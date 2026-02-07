Diétás reggeli: zéró szénhidrátos, fokhagymás fehérjepuffancs a TikTokról

Egy új szénhidrátmentes kenyéralternatíva hódította most meg a TikTokot. A magas fehérjetartalmú, zéró szénhidrátos puffancs tökéletes a napindításhoz vagy egy könnyű vacsorához is. A fitneszinfluenszerek már imádják ezt a diétás reggelit, és neked is ki kell próbálnod!

Szuper egyszerű diétás reggeliötlet a TikTokról.

Forrás: 123rf.com

Íme a TikTok kedvenc diétás reggelireceptje A TikTokon a fitneszinfleunszerek most mind ezt a sajtkenyeret eszik, és ezt neked is ki kell próbálnod.

Gluténmentes, szénhidrátmentes, magas fehérjetartalmú és még finom is!

Mindössze 25 percet vesz igénybe, és ez lehet a hétköznapjaid kedvence.

A TikTokon már sok felkapott receptet láthattunk. Most azonban a fitneszinfluenszerek is kivették a részüket a gasztronómia trendekből. Az elmúlt két hétben több videó is született a "garlic cheese bread" avagy fokhagymás sajtkenyér ötletére. A diétás reggeli azért is vált népszerűvé, mert kedvedre ízesítheted, sőt akár édesre is készítheted. Illetve azért is csodaétel, mert gluténmentes, és szinte zérónak tekinthető szénhidrátot tartalmaz. Tökéletes a napindításhoz, és kedvedre párosíthatod felvágottakkal, zöldségekkel, szendvicskrémekkel vagy akár halakkal is.

Felhőkönnyű sajtoskenyér-recept

Tápanyagtartalom:

(az elkészített mennyiségben)

Kalória: 250 kcal

Fehérje: 42 g

Szénhidrát: 3 g

Zsír: 7 g

Hozzávalók:

4 tojásfehérje

100 g fehérjés reszelt sajt vagy low fat mozzarella

Fokhagymapor, csili, oregánó vagy a kedvenc fűszerkeveréked.

Elkészítés:

Válaszd el a 4 tojásfehérjét, és verd fel kemény habbá. Szórd a tetejére a sajtreszeléket. Kedvedre szórd meg az egészet a fűszerekkel, majd egy spatula segítségével óvatosan és finoman forgasd át az egészet. Tegyél egy-egy ökölnyi kupacot sütőpapírra, majd süsd Air fryerben 180 °C-on körülbelül 10-14 percig, amíg aranybarna nem lesz.

Nézd meg a szuper népszerű TikTok-videót a felkapott receptről!

@torinredpath_ 0 Carb Garlic Garlic Cheese Bread? 🔥 Super high protein , 0 carb… Garlic BREAD?? t: this is a repost of a early video but with a different video as it was so good! I try viral recipes online, so you don’t have to, sound good? Follow me Big ups @steakandbuttergal for the video🤝🏽 Ingredients 4 egg whites 100g (about 1 cup) shredded (Bega protein cheese or low fat mozz) Garlic powder Your favourite spices such as oregano, chilli flakes, black pepper How to make 1. Separate the eggs and beat the whites until stiff peaks form. 2. Gently fold in the cheese, garlic powder, and spices. 3. Spoon the mixture into small mounds on parchment paper. 4. Air fry at 350°F (180°C) for 10–14 minutes, until puffed &golden, Calories & Macros (entire batch) Calories: ~250 kcal Protein: ~42 g Carbs: ~3 g Fat: ~7 g This is my own modification OG recipe only had 28g protein! Save this! High-protein, low-carb, crispy on the outside and fluffy on the inside. Perfect as a snack, side, or protein hit anytime. ♬ original sound - torinredpath_

Tekintsd meg további receptjeinket is: