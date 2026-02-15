Lékai-Kiss Ramóna beragyogta a Nagy Duett első adását: mutatjuk az elképesztő ruháját - Videó

Végre újra itt a Nagy Duett. A TV2 egyik legfelkapottabb show-ja visszatért. A zsűritagok és az előadók névsora is frissült idén, azonban van, ami nem változott: fergeteges a hangulat, a látványvilág és a szereplők ruhái. Az első adásban a stylistok máris odatették magukat, ugyanis a férfi zsűritagok sportos és elegáns darabokat kaptak magukra, Lékai-Kiss Ramóna pedig egy igazán különleges ruhakölteményben csilloghatott az este.

A Nagy Duett 2026 zsűrije: Stohl András, Horváth Tamás, Lékai-Kiss Ramóna és Kasza Tibi

Forrás: TV2

A Nagy Duett első adásában a ruhakölteményeké volt a főszerep

A műsor új évadában megváltozott a zsűritagok névsora, azonban Kasza Tibi - aki a Nagy Duett kezdete óta állandó résztvevője a show-nak - ismét itt van velünk és a ruhaválasztásával is meg adta a módját a jubileumi megjelenésének. Lezser elegancia, egy fiatalos sportcipővel és a kiegészítők, amelyek soha nem hiányozhatnak a híresség ruhatárából. Kollégája, Horváth Tamás a rá jellemzően lazaságot képviselte az adás során, egy oversize sportfelsőt kapott magára, mellette pedig egy csillogó gyöngyökkel kirakott farmert, amelyet láncokkal és egy űrlényes övvel tett még emlékezetesebbé. A műsor talán legizgalmasabbnak ígérkező tagja idén nem más, mint Stohl András, aki a Nagy Ő végeztével elvállalta a Nagy Duett felkérését és leült az ítészek padjára. Az pedig csak a hab a tortán, hogy a sármos színész az új kedvesével, Krisztával érkezett a helyszínre. A Borsnak még lesifotókat is sikerült készíteniük a szerelmespárról. Kíváncsiak lennénk rá, hogy a hölgy mit szólt a kedvese öltözékéhez, amelyet Buci egy férfias bőrkabáttal és egy stílusos szemüveggel dobott fel.

Az este sztárja azonban vitathatatlanul Lékai-Kiss Ramóna volt, aki láttán egyből tavaszodni kezdett az időjárás. A műsorvezető ugyanis egy földig érő, virágmintás csipkés ruhát viselt magán, amely lágyan kihangsúlyozta Rami elképesztő alakját. Az pedig még izgalmasabbá tette a szettjét, hogy a ruhája kicsit hajazott a mostanában nagy népszerűségnek örvendő, átlátszó meztelenruhákra. Ám azokkal ellentétben ez a darab sokkal titokzatosabb és ettől még különlegesebb volt.

