Nagy KRESZ-teszt: ha nem sikerül minimum 80%-ra, add vissza a jogsidat

kvíz teszt KRESZ közlekedés
Mennyire vagy tisztában a hazai közlekedési szabályokkal? KRESZ-tesztünkből most pillanatok alatt kiderítheted. Figyelj, mert lesznek beugratós kérdések is!

A magyarországi közlekedési szabályokat már 1910-ben rendeletbe foglalták, de ekkor még csupán gépjárművekre vonatkozó előírásokat tartalmazott. A ma is ismert KRESZ nincs száz éves, de az első verzió óta számos változáson esett át. Te mennyire vagy képben a jelenlegi szabályozásokkal? Teszteld tudásod egy izgalmas, pár perces KRESZ-teszttel! 

KRESZ-teszt rajzos ábrázolással
KRESZ-teszt: megy a 100 százalék?
Forrás: 123RF

Erre jó a KRESZ-teszt

  • Visszaigazolást adhat azoknak, akik már régóta vezetnek.
  • Szuper gyakorlás lehet a jogosítványra készülőknek.
  • Mivel a KRESZ mindenkire vonatkozik, aki részt vesz a közúti forgalomban, így a kerékpárosoknak és még a gyalogosoknak is illik ismerni az őket érintő közlekedési szabályokat.

Az első KRESZ, amely a gépjárművekre, kerékpárosokra és gyalogosokra is kiterjedt, 1930. január 1-jén lépett hatályba, de ekkor még távolról sem volt annyi közlekedési tábla, mint ma − ha szeretnéd, ebben a témában is tesztelheted magad egy másik kvízünkkel. Érdekesség, hogy belterületen akkoriban a személyautók maximum 25 km/h sebességgel mehettek, míg a buszok akár 40 km/h-s tempóval is közlekedhettek. A jobboldali közúti közlekedést csak 1941-ben vezették be, ez azonban a fővárosban csak később lépett érvénybe. Ahhoz ugyanis, hogy megfeleljenek a jobbra tartási kötelezettségnek, át kellett szerelni a jelzőlámpákat, autóbuszmegállókat és más közúti elemeket is.

A KRESZ próbálja követni a vezetési kultúrával, az emberi szokásokkal és a technikai újításokkal járó változásokat − régen nem is volt biztonsági öv az autókban, ma pedig a brit királyi család kivételével mindenki számára kötelező a használatuk −, ez azonban távolról sem dinamikusan történik. Számtalan oldalról kell megvizsgálni ugyanis az új közlekedési szabályok bevezetését, a vezetés közbeni mobiltelefon használatát − ami akár rejtett pszichopátiát is jelezhet − például csak 1998 óta tiltják.

A Wikipédiás történeti áttekintés után térjünk vissza a jelenbe. Nem titok, hogy a KRESZ várhatóan 2026 szeptemberében ismét változni fog, többek között érintve a sebességkorlátozást és a rollerhasználatot. A KRESZ tesztet azonban a jelenleg hatályban lévő közlekedési szabályok ismeretében állítottuk össze. Célja ugyanis nemcsak a meglévő tudás felmérése, hanem az olyan homályos vagy rég használt elemek felelevenítése, amelyekre a mindennapokban szükség lehet. 

Készen állsz? Akkor vágj bele, és nézd meg, mennyire vagy képben a hazai KRESZ szabályaival!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 A KRESZ egy mozaikszó, de tudod, hogy mit jelent?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Mennyi ideig kell indexelni irányváltoztatás/ helyzetváltoztatás esetén?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Ha autópályán 130 km/h-s sebességgel haladsz, hány méteres minimum követési távolságot kell tartanod?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Megelőzhetsz-e egy megkülönböztető jelzést használó járművet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Mit jelent a védelmi sáv?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Milyen sebességgel haladhatsz maximum az autóúton?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik a helyes állítás az Elsőbbségadás kötelező és a Stop táblával kapcsolatban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Meddig tart a Megállni tilos jelzőtábla hatálya?

 

Ha kedvet kaptál más kvízekhez is, ezekben biztosan nem fogsz csalódni:

30 éves a Toy Story: te mennyire emlékszel az ikonikus filmre? Teszteld magad kvízünkkel!

30 éve ismerhettük meg Woody és Buzz Lightyear kalandos barátságát. Ünneplésként összeállítottunk egy szuper nehéz kvízkérdéssort, amelyre csak a legnagyobb rajongók tudnak helyesen válaszolni!

Kvíz: felismered ezeket a régi magyar közmondásokat? A legtöbben már az elején elbuknak

Ebben a kvízben most 6 magyar szólást és közmondást hoztunk. A feladatod egyszerű: folytatsd helyesen a közmondásokat, hogy minél több pontot érj el.

Ha be kell vetned a mágiát, nem ismered eléggé a Sabrina, a tiniboszorkány-sorozatot − Kvíz

A fekete macskáról neked is a szarkasztikus Salem ugrik be? Akkor ezt a kvízt nem szabad kihagynod! Teszteld emlékeidet az eredeti Sarbrina, a tiniboszorkány-sorozatról!

 

 

