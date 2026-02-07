Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 7., szombat

3 világsztár, akinek az élete egyetlen másodperc alatt tört ketté egy síbaleset miatt

Shutterstock - Amateur007
extrém sportok halál világsztárok
Pópity Balázs
2026.02.07.
Azt hitték, övék a világ, de a hegy kegyetlenül benyújtotta a számlát. Sokan sisak nélkül, mások a tilosban keresték a mámort, de arra nem számítottak, hogy a hegyen mindenki egyenlő, és egy baleset akár az életükbe is kerülhet. Íme a sztárvilág legtragikusabb síbalesetei.

A szikrázó napsütés, a friss hegyi levegő és a sebesség mámora – a síelés az elit kedvenc téli sportja, ám a luxus és a szabadságérzet mögött ott leselkedik a kiszámíthatatlan végzet. A hegy nem olvas bulvárújságot, így a nagy nevek sem úszhatják meg a síbaleseteket. Íme 3 példa a sztárvilágból, amikor egy apró botlás vagy egy tiltott kanyar vágta el az élet fonalát.

Egy síelő ugrat a hegy oldalon a szikrázó hóban. A síbaleseteket nem érdekli, hogy mekkora neved van. A halál nem válogat.
Vagány dolog a síelés, de a síbaleseteket nem érdekli, hogy híres vagy-e.
Forrás:  123rf.com

 

3 világsztár, akinek az életét a síbaleset törte derékba

  • Michael Schumacher és az elvétett kanyar
  • Natasha Richardson, aki nevetve halt meg
  • Michael Kennedy, akit utolért a családi átok
     

Az elit imádja a sípályákat, de a hegynek nem számít, hogy ki vagy: ha hibázol, bizony súlyos árat kell fizetned. Lehetsz bármekkora híresség, a fizika törvényei ugyan olyan sebességgel képesek összezúzni, amihez elég egyetlen elvétett kanyar vagy egy hó alatt rejtőző kődarab is. Így változik a szikrázó hegycsúcsok közti varázslatos téli élmény egyetlen másodperc alatt tragédiává.

Michael Schumacher és az elvétett kanyar

A Forma–1 hétszeres istene, aki 300 feletti tempónál is uralta az aszfaltot, végül a francia Alpok lankái között veszítette el a kontrollt. 2013. december 29-én Méribelnél, a kijelölt pálya szélén egy hó alatt rejtőző szikla megdobta, a feje pedig egy másiknak csapódott. Hiába volt rajta sisak, az agyi trauma olyan mértékű volt, hogy az orvosai jobbnak látták, ha fél évig mesterséges kómában tartják. Orvosai szerint az agyi károsodás olyan mértékű, hogy az esély, hogy újra beszélni és önállóan járni tudjon, a nullával egyenlő. Schumit 2014-ben szállították haza a Genfi-tó partján lévő családi birtokra, ahol egy komplett klinikát alakítottak ki neki, és egy 15 főből álló stáb ápolja a mai napig (a híresztelésekkel ellentétben Michael Schumacher amerikai író halt meg december 29-én, nem a Forma-1 klasszis). Jelenlegi állapotáról nem sokat tudni, mivel Corinna Schumacher, a versenyző felesége anyatigrisként óvja férje méltóságát. A család az elmúlt 12 évben mindvégig következetesen kerülte a médiát, mert azt szerették volna, ha Michael az emberek emlékében bajnokként marad meg.

Michael Schumacher síel.
Michael Schumacher nemcsak az aszfalton, de a hófödte hegyeken is szeretett száguldozni.
Forrás: Profimedia

Natasha Richardson, aki nevetve halt meg

Liam Neeson felesége, A Bájgúnár című film sztárja 2009-ben Kanadában, a Mont Tremblant kezdő pályáján esett el síoktatás közben. Nem viselt sisakot, de nem is bocsátkozott nagy száguldozásokba. Egyszerűen csak elesett és beütötte a fejét. Richardson felállt, leporolta magát, és nevetve utasította vissza az orvosi segítséget. Senki sem sejtette, hogy az ütés epidurális belső vérzést okozott, aminek következtében két nappal később, a szállodai szobájában az életét vesztette. 45 éves volt ekkor. Liam Neeson (akivel legutóbb azért volt tele a sajtó, mert Pamela Andersonnal szűrte össze a levet) évekkel később arról nyilatkozott, hogy a tragédia után az alkoholba menekült a gyász elől. Fiuk, Micheál az ő tiszteletére vette fel a Richardson vezetéknevet, hogy így tisztelegjen édesanyja emléke előtt.

Mar 17, 2009 - Montreal, Quebec, Canada - NATASHA RICHARDSON, has suffered a serious head injury while skiing in Canada. Actress Natasha Richardson is in critical condition in a Montreal hospital after being severely injured in a skiing accident in Quebec, according to reports. The Tony award-winning actress and wife of Liam Neeson is said to have suffered a head injury yesterday. Richardson was initially taken to a hospital near the luxury Mont Tremblant ski resort in Quebec, and was later transferred to the Montreal hospital. PICTURED - Feb 25, 2003 - London, England, United Kingdom - NATASHA RICHARDSON.
Natasha Richardson, Liam Neeson néhai felesége.
Forrás: Northfoto / t54

Michael Kennedy, akit utolért a családi átok

A Kennedy név Amerikában egyet jelent a hatalommal, a csillogással és egy sötét, baljós árnyékkal, amit csak úgy hívnak: a Kennedy-átok. Michael L. Kennedy, Robert F. Kennedy fia 1997 szilveszterén nem golyótól vagy repülőgép-szerencsétlenségben vesztette életét, hanem egy abszurd, már-már gyerekes játék közben az aspeni lejtőkön.

Syn amerického politika Roberta Kennedyho Michael Kennedy (na snímku z října 1989) narazil 31.12.1997 při rychlém sjezdu na obtížné sjezdovce v lyžařském středisku v Aspenu v Coloradu do stromu a z bezvědomí, do kterého upadl, se již neprobral. ( USA-Kennedy-úmrtí ) KEN01-19891012-HYDRA, GREECE: (FILES) Portrait of Michael Kennedy taken 12 October 1989. Michael Kennedy, a son of slain US Senator Robert Kennedy Jr., was killed 31 December when he slammed into a tree while skiing in Aspen, Colorado. DPA-FILES/vb/kr,Image: 676220881, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Micheal Kennedy nem félt semmitől és ez lett a veszte.
Forrás: Profimedia

A Kennedy család tagjai imádták a veszélyt, ezért nem is csoda, hogy a család aspeni síelésekor is rátettek egy lapáttal az élményre egy sajátos rituáléval, amit sífocinak hívtak. Miközben léceken száguldottak lefelé, egy futball-labdát passzolgattak úgy, mintha a fizika törvényei csak udvarias ajánlások lennénk számukra. A sípálya munkatársai könyörögtek nekik, hogy hagyják abba, mert a mutatvány életveszélyes, de a Kennedyk – ahogy a sajtó később írta – hittek a saját legyőzhetetlenségükben. Michael sisak nélkül, a labdára koncentrálva, délután negyed ötkor, a festői alkonyi fényekben szikrázó havon száguldott neki fejjel előre egy fenyőfának. Úgy tűnik, a Kennedy-átok újabb áldozatot szedett, és a határtalan kockázatvállalás ismét megpecsételte egy családtag sorsát. A becsapódás olyan erővel történt, hogy Michaelnek esélye sem volt az életbemaradásra. A családi videókamera, ami a vidám pillanatokat rögzítette, végül egy tragédia néma tanúja lett.

Amikor legközelebb felcsatolod a lécet, és érzed az arcodon a csípős, hegyi levegőt, ne feledd: a hegy nem díjazza a vakmerőséget. A hó alatt nemcsak bajnokok és sztárok fekszenek, hanem olyan átlagemberek is, akik egyetlen pillanatra elhitték, hogy a világ körülöttük forog, és ezért a sípálya lett a sírjuk.

