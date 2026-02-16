Nagy KRESZ-teszt: ha nem sikerül minimum 80%-ra, add vissza a jogsidat

A magyarországi közlekedési szabályokat már 1910-ben rendeletbe foglalták, de ekkor még csupán gépjárművekre vonatkozó előírásokat tartalmazott. A ma is ismert KRESZ nincs száz éves, de az első verzió óta számos változáson esett át. Te mennyire vagy képben a jelenlegi szabályozásokkal? Teszteld tudásod egy izgalmas, pár perces KRESZ-teszttel!
Erre jó a KRESZ-teszt
- Visszaigazolást adhat azoknak, akik már régóta vezetnek.
- Szuper gyakorlás lehet a jogosítványra készülőknek.
- Mivel a KRESZ mindenkire vonatkozik, aki részt vesz a közúti forgalomban, így a kerékpárosoknak és még a gyalogosoknak is illik ismerni az őket érintő közlekedési szabályokat.
Az első KRESZ, amely a gépjárművekre, kerékpárosokra és gyalogosokra is kiterjedt, 1930. január 1-jén lépett hatályba, de ekkor még távolról sem volt annyi közlekedési tábla, mint ma − ha szeretnéd, ebben a témában is tesztelheted magad egy másik kvízünkkel. Érdekesség, hogy belterületen akkoriban a személyautók maximum 25 km/h sebességgel mehettek, míg a buszok akár 40 km/h-s tempóval is közlekedhettek. A jobboldali közúti közlekedést csak 1941-ben vezették be, ez azonban a fővárosban csak később lépett érvénybe. Ahhoz ugyanis, hogy megfeleljenek a jobbra tartási kötelezettségnek, át kellett szerelni a jelzőlámpákat, autóbuszmegállókat és más közúti elemeket is.
A KRESZ próbálja követni a vezetési kultúrával, az emberi szokásokkal és a technikai újításokkal járó változásokat − régen nem is volt biztonsági öv az autókban, ma pedig a brit királyi család kivételével mindenki számára kötelező a használatuk −, ez azonban távolról sem dinamikusan történik. Számtalan oldalról kell megvizsgálni ugyanis az új közlekedési szabályok bevezetését, a vezetés közbeni mobiltelefon használatát − ami akár rejtett pszichopátiát is jelezhet − például csak 1998 óta tiltják.
A Wikipédiás történeti áttekintés után térjünk vissza a jelenbe. Nem titok, hogy a KRESZ várhatóan 2026 szeptemberében ismét változni fog, többek között érintve a sebességkorlátozást és a rollerhasználatot. A KRESZ tesztet azonban a jelenleg hatályban lévő közlekedési szabályok ismeretében állítottuk össze. Célja ugyanis nemcsak a meglévő tudás felmérése, hanem az olyan homályos vagy rég használt elemek felelevenítése, amelyekre a mindennapokban szükség lehet.
Készen állsz? Akkor vágj bele, és nézd meg, mennyire vagy képben a hazai KRESZ szabályaival!
1/8 A KRESZ egy mozaikszó, de tudod, hogy mit jelent?
2/8 Mennyi ideig kell indexelni irányváltoztatás/ helyzetváltoztatás esetén?
3/8 Ha autópályán 130 km/h-s sebességgel haladsz, hány méteres minimum követési távolságot kell tartanod?
4/8 Megelőzhetsz-e egy megkülönböztető jelzést használó járművet?
5/8 Mit jelent a védelmi sáv?
6/8 Milyen sebességgel haladhatsz maximum az autóúton?
7/8 Melyik a helyes állítás az Elsőbbségadás kötelező és a Stop táblával kapcsolatban?
8/8 Meddig tart a Megállni tilos jelzőtábla hatálya?
