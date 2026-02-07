3 világsztár, akinek az élete egyetlen másodperc alatt tört ketté egy síbaleset miatt

A szikrázó napsütés, a friss hegyi levegő és a sebesség mámora – a síelés az elit kedvenc téli sportja, ám a luxus és a szabadságérzet mögött ott leselkedik a kiszámíthatatlan végzet. A hegy nem olvas bulvárújságot, így a nagy nevek sem úszhatják meg a síbaleseteket. Íme 3 példa a sztárvilágból, amikor egy apró botlás vagy egy tiltott kanyar vágta el az élet fonalát.

Vagány dolog a síelés, de a síbaleseteket nem érdekli, hogy híres vagy-e.

Az elit imádja a sípályákat, de a hegynek nem számít, hogy ki vagy: ha hibázol, bizony súlyos árat kell fizetned. Lehetsz bármekkora híresség, a fizika törvényei ugyan olyan sebességgel képesek összezúzni, amihez elég egyetlen elvétett kanyar vagy egy hó alatt rejtőző kődarab is. Így változik a szikrázó hegycsúcsok közti varázslatos téli élmény egyetlen másodperc alatt tragédiává.

Michael Schumacher és az elvétett kanyar

A Forma–1 hétszeres istene, aki 300 feletti tempónál is uralta az aszfaltot, végül a francia Alpok lankái között veszítette el a kontrollt. 2013. december 29-én Méribelnél, a kijelölt pálya szélén egy hó alatt rejtőző szikla megdobta, a feje pedig egy másiknak csapódott. Hiába volt rajta sisak, az agyi trauma olyan mértékű volt, hogy az orvosai jobbnak látták, ha fél évig mesterséges kómában tartják. Orvosai szerint az agyi károsodás olyan mértékű, hogy az esély, hogy újra beszélni és önállóan járni tudjon, a nullával egyenlő. Schumit 2014-ben szállították haza a Genfi-tó partján lévő családi birtokra, ahol egy komplett klinikát alakítottak ki neki, és egy 15 főből álló stáb ápolja a mai napig (a híresztelésekkel ellentétben Michael Schumacher amerikai író halt meg december 29-én, nem a Forma-1 klasszis). Jelenlegi állapotáról nem sokat tudni, mivel Corinna Schumacher, a versenyző felesége anyatigrisként óvja férje méltóságát. A család az elmúlt 12 évben mindvégig következetesen kerülte a médiát, mert azt szerették volna, ha Michael az emberek emlékében bajnokként marad meg.