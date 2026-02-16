Fordulatokkal és emlékezetes pillanatokkal indult A Nagy Duett új évada: megvan az első kieső páros

A műsor első élő adásában a négytagú zsűri munkáját különleges vendég segítette: a Betty, a csúnya lány főszereplőjeként megismert Ana María Orozco is pontozta az előadókat. A hangulat már a versenyzők fellépése előtt a tetőfokára hágott: A Nagy Duett házigazdái, Liptai Claudia és Till Attila a Queen egyik klasszikusával nyitották meg az estét.

Liptai Claudia és Till Attila nyittták meg A Nagy Duett nyolcadik évadát

Forrás: TV2

A versenyzők ezután birtokba vették a színpadot, és igencsak sokszínű produkciókat láthattak a nézők. Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás egy Zoltán Erika-dallal igyekeztek oldani a televíziós műsorvezető lámpalázát, előadásuk az őskor hangulatát idézte. Curtis és felesége, Barnai Judit egy Hip Hop Boyz-slágerrel léptek fel. Tolvai Reni és Lakatos Laci 50 Cent Candy Shop című számával állt színpadra, noha a humorista korábban jelezte, a rap nem tartozik a kedvencei közé.

A Bódi testvérek Péterffy Lili Lelle oldalán Justin Bieber Baby című dalával küzdöttek meg, míg Gáspár Bea és Péter Srámek a Találd ki gyorsan a gondolatom című klasszikust vitték a színpadra.

Gesztesi Panka és Kovács Áron Bruno Mars Runaway Baby című slágerével energikus előadást hozott, Vastag Csaba és Domján Evelin az APT salával szórakoztatták a közönséget. Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. az Eiffel 65 Blue című dalával „űrutazásra” invitálta a nagyérdeműt. Galambos Lajos és Stana Alexandra a Gipsy Kings Volare című dalának magyar változatával, flamencós hangulatban lépett fel. Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó pedig az Aladdin Új élmény című betétdalával mutatta meg új arcát.

A zsűri az este során különösen nagy elismeréssel beszélt Gesztesi Panka és Kovács Áron produkciójáról, a nézők szavazatai alapján is ők lettek az évad első adásgyőztesei.

Ők lettek A Nagy Duett első kiesői

Nem csak az örömről és a boldogságról szólt ez a műsor, valakinek most is táboznia kellett. A második körös szavazás után Curtis és Barnai Judie, Galambos Lajos és Stana Alexandra, valamint Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás került veszélyzónába. A zsűri Curtiséket mentette meg, a nézők voksai pedig Galluszék továbbjutását eredményezték, így az első élő show végén Stana Alexandra és Galambos Lajos számára ért véget a verseny - írja a Borsonline.