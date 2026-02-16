Nem csak a 20 éveseké a világ: 3 influenszer, aki 60 felett lett divatikon

A divat sokáig kizárólag a fiatal influenszerek játszóterének tűnt. Ha elmúltál 30, már „érett”, ha 40, akkor „klasszikus”, 60 felett pedig jobb esetben láthatatlan voltál. A TikTok azonban teljesen átrajzolta ezt a térképet, és bebizonyította: a stílusnak nincs születési dátuma. Sőt, néha minél több az élettapasztalat, annál ütősebb az outfit.
Grandma Droniak
Ott van például Grandma Droniak, aki nemcsak divatban, hanem életbölcsességben is odateszi magát. Merész színek, vagány szabások, és az a fajta magabiztosság, amit nem lehet tanulni – csak megélni. Videóiban lazán keveri a humort az öniróniával, miközben simán lepipálja a fiatalabb generáció stílusát. Megmutatja követőinek, mikor temetésre megy, vagy hogy mi az aznapi pletyi az öregek otthonában.
Vivienne Truran
Vivienne Truran egészen más irányból érkezik, de a hatás ugyanaz: ikonikus. Klasszikus darabok, művészi szemlélet és elképesztő érzék az arányokhoz. Nála a divat nem trendkövetés, hanem önkifejezés. Minden megjelenése azt üzeni: nem kell harsánynak lenni ahhoz, hogy emlékezetes legyél. Aranyos, stílusos kis mami, aki imádja a színeket.
Jaadiee
És akkor ott van Jaadiee, aki a bizonyíték arra, hogy a TikTok algoritmusa is szereti az egyediséget. Színes, játékos, néha kicsit kaotikus – de mindig őszinte. Jaadiee papi gyakran szerepel a feleségével, akivel a fiatalokat megszégyenítve öltöznek fel egy-egy eseményre.
Stílus ide vagy oda, ezek a nénik és bácsik olyan természetességgel mozognak a digitális térben, hogy mellette sokunk outfitválságba kerül. A TikTok nem csak a fiataloké – és talán soha nem is volt az. Csak eddig nem vettük észre, mennyi inspiráció van a 60-on túl.
