Diétás reggeli: zéró szénhidrátos, fokhagymás fehérjepuffancs a TikTokról

Egy új szénhidrátmentes kenyéralternatíva hódította most meg a TikTokot. A magas fehérjetartalmú, zéró szénhidrátos puffancs tökéletes a napindításhoz vagy egy könnyű vacsorához is. A fitneszinfluenszerek már imádják ezt a diétás reggelit, és neked is ki kell próbálnod!
Íme a TikTok kedvenc diétás reggelireceptje
- A TikTokon a fitneszinfleunszerek most mind ezt a sajtkenyeret eszik, és ezt neked is ki kell próbálnod.
- Gluténmentes, szénhidrátmentes, magas fehérjetartalmú és még finom is!
- Mindössze 25 percet vesz igénybe, és ez lehet a hétköznapjaid kedvence.
A TikTokon már sok felkapott receptet láthattunk. Most azonban a fitneszinfluenszerek is kivették a részüket a gasztronómia trendekből. Az elmúlt két hétben több videó is született a "garlic cheese bread" avagy fokhagymás sajtkenyér ötletére. A diétás reggeli azért is vált népszerűvé, mert kedvedre ízesítheted, sőt akár édesre is készítheted. Illetve azért is csodaétel, mert gluténmentes, és szinte zérónak tekinthető szénhidrátot tartalmaz. Tökéletes a napindításhoz, és kedvedre párosíthatod felvágottakkal, zöldségekkel, szendvicskrémekkel vagy akár halakkal is.
Felhőkönnyű sajtoskenyér-recept
Tápanyagtartalom:
(az elkészített mennyiségben)
- Kalória: 250 kcal
- Fehérje: 42 g
- Szénhidrát: 3 g
- Zsír: 7 g
Hozzávalók:
- 4 tojásfehérje
- 100 g fehérjés reszelt sajt vagy low fat mozzarella
- Fokhagymapor, csili, oregánó vagy a kedvenc fűszerkeveréked.
Elkészítés:
Válaszd el a 4 tojásfehérjét, és verd fel kemény habbá. Szórd a tetejére a sajtreszeléket. Kedvedre szórd meg az egészet a fűszerekkel, majd egy spatula segítségével óvatosan és finoman forgasd át az egészet. Tegyél egy-egy ökölnyi kupacot sütőpapírra, majd süsd Air fryerben 180 °C-on körülbelül 10-14 percig, amíg aranybarna nem lesz.
