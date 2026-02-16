3 csillagjegy, amely a legnagyobb pofonokat kapja a februári napfogyatkozástól

Közeleg a február 17-i gyűrűs napfogyatkozás, és ez nem csak egy látványos égi jelenség lesz, hanem egyben egy kozmikus „reset” gomb is, amit az univerzum most három csillagjegynél kíméletlenül be is fog nyomni. Sorfodító változásokat hoz, amelyek fenekestül felforgatják egyes csillagjegyek életét. Vajon te leszel, aki végre megkapja a sorstól a régóta várt kezdőrúgást?

Forrás: Shutterstock

3 csillagjegy, akinek K.O.-t hoz a Február 17-i napfogyatkozás Mit okoz a februári napfogyatkozás?

Mire figyelj jobban oda?

Milyen problémákra hívja fel a figyelmed?

Mely csillagjegyekre lesz hatással?

Ha azt hitted, a február csak a farsangi fánkról szól, tévedtél. A Vízöntő jegyében bekövetkező napfogyatkozás olyan energiákat szabadít fel, amelyek elől nem lehet elbújni. Azt már tudjuk, hogy a Vízöntő egy veszélyes csillagjegy, de ami most jön, az még veszélyesebb! A napfogyatkozás az asztrológiában mindig a hirtelen, sorsszerű fordulatok hírnöke: ajtókat csap be, és falakat dönt le. Íme a három jegy, akikek most nagyon kapaszkodnia kell. Az asztrológia szerint a február 17-i esemény segít lezárni egy olyan karmikus ciklust, ami talán már 2024 vége óta húzódik az életedben. Ami most távozik, annak mennie kell, hogy helyet adjon az újnak.

Mit hoz a gyűrűs napfogyatkozás?

2026. február 17-én a NASA szerint gyűrűs napfogyatkozás lesz látható, amikor a Hold akár a Nap 92 százalékát is eltakarhatja. A gyűrűs napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold a pályájának távolabbi pontján van, így nem tudja teljesen eltakarni a Napot. Az eredmény egy látványos, izzó tűzgyűrű az égen. Asztrológiailag ez azt jelenti, hogy a változás szele nem söpör el mindent teljesen, de egy éles, izzó kört rajzol a problémáid köré, amivel felhívja a figyelmed, hogy foglalkozz velük.

3 csillagjegy szülötteinek nem csak sötét szemüvegre lesz szükségük a napfogyatkozáshoz

Kösd fel a gatyát, mert olyan hullámvasútra ültet fel a napfogyatkozás, hogy nem győzöl majd kapaszkodni a nadrágszáradba.

1. Kos (Március 21. – Április 19.)

Mivel a napfogyatkozás egy feszült fényszöget vet a jegyedre, nálad a belső béke és a magánélet kerül célkeresztbe. Az állatövi jegyek közül te tudsz a legjobban titkot tartani, de most a kozmosz reflektorfényt irányít a szőnyeg alá sepert dolgokra. Egy régi családi konfliktus, egy elhallgatott ingatlanügy vagy egy mélyre temetett sérelem most elemi erővel tör a felszínre. Nem lesz kellemes, de legalább tisztító erejű. Olyan ez, mint egy lelki méregtelenítés: először rosszul vagy tőle, de utána úgy fogod magad érezni, mintha hatalmas terhektől szabadultál volna meg.