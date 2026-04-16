Legyen Ön is milliomos! – Kvíz a 40 milliós kérdésekből, amelyekre csak a legjobbak tudják a választ

A Legyen ön is milliomos! egyértelműen az a kvízműsor volt, amely mindenkit a képernyők elé szegezett a 2000-es években. A több országban futó, tudásalapú vetélkedő történelmében csak néhányaknak sikerült elnyernie a főnyereményt. Ezúttal az utolsó körös kérdéseket összegeztük. Neked hányat sikerül megfejtened a kvízkérdésekből?

Sokaknak élénken élnek az emlékeiben azok a gyerekkori élmények, amikor az egész család a tévéképernyő előtt ülve próbálta megfejteni a Legyen Ön is milliomos! nehezebbnél nehezebb kvízkérdéseit. A műsor hazai történetében mindössze egy embert tudta elvinni a főnyereménynek számító 40 millió forintot. Azonban számos országban vitték képernyőre a formátumot, és a győztesek számát már nehéz fejben tartani. Ezúttal az egész világból hoztunk olyan kérdéseket, amelyek a Legyen Ön is milliomos! utolsó harmadában szerepeltek, amikor a feszültség már a tető fokára hágott.

Íme a leghíresebb magyar győztesek

Magyarországra 2000. február 29-én érkezett meg a formátum az RTL-re, és nyolc éven át Vágó István vezette. Hazánkban máig őt tekintik a műfaj atyjának, mivel az ő műsorvezetési stílusa passzolt a leginkább a vetélkedőhöz. Eddig csak egyetlen magyarnak sikerült bezsebelnie a fődíjat, Cserey Gábornak, aki még 2006-ban nyert a kvízműsorban 40 millió forintot. Az utolsó kérdésnél Csereynek arra kellett jól válaszolnia, hogy mikor lett a magyar országgyűlés intézményes székhelye Pozsony.

A legutóbb Dr. Borhegyi Ferenc volt, aki nagyobb összeggel távozott a vetélkedőből, miután a műsor új évadában 10 millió forintot nyert Palik Lászlótól. Mint utóbb kiderült a 15 milliós kérdést is helyesen tudta volna, de nem merte vállalni a kockázatot, pedig jól tudta, melyik aradi vértanú volt örmény származású. Nem csoda, hogy nem jutott el a műsor végéig, ugyanis a Legyen Ön is milliomos! kérdései a végén kezdenek igazán nehézzé válni.