A Tűz Ló évének ereje – ilyen lesz a személyiségük a 2026-ban születetteknek

Ha most várod a gyermeked, jó eséllyel már azon is elgondolkodtál, vajon milyen kis személyiség bontakozik majd ki előtted. Nyugodt megfigyelő lesz vagy örökmozgó felfedező? A kínai asztrológia szerint az idén születettek különösen erős energiákkal érkeznek, a Tűz Ló éve kezdődik, ami igazi karakterformáló időszaknak számít.

A Tűz Ló éve lendületet, szenvedélyt és erős személyiségeket ígér az idén születő gyermekeknek.

Forrás: Shutterstock

A kínai asztrológia 12 állatjeggyel dolgozik, ezek évente váltják egymást (Patkánytól a Disznóig). A Ló éve minden 12. évben tér vissza, és alapvetően a szabadságot, mozgást, lendületet jelképezi.

(Patkánytól a Disznóig). A Ló éve minden 12. évben tér vissza, és alapvetően a szabadságot, mozgást, lendületet jelképezi. Az állatjegyeket öt elem (Fa, Tűz, Föld, Fém, Víz) egészíti ki, ezek kétévente váltanak . Az elem finomítja és színezi az adott állatjegy alapenergiáját – ettől lesz például nemcsak Ló év, hanem Tűz Ló év.

. Az elem finomítja és színezi az adott állatjegy alapenergiáját – ettől lesz például nemcsak Ló év, hanem Tűz Ló év. Az állatjegy és az elem együtt egy 60 éves ciklust alkot, így a Tűz Ló éve 60 évente ismétlődik. Ezért számít különlegesnek: a Ló dinamizmusa a Tűz szenvedélyével és intenzitásával kapcsolódik össze.

Mikor kezdődik a Tűz Ló éve?

A kínai asztrológiában a holdnaptárban minden évet egy másik állat jelképez: patkány, ökör, tigris, nyúl, sárkány, kígyó, ló, kecske, majom, kakas, kutya és disznó. Ez a ciklus 12 évente ismétlődik, így a csillagjegyedet a születési éved határozza meg. Mindegyik jegyhez öt elem egyike – arany (fém), fa, víz, tűz vagy föld – kapcsolódik. 2026 a Tűz Ló éve.

A Tűz Ló éve hivatalosan nem a február 17-i holdújévvel indul, hanem a tavasz első napjához kötődő napfordulóponttal, a Li Chunnal. 2026-ban ez az időszak február 3. és február 18. közé esik, így a Tűz Ló éve február 3-án vette kezdetét, és 2027. február 5-ig tart.

Akik ebben az időszakban születnek, a Ló lendületét és a Tűz szenvedélyét hozzák magukkal – nem kis adag karizmával megfűszerezve.

A Tűz Ló energiája 60 évente tér vissza, így ebbe a különleges körbe tartoznak még:

Milyen személyiség várható a Tűz Ló évében születetteknél?

A kínai asztrológia szerint a születés éve erősen meghatározza az alapkaraktert, az elem pedig árnyalja a belső működést. A Tűz és a Ló találkozása ezért különösen izgalmas személyiségképletet rajzol fel. Nézzük a főbb tulajdonságokat!