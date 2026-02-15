Közel 400 ezer férfival voltak együtt a világ legidősebb örömlányai, akik ráadásul ikertestvérek

Az egypetéjű ikrek, Martine és Louise Fokkens álmukban sem gondolták volna, hogy egyszer örömlányok lesznek – azt pedig végképp nem, hogy Amszterdam egyik legnépszerűbb bordélyházát vezetik majd. Az élet azonban kiszámíthatatlan, és a ma már 83 éves ikrek visszatekintve semmit sem változtatnának meg a történetükben.
Amszterdam legnépszerűbb örömlányainak kezei között közel 400 ezer férfi járt
- Martine és Louise Fokkens hivatásos örömlányként dolgoztak Hollandiában.
- Az egypetéjű ikrek közel fél évszázadot töltöttek a piros lámpás negyedben.
- Mára Amszterdam legismertebb és legidősebb szexmunkásai lettek.
Az amszterdami vörös lámpás negyed sokak számára egy egzotikus látványosság, másoknak tiltott gyümölcs, míg megint másoknak csak egy szimpla hétköznap. Ebben a különös, nem mindennapi világban élt és dolgozott az egypetéjű ikerpár, Louise és Martine Fokkens, akiknek története sokkal többről szól, mint szimpla testiségről: női sorsokról, túlélésről és társadalmi előítéletekről.
A testvérek életéről 2011-ben film is készült, ami valósághűen, mindenféle filter nélkül mutatta be azt, hogy milyen egy szexmunkás élete a piros lámpás negyedben.
A dokumentumfilm elkészültekkor Louise és Martine már több mint 50 éve dolgoztak a szakmában és állításuk szerint összesen közel 400 ezer férfivel kerültek közelebbi viszonyba.
Az ikrek mindössze 17 évesek voltak, amikor prostituáltként kezdtek el dolgozni, mivel a szüleik fiatalon elhunytak, és olyan anyagi nehézségekbe ütköztek, amikből nem láttak más kiutat.
Bár a kezdetben borzasztóan félelmetes volt számukra az egész, lassan belejöttek a nem mindennapi hivatásba, és szépen lassan megszokták a helyzetet. Az évek során pedig nemcsak tapasztalatot, de hírnevet is szereztek: a dokumentumfilmnek hála megismerték őket az emberek és a történetük világszerte felkeltette az emberek figyelmét.
A prostitúció legalizálása Hollandiában bár változást hozott, nem feltétlenül tette könnyebbé a helyzetüket: az ikrek szerint az új törvények inkább a rendszert szolgálták, mintsem azokat a lányokat, akik a kirakatban szó szerint vásárra vitték a bőrüket.
Végül a világ legidősebb örömlányai 70 évesen visszavonulót fújtak: míg a négygyermekes Louise az ízületi gyulladása miatt volt kénytelen nyugdíjba vonulni, a háromgyermekes Martine azt nehezményezte, hogy már jóval kevesebb állandó kuncsaftja volt, mint régen.
A duó most szeretne tenni valamit, hogy ismét be tudják vonzani a közönséget: még sosem hallottak az OnlyFansről vagy TikTokról, de nyitottak a szereplésre. Sőt, Martine azt is el tudná képzelni, hogy az életükből egy Netflix-sorozat készüljön, ami még a dokumentumfilmnél is alaposabban mutatná be a különleges életük minden mozzanatát.
Ha szívesen olvasnál még igaz történetekről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: