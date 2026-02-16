Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nem csak a 20 éveseké a világ: 3 influenszer, aki 60 felett lett divatikon

inspiráció öregkor TikTok
Hajdu Viktória
2026.02.16.
Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a legmenőbb outfitek nem egy 22 éves influenszer gardróbjából jönnek? Spoiler: a nagymamák nyertek.

A divat sokáig kizárólag a fiatal influenszerek játszóterének tűnt. Ha elmúltál 30, már „érett”, ha 40, akkor „klasszikus”, 60 felett pedig jobb esetben láthatatlan voltál. A TikTok azonban teljesen átrajzolta ezt a térképet, és bebizonyította: a stílusnak nincs születési dátuma. Sőt, néha minél több az élettapasztalat, annál ütősebb az outfit.

3 influenszer, akik idősen lettek TikTok-sztárok

  • Három influenszer, akik bebizonyították, hogy a stílus nem életkor kérdése
  • TikTok-sztorik, amik újradefiniálják az öregedés fogalmát
  • Inspiráló divat, humor és önazonosság 60 felett

Grandma Droniak

Ott van például Grandma Droniak, aki nemcsak divatban, hanem életbölcsességben is odateszi magát. Merész színek, vagány szabások, és az a fajta magabiztosság, amit nem lehet tanulni – csak megélni. Videóiban lazán keveri a humort az öniróniával, miközben simán lepipálja a fiatalabb generáció stílusát. Megmutatja követőinek, mikor temetésre megy, vagy hogy mi az aznapi pletyi az öregek otthonában. 

@grandma_droniak

RIP betty. Now which dress? Thank you

♬ original sound - grandma_droniak

Vivienne Truran

Vivienne Truran egészen más irányból érkezik, de a hatás ugyanaz: ikonikus. Klasszikus darabok, művészi szemlélet és elképesztő érzék az arányokhoz. Nála a divat nem trendkövetés, hanem önkifejezés. Minden megjelenése azt üzeni: nem kell harsánynak lenni ahhoz, hogy emlékezetes legyél. Aranyos, stílusos kis mami, aki imádja a színeket. 

@vivthecarer Strawberries 🍓 A fun smiley outfit with red boots and my strawberry cardigan 😊❤️🍓 Red glasses and no scarf today! Would you wear this glorious cardigan? #fun #fashionista #fashion #grwm #fyp ♬ original sound - Vivienne Truran

Jaadiee

És akkor ott van Jaadiee, aki a bizonyíték arra, hogy a TikTok algoritmusa is szereti az egyediséget. Színes, játékos, néha kicsit kaotikus – de mindig őszinte. Jaadiee papi gyakran szerepel a feleségével, akivel a fiatalokat megszégyenítve öltöznek fel egy-egy eseményre. 

@jaadiee Ready for their date 🥹💐 #grwm #valentinesday #vday #date #gramps #grandparents #fashion #streetwear #style ♬ My Love Mine All Mine - Mitski

Stílus ide vagy oda, ezek a nénik és bácsik olyan természetességgel mozognak a digitális térben, hogy mellette sokunk outfitválságba kerül. A TikTok nem csak a fiataloké – és talán soha nem is volt az. Csak eddig nem vettük észre, mennyi inspiráció van a 60-on túl.

