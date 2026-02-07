Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A fél világot magára haragította Travis Scott a gyerekeinek szervezett szülinapi bulival - Fotó

botrány Travis Scott tömegtragédia Kylie Jenner
Komáromi Bence
2026.02.07.
A rapper és exbarátnője, Kylie Jenner közösen nevelik a gyermekeiket és valamiért jó ötletnek tartották, ha egy extravagáns bulit szerveznek a csemetéiknek. Travis Scott azonban elvetette a sulykot.

Azt már megszokhattuk, hogy ha a Kardashian család tagjairól van szó, akkor szinte alapkövetelmény, hogy a lépéseik botránykeltőek legyenek és hangosak. De arra kevesen fogadtak volna, hogy Kylie Jenner exe, Travis Scott lesz, aki a legnagyobb botrányt okozza idén. Pedig ez történt. A világhírű rapper nemes egyszerűséggel olyan születésnapi bulit szervezett a közös gyermekeiknek, amelyhez a díszletelemeket egy tragédia helyszínéről hozatta el.

Botrányba fulladt Kylie Jenner és Travis Scott gyermekeinek születésnapi bulija
Forrás: Getty Images North America

Travis Scott és Kylie Jenner közös gyerekei egy Astroworld Fesztivál-tematikájú bulival ünnepelték a születésnapjukat

Az Unilad szúrta ki, hogy a házaspár dupla születésnapi bulit tartott a hétvégén a gyermekeik, Stormi és Aire tiszteletére. Az idősebb gyermekük 8, a kisebbik 4 éves lett február elején. Hatalmas volumenű partit rendeztek, ahova elhívták a csemeték minden barátját is. Ezzel még nem lett volna a kommentelőknek semmi problémájuk, de a közösségi médiában megjelenő felvételekből kiderült, hogy Travis Scott a 10 ember halálát követelő 2021-es Astroworld Fesztivál díszletelemeivel töltötte fel a buli helyszínét.

Mi történt az Astroworld Fesztiválon?

  • 2021. november 5-én hatalmas pánik tört ki a Travis Scott által szervezett fesztivál helyszínén, miután a kint rekedt tömeg áttörte a kordonokat
  • A rendőrség és a biztonsági szolgálat nem volt felkészülve a támadásra, így több ezer jeggyel nem rendelkező ember jutott be a fesztivál területére, akik átgázoltak a gyanútlan fesztiválózokon
  • A tragédia során 8 ember - köztük egy 9 éves kislány - veszítette életét, néhány nappal később pedig még kettővel nőtt az áldozatok száma
  • A jelentések szerint az irányíthatatlan tömeg halálra taposta az áldozatokat, akik később fulladás következtében veszítették életüket
  • Perek sora indult az előadó ellen, azonban a bíróság felmentette őt a vádpontok alól, a haláleseteket pedig balesetnek minősítették
  • Évekkel később derült ki, hogy a hatóságok és a fesztivál biztonsági szolgálata nem volt felkészülve a hívatlan vendégek tömegére és nem volt elegendő rendőr, mentős, és tűzoltó a környéken ahhoz, hogy megelőzzék a tragédiát.

Nem véletlen, hogy Travis Scott legutóbbi döntése dühös kommentek ezreit okozta a közösségi médiában. Számtalan olyan hozzászólás érkezett az előadó profiljai alatt, amelyek rámutattak, hogy a zenész mennyire szívtelen, hogy egy tömegtragédia díszleteit ilyen módon használta fel. Mások a Redditen adtak hangot véleményüknek, mennyire érzéketlen a házaspár, akik azzal sem törődnek, hogy mit érezhetnek az áldozatok családtagjai, akiknek végig kell nézniük, hogy a rokonaik halálát okozó fesztivál díszletei között bulizik a Jenner-Scott család.

A botrányról szóló Reddit-bejegyzéseket itt tudjátok elolvasni:

Travis Scott és Kylie Jenner újabb Astroworld témájú születésnapi bulit rendeztek gyerekeiknek. 4 évvel ezelőtt 10 fiatal halt meg az Astroworld tömegében.
Írta: u/ThrowawayGreenWitch a popculturechat- ben.

