Nem csak a 20 éveseké a világ: 3 influenszer, aki 60 felett lett divatikon

A divat sokáig kizárólag a fiatal influenszerek játszóterének tűnt. Ha elmúltál 30, már „érett”, ha 40, akkor „klasszikus”, 60 felett pedig jobb esetben láthatatlan voltál. A TikTok azonban teljesen átrajzolta ezt a térképet, és bebizonyította: a stílusnak nincs születési dátuma. Sőt, néha minél több az élettapasztalat, annál ütősebb az outfit.

Forrás: 123RF

Grandma Droniak

Ott van például Grandma Droniak, aki nemcsak divatban, hanem életbölcsességben is odateszi magát. Merész színek, vagány szabások, és az a fajta magabiztosság, amit nem lehet tanulni – csak megélni. Videóiban lazán keveri a humort az öniróniával, miközben simán lepipálja a fiatalabb generáció stílusát. Megmutatja követőinek, mikor temetésre megy, vagy hogy mi az aznapi pletyi az öregek otthonában.

Vivienne Truran

Vivienne Truran egészen más irányból érkezik, de a hatás ugyanaz: ikonikus. Klasszikus darabok, művészi szemlélet és elképesztő érzék az arányokhoz. Nála a divat nem trendkövetés, hanem önkifejezés. Minden megjelenése azt üzeni: nem kell harsánynak lenni ahhoz, hogy emlékezetes legyél. Aranyos, stílusos kis mami, aki imádja a színeket.

Jaadiee

És akkor ott van Jaadiee, aki a bizonyíték arra, hogy a TikTok algoritmusa is szereti az egyediséget. Színes, játékos, néha kicsit kaotikus – de mindig őszinte. Jaadiee papi gyakran szerepel a feleségével, akivel a fiatalokat megszégyenítve öltöznek fel egy-egy eseményre.

Stílus ide vagy oda, ezek a nénik és bácsik olyan természetességgel mozognak a digitális térben, hogy mellette sokunk outfitválságba kerül. A TikTok nem csak a fiataloké – és talán soha nem is volt az. Csak eddig nem vettük észre, mennyi inspiráció van a 60-on túl.

