Közel 400 ezer férfival voltak együtt a világ legidősebb örömlányai, akik ráadásul ikertestvérek

Nagy Kata
2026.02.15.
Az örömlányok munkája sokak számára teljesen tabu, de két idős holland nő úgy döntött, ledönti a sztereotípiákat és elmeséli, milyen volt közel fél évszázad a piros lámpás negyedben.

Az egypetéjű ikrek, Martine és Louise Fokkens álmukban sem gondolták volna, hogy egyszer örömlányok lesznek – azt pedig végképp nem, hogy Amszterdam egyik legnépszerűbb bordélyházát vezetik majd. Az élet azonban kiszámíthatatlan, és a ma már 83 éves ikrek visszatekintve semmit sem változtatnának meg a történetükben. 

Martine és Louise Fokkens akik a világ legidősebb örömlányai
Martine és Louise Fokkens, a világ legidősebb örömlányai.
Amszterdam legnépszerűbb örömlányainak kezei között közel 400 ezer férfi járt

  • Martine és Louise Fokkens hivatásos örömlányként dolgoztak Hollandiában. 
  • Az egypetéjű ikrek közel fél évszázadot töltöttek a piros lámpás negyedben. 
  • Mára Amszterdam legismertebb és legidősebb szexmunkásai lettek. 

Az amszterdami vörös lámpás negyed sokak számára egy egzotikus látványosság, másoknak tiltott gyümölcs, míg megint másoknak csak egy szimpla hétköznap. Ebben a különös, nem mindennapi világban élt és dolgozott az egypetéjű ikerpár, Louise és Martine Fokkens, akiknek története sokkal többről szól, mint szimpla testiségről: női sorsokról, túlélésről és társadalmi előítéletekről.

 A testvérek életéről 2011-ben film is készült, ami valósághűen, mindenféle filter nélkül mutatta be azt, hogy milyen egy szexmunkás élete a piros lámpás negyedben.

A dokumentumfilm elkészültekkor Louise és Martine már több mint 50 éve dolgoztak a szakmában és állításuk szerint összesen közel 400 ezer férfivel kerültek közelebbi viszonyba. 

Az ikrek mindössze 17 évesek voltak, amikor prostituáltként kezdtek el dolgozni, mivel a szüleik fiatalon elhunytak, és olyan anyagi nehézségekbe ütköztek, amikből nem láttak más kiutat. 

Bár a kezdetben borzasztóan félelmetes volt számukra az egész, lassan belejöttek a nem mindennapi hivatásba, és szépen lassan megszokták a helyzetet. Az évek során pedig nemcsak tapasztalatot, de hírnevet is szereztek: a dokumentumfilmnek hála megismerték őket az emberek és a történetük világszerte felkeltette az emberek figyelmét. 

TO GO WITH AFP STORY BY JAN HENNOP Twins Martine (L) and Louise Fokkens (R), 70, walk around the centre of Amsterdam on November 15, 2012, the Netherlands. Twins Martine and Louise Fokkens, nicknamed the 'Queens of the wallen', are Amsterdam's oldest prostitutes, having worked for fifty years in the city's red-light-district, and they have wrote two books about their experiences. AFP PHOTO / Anoek de Groot (Photo by ANOEK DE GROOT / AFP)
Az ikrek egy idő után megszokták a nem mindennapi hivatásukat.
A prostitúció legalizálása Hollandiában bár változást hozott, nem feltétlenül tette könnyebbé a helyzetüket: az ikrek szerint az új törvények inkább a rendszert szolgálták, mintsem azokat a lányokat, akik a kirakatban szó szerint vásárra vitték a bőrüket. 

Végül a világ legidősebb örömlányai 70 évesen visszavonulót fújtak: míg a négygyermekes Louise az ízületi gyulladása miatt volt kénytelen nyugdíjba vonulni, a háromgyermekes Martine azt nehezményezte, hogy már jóval kevesebb állandó kuncsaftja volt, mint régen. 

A duó most szeretne tenni valamit, hogy ismét be tudják vonzani a közönséget: még sosem hallottak az OnlyFansről vagy TikTokról, de nyitottak a szereplésre. Sőt, Martine azt is el tudná képzelni, hogy az életükből egy Netflix-sorozat készüljön, ami még a dokumentumfilmnél is alaposabban mutatná be a különleges életük minden mozzanatát. 

