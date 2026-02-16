Nagy KRESZ-teszt: ha nem sikerül minimum 80%-ra, add vissza a jogsidat

A magyarországi közlekedési szabályokat már 1910-ben rendeletbe foglalták, de ekkor még csupán gépjárművekre vonatkozó előírásokat tartalmazott. A ma is ismert KRESZ nincs száz éves, de az első verzió óta számos változáson esett át. Te mennyire vagy képben a jelenlegi szabályozásokkal? Teszteld tudásod egy izgalmas, pár perces KRESZ-teszttel!

KRESZ-teszt: megy a 100 százalék?

Forrás: 123RF

Erre jó a KRESZ-teszt Visszaigazolást adhat azoknak, akik már régóta vezetnek.

Szuper gyakorlás lehet a jogosítványra készülőknek.

Mivel a KRESZ mindenkire vonatkozik, aki részt vesz a közúti forgalomban, így a kerékpárosoknak és még a gyalogosoknak is illik ismerni az őket érintő közlekedési szabályokat.

Az első KRESZ, amely a gépjárművekre, kerékpárosokra és gyalogosokra is kiterjedt, 1930. január 1-jén lépett hatályba, de ekkor még távolról sem volt annyi közlekedési tábla, mint ma − ha szeretnéd, ebben a témában is tesztelheted magad egy másik kvízünkkel. Érdekesség, hogy belterületen akkoriban a személyautók maximum 25 km/h sebességgel mehettek, míg a buszok akár 40 km/h-s tempóval is közlekedhettek. A jobboldali közúti közlekedést csak 1941-ben vezették be, ez azonban a fővárosban csak később lépett érvénybe. Ahhoz ugyanis, hogy megfeleljenek a jobbra tartási kötelezettségnek, át kellett szerelni a jelzőlámpákat, autóbuszmegállókat és más közúti elemeket is.

A KRESZ próbálja követni a vezetési kultúrával, az emberi szokásokkal és a technikai újításokkal járó változásokat − régen nem is volt biztonsági öv az autókban, ma pedig a brit királyi család kivételével mindenki számára kötelező a használatuk −, ez azonban távolról sem dinamikusan történik. Számtalan oldalról kell megvizsgálni ugyanis az új közlekedési szabályok bevezetését, a vezetés közbeni mobiltelefon használatát − ami akár rejtett pszichopátiát is jelezhet − például csak 1998 óta tiltják.

A Wikipédiás történeti áttekintés után térjünk vissza a jelenbe. Nem titok, hogy a KRESZ várhatóan 2026 szeptemberében ismét változni fog, többek között érintve a sebességkorlátozást és a rollerhasználatot. A KRESZ tesztet azonban a jelenleg hatályban lévő közlekedési szabályok ismeretében állítottuk össze. Célja ugyanis nemcsak a meglévő tudás felmérése, hanem az olyan homályos vagy rég használt elemek felelevenítése, amelyekre a mindennapokban szükség lehet.