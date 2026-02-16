Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 16., hétfő Julianna, Lilla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
TV2

Fordulatokkal és emlékezetes pillanatokkal indult A Nagy Duett új évada: megvan az első kieső páros

TV2 A Nagy Duett kieső
Life.hu
2026.02.16.
Látványos produkciókkal, megható és humoros jelenetekkel startolt el A Nagy Duett nyolcadik évada. A február 15-i élő show-ban kilenc páros és egy trió lépett színpadra.

A műsor első élő adásában a négytagú zsűri munkáját különleges vendég segítette: a Betty, a csúnya lány főszereplőjeként megismert Ana María Orozco is pontozta az előadókat. A hangulat már a versenyzők fellépése előtt a tetőfokára hágott: A Nagy Duett házigazdái, Liptai Claudia és Till Attila a Queen egyik klasszikusával nyitották meg az estét.

Liptai Claudia és Till Attila nyittták meg A Nagy Duett nyolcadik évadát
Liptai Claudia és Till Attila nyittták meg A Nagy Duett nyolcadik évadát
Forrás: TV2

A versenyzők ezután birtokba vették a színpadot, és igencsak sokszínű produkciókat láthattak a nézők. Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás egy Zoltán Erika-dallal igyekeztek oldani a televíziós műsorvezető lámpalázát, előadásuk az őskor hangulatát idézte. Curtis és felesége, Barnai Judit egy Hip Hop Boyz-slágerrel léptek fel. Tolvai Reni és Lakatos Laci 50 Cent Candy Shop című számával állt színpadra, noha a humorista korábban jelezte, a rap nem tartozik a kedvencei közé.

 

A Bódi testvérek Péterffy Lili Lelle oldalán Justin Bieber Baby című dalával küzdöttek meg, míg Gáspár Bea és Péter Srámek a Találd ki gyorsan a gondolatom című klasszikust vitték a színpadra. 

 

Gesztesi Panka és Kovács Áron Bruno Mars Runaway Baby című slágerével energikus előadást hozott, Vastag Csaba és Domján Evelin az APT salával szórakoztatták a közönséget. Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. az Eiffel 65 Blue című dalával „űrutazásra” invitálta a nagyérdeműt. Galambos Lajos és Stana Alexandra a Gipsy Kings Volare című dalának magyar változatával, flamencós hangulatban lépett fel. Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó pedig az Aladdin Új élmény című betétdalával mutatta meg új arcát.

A zsűri az este során különösen nagy elismeréssel beszélt Gesztesi Panka és Kovács Áron produkciójáról, a nézők szavazatai alapján is ők lettek az évad első adásgyőztesei.

Ők lettek A Nagy Duett első kiesői

Nem csak az örömről és a boldogságról szólt ez a műsor, valakinek most is táboznia kellett. A második körös szavazás után Curtis és Barnai Judie, Galambos Lajos és Stana Alexandra, valamint Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás került veszélyzónába. A zsűri Curtiséket mentette meg, a nézők voksai pedig Galluszék továbbjutását eredményezték, így az első élő show végén Stana Alexandra és Galambos Lajos számára ért véget a verseny - írja a Borsonline.

 

A műsor végén az is kiderült, hogy a következő adásban Leticia Calderón, az Esmeralda című sorozat főszereplője csatlakozik a zsűrihez vendégként.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Lékai-Kiss Ramóna beragyogta a Nagy Duett első adását: mutatjuk az elképesztő ruháját - Videó

Vasárnap este elstartolt a TV2 sikerprodukciója. A Nagy Duett első adásában elképesztő produkciókat láthattunk, azonban a főszerep nem másé volt, mint Lékai-Kiss Ramóna ruhájáé.

Téli olimpia 2026: Kettős lábtörése után aranyérmet szerzett az olasz síelő, ellenfelei térdre borultak előtte - Videó

Egy valódi tündérmesének lehettek szemtanúi, akik ma figyelemmel követték az óriás-műlesiklás versenyszámát.

Brooklyn Beckham villámgyorsan reagált Gordon Ramsay kritikájára: kizárta őt is az életéből

Néhány napja Gordon Ramsay arról beszélt, hogy a legidősebb Beckham fiút elvakítja a szerelem, ezért fajult idáig a családi viszályuk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu