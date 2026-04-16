Legyen Ön is milliomos! – Kvíz a 40 milliós kérdésekből, amelyekre csak a legjobbak tudják a választ

A Legyen ön is milliomos! egyértelműen az a kvízműsor volt, amely mindenkit a képernyők elé szegezett a 2000-es években. A több országban futó, tudásalapú vetélkedő történelmében csak néhányaknak sikerült elnyernie a főnyereményt. Ezúttal az utolsó körös kérdéseket összegeztük. Neked hányat sikerül megfejtened a kvízkérdésekből?
- A Legyen Ön is milliomos! a 2000-es évek egyik legnépszerűbb tudásalapú kvízműsora volt, amely számos országban nagy sikerrel futott.
- A műsor végjátékában a kérdésekek egyre nehezebbek, ezért csak kevesen nyerik el a főnyereményt.
- Magyarországon mindössze egy játékosnak, Cserey Gábornak sikerült megnyernie a fődíjat.
- A nemzetközi mezőnyben is születtek emlékezetes győzelmek és botrányos esetek, amelyek azóta legendává váltak.
Sokaknak élénken élnek az emlékeiben azok a gyerekkori élmények, amikor az egész család a tévéképernyő előtt ülve próbálta megfejteni a Legyen Ön is milliomos! nehezebbnél nehezebb kvízkérdéseit. A műsor hazai történetében mindössze egy embert tudta elvinni a főnyereménynek számító 40 millió forintot. Azonban számos országban vitték képernyőre a formátumot, és a győztesek számát már nehéz fejben tartani. Ezúttal az egész világból hoztunk olyan kérdéseket, amelyek a Legyen Ön is milliomos! utolsó harmadában szerepeltek, amikor a feszültség már a tető fokára hágott.
Íme a leghíresebb magyar győztesek
Magyarországra 2000. február 29-én érkezett meg a formátum az RTL-re, és nyolc éven át Vágó István vezette. Hazánkban máig őt tekintik a műfaj atyjának, mivel az ő műsorvezetési stílusa passzolt a leginkább a vetélkedőhöz. Eddig csak egyetlen magyarnak sikerült bezsebelnie a fődíjat, Cserey Gábornak, aki még 2006-ban nyert a kvízműsorban 40 millió forintot. Az utolsó kérdésnél Csereynek arra kellett jól válaszolnia, hogy mikor lett a magyar országgyűlés intézményes székhelye Pozsony.
A legutóbb Dr. Borhegyi Ferenc volt, aki nagyobb összeggel távozott a vetélkedőből, miután a műsor új évadában 10 millió forintot nyert Palik Lászlótól. Mint utóbb kiderült a 15 milliós kérdést is helyesen tudta volna, de nem merte vállalni a kockázatot, pedig jól tudta, melyik aradi vértanú volt örmény származású. Nem csoda, hogy nem jutott el a műsor végéig, ugyanis a Legyen Ön is milliomos! kérdései a végén kezdenek igazán nehézzé válni.
Külföldi győztesek és a legnagyobb csaló
A világon legelőször az Egyesült Államokban tudott nyerni egy bizonyos John Carpenter nevű férfi, aki azóta is a legismertebb nyertes világszerte. A férfi 1999-ben nyert a műsorban, és úgy válaszolta meg a 15 kérdést, hogy egyetlen segítséget sem használt fel. A vele kapcsolatos legismertebb jelenet, amikor az utolsó kérdésben felhívta az édesapját, hogy közölje vele, megnyerte az 1 millió dolláros főnyereményt, ugyanis pontosan tudta a helyes választ arra, hogy melyik elnök szerepelt egy bizonyos sorozatban. Az erről szóló videó a mai napig feltűnik a különböző közösségi oldalakon.
Szintén ismert eset a köhögős őrnagyként emlegetett Charles Ingram esete. A férfi arról lett ismert, hogy csalással nyert egymillió fontot a Legyen Ön is milliomos amerikai verziójában, amiért a bíróság végül elítélte. Ingramet ismerősei – többek között felesége – köhögéssel segítette rávezetni a jó válaszokra. Az esetből azóta készült egy dokumentumfilm is.
És akkor jöjjön a kvíz!
1/6 Melyik aradi vértanú volt örmény származású?
2/6 Mikor lett a magyar országgyűlés intézményes székhelye Pozsony?
3/6 Melyik amerikai elnök szerepelt a Laugh-In című tévésorozatban?
4/6 Ki az egyetlen Nobel-békedíjas, aki visszautasította a díjat?
5/6 Hány kockából áll a Rubik Ernő által feltalált klasszikus kocka?
6/6 Kivel állt Edmund Hillary a Mount Everest csúcsán 1953-ban?
