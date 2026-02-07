Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A Tűz Ló évének ereje – ilyen lesz a személyiségük a 2026-ban születetteknek

Shutterstock - Nina Buday
Tóth Hédi
2026.02.07.
Egy új év mindig új minőséget hoz, különösen akkor, ha egy különleges csillagjegy uralja. A Tűz Ló éve lendületet, szenvedélyt és erős személyiségeket ígér a 2026-ban születő gyermekeknek.

Ha most várod a gyermeked, jó eséllyel már azon is elgondolkodtál, vajon milyen kis személyiség bontakozik majd ki előtted. Nyugodt megfigyelő lesz vagy örökmozgó felfedező? A kínai asztrológia szerint az idén születettek különösen erős energiákkal érkeznek, a Tűz Ló éve kezdődik, ami igazi karakterformáló időszaknak számít. 

Forrás: Shutterstock
  • A kínai asztrológia 12 állatjeggyel dolgozik, ezek évente váltják egymást (Patkánytól a Disznóig). A Ló éve minden 12. évben tér vissza, és alapvetően a szabadságot, mozgást, lendületet jelképezi. 
  • Az állatjegyeket öt elem (Fa, Tűz, Föld, Fém, Víz) egészíti ki, ezek kétévente váltanak. Az elem finomítja és színezi az adott állatjegy alapenergiáját – ettől lesz például nemcsak Ló év, hanem Tűz Ló év.  
  • Az állatjegy és az elem együtt egy 60 éves ciklust alkot, így a Tűz Ló éve 60 évente ismétlődik. Ezért számít különlegesnek: a Ló dinamizmusa a Tűz szenvedélyével és intenzitásával kapcsolódik össze.

Mikor kezdődik a Tűz Ló éve?

A kínai asztrológiában a holdnaptárban minden évet egy másik állat jelképez: patkány, ökör, tigris, nyúl, sárkány, kígyó, ló, kecske, majom, kakas, kutya és disznó. Ez a ciklus 12 évente ismétlődik, így a csillagjegyedet a születési éved határozza meg. Mindegyik jegyhez öt elem egyike – arany (fém), fa, víz, tűz vagy föld – kapcsolódik. 2026 a Tűz Ló éve.

A Tűz Ló éve hivatalosan nem a február 17-i holdújévvel indul, hanem a tavasz első napjához kötődő napfordulóponttal, a Li Chunnal. 2026-ban ez az időszak február 3. és február 18. közé esik, így a Tűz Ló éve február 3-án vette kezdetét, és 2027. február 5-ig tart.

Akik ebben az időszakban születnek, a Ló lendületét és a Tűz szenvedélyét hozzák magukkal – nem kis adag karizmával megfűszerezve.
A Tűz Ló energiája 60 évente tér vissza, így ebbe a különleges körbe tartoznak még:

Milyen személyiség várható a Tűz Ló évében születetteknél?

A kínai asztrológia szerint a születés éve erősen meghatározza az alapkaraktert, az elem pedig árnyalja a belső működést. A Tűz és a Ló találkozása ezért különösen izgalmas személyiségképletet rajzol fel. Nézzük a főbb tulajdonságokat!

Karizma, ami betölti a teret

A Tűz Ló gyerekek már egészen kicsi koruktól észrevehetőek. Nem feltétlenül a leghangosabbak, de van bennük valami, ami miatt rájuk figyel a környezetük. Természetes vezetők, akik nem kérkednek, egyszerűen csak tudják, merre akarnak menni, és mások szívesen követik őket.

Szenvedély és életöröm

Ezek a gyerekek szívvel-lélekkel csinálnak mindent. Ha lelkesednek, azt száz százalékon teszik. Legyen szó sportról, művészetről vagy később a hivatásukról, a Tűz Ló nem ismeri a félig fogalmát. Ez az elszántság az egyik legnagyobb ajándékuk.

Szabadságvágy és önállóság

A Ló jegy alapvetően független, a Tűz elem pedig ezt még jobban felerősíti. Ezek a gyerekek korán szeretnének önálló döntéseket hozni, és nem mindig viselik jól a túl szoros kereteket. Nem lázadók, inkább felfedezők. Ha teret kapnak, meglepően felelősségteljesen élnek vele.

Melegszívű, de nem ragadós

Érzelmileg nyitottak, őszinték, szerethetőek, ugyanakkor nem az állandó bújás bajnokai. Fontos nekik a kötődés, de saját ritmusban. Egy Tűz Ló szeret, csak közben levegőt is kér.

És a kevésbé rózsaszín oldalak 

Mert hát tökéletes év nincs, ugye? Gyengeségeik, kevésbé jó tulajdonságaik az idén születetteknek is lesznek. Ezek a következők: 

  • Türelmetlenség: a gyors észjárás gyors cselekvési vággyal párosul. Néha nehéz kivárniuk, míg a világ felzárkózik hozzájuk.
  • Hirtelen fellángolás és kihűlés: ami ma mindennél fontos, holnap már lehet, hogy kevésbé érdekli őket. Ez nem felszínesség, inkább állandó belső keresés. 
  • Makacsság: ha egyszer eldöntöttek valamit, komoly művészet őket eltéríteni. A jó hír? Ha megértik az okokat, meglepően rugalmasak tudnak lenni.

Mit üzen ez a szülőknek?

A Tűz Ló évében született gyerekek nem kezelési útmutatóval érkeznek, hanem inspirációval. Akkor bontakoznak ki igazán, ha:

  • bizalmat kapnak,  
  • teret az önállóságra
  • és olyan felnőtteket maguk körül, akik nem elfojtják az energiáikat, hanem irányt adnak neki

Ha ebben az évben várod a gyermeked , egy élettel teli, szenvedélyes, erős személyiség érkezésére számíthatsz. Olyanra, aki néha felkavarja az állóvizet, de nélküle sokkal unalmasabb lenne a világ. És valljuk be: egy kávé mellett olvasva ez inkább izgalmas, mint ijesztő.

