könnyen elvesztheted az érdeklődésedet, ha valami nem ragad meg igazán.

Ha a fotelre vagy más tárgyra figyeltél fel először

Ez bizony különleges látásmódot jelezhet. Kreatív és jó problémamegoldó vagy, ráadásul kiválóan tudod oldani a feszültséget mások körül is. A kihívás viszont az, hogy nehezen tudod fenntartani egyetlen feladaton a fókuszt hosszabb időn keresztül.

Mit tanulhattál ebből? Ez a játékos látásmód segíthet abban, hogy – saját belső reflexeidre támaszkodva – elkezdj gondolkodni arról, hogyan viszonyulsz a világhoz. Az, amit a képes személyiségteszten először észrevettél, nem végleges ítélet. Inkább egy tükör, amely rámutathat arra, hol vannak erősségeid és hol érdemes fejlődni. Ha például hajlamos vagy elfojtani az érzelmeket, talán érdemes több teret adni nekik; ha nehezen döntesz, gyakorolhatod a határozottabb lépéseket. Az önismeret nem statikus állapot, hanem egy utazás. Az optikai illúziós tesztek pedig csak egy szórakoztató pontot jelentenek ezen az úton.

