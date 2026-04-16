Legyen Ön is milliomos! – Kvíz a 40 milliós kérdésekből, amelyekre csak a legjobbak tudják a választ

Simon Benedek
2026.04.16.
A kvízvetélkedők a 2000-es években élték a fénykorukat. A leghíresebb képviselője ezeknek a tudásalapú műsoroknak egyértelműen a Legyen Ön is milliomos! volt. Ezúttal az utolsó körös kérdéseket összegeztük. Neked hányat sikerül megfejtened ebben a Legyen Ön is milliomos-kvízben?

John Carpenter a világ leghíresebb győztese a Legyen Ön is milliomosban
  • A Legyen Ön is milliomos! a 2000-es évek egyik legnépszerűbb tudásalapú kvízműsora volt, amely számos országban nagy sikerrel futott.
  • A műsor végjátékában a kérdésekek egyre nehezebbek, ezért csak kevesen nyerik el a főnyereményt.
  • Magyarországon mindössze egy játékosnak, Cserey Gábornak sikerült megnyernie a fődíjat.
  • A nemzetközi mezőnyben is születtek emlékezetes győzelmek és botrányos esetek, amelyek azóta legendává váltak.

Sokaknak élénken élnek az emlékeiben azok a gyerekkori élmények, amikor az egész család a tévéképernyő előtt ülve próbálta megfejteni a Legyen Ön is milliomos! nehezebbnél nehezebb  kvízkérdéseit. A műsor hazai történetében mindössze egy embert tudta elvinni a főnyereménynek számító 40 millió forintot. Azonban számos országban vitték képernyőre a formátumot, és a győztesek számát már nehéz fejben tartani. Ezúttal az egész világból hoztunk olyan kérdéseket, amelyek a Legyen Ön is milliomos! utolsó harmadában szerepeltek, amikor a feszültség már a tető fokára hágott.

Íme a leghíresebb magyar győztesek

Magyarországra 2000. február 29-én érkezett meg a formátum az RTL-re, és nyolc éven át Vágó István vezette. Hazánkban máig őt tekintik a műfaj atyjának, mivel az ő műsorvezetési stílusa passzolt a leginkább a vetélkedőhöz. Eddig csak egyetlen magyarnak sikerült bezsebelnie a fődíjat, Cserey Gábornak, aki még 2006-ban nyert a kvízműsorban 40 millió forintot. Az utolsó kérdésnél Csereynek arra kellett jól válaszolnia, hogy mikor lett a magyar országgyűlés intézményes székhelye Pozsony.

A legutóbb Dr. Borhegyi Ferenc volt, aki nagyobb összeggel távozott a vetélkedőből, miután a műsor új évadában 10 millió forintot nyert Palik Lászlótól. Mint utóbb kiderült a 15 milliós kérdést is helyesen tudta volna, de nem merte vállalni a kockázatot, pedig jól tudta, melyik aradi vértanú volt örmény származású. Nem csoda, hogy nem jutott el a műsor végéig, ugyanis a Legyen Ön is milliomos! kérdései a végén kezdenek igazán nehézzé válni. 

Külföldi győztesek és a legnagyobb csaló

A világon legelőször az Egyesült Államokban tudott nyerni egy bizonyos John Carpenter nevű férfi, aki azóta is a legismertebb nyertes világszerte. A férfi 1999-ben nyert a műsorban, és úgy válaszolta meg a 15 kérdést, hogy egyetlen segítséget sem használt fel. A vele kapcsolatos legismertebb jelenet, amikor az utolsó kérdésben felhívta az édesapját, hogy közölje vele, megnyerte az 1 millió dolláros főnyereményt, ugyanis pontosan tudta a helyes választ arra, hogy melyik elnök szerepelt egy bizonyos sorozatban. Az erről szóló videó a mai napig feltűnik a különböző közösségi oldalakon. 

Szintén ismert eset a köhögős őrnagyként emlegetett Charles Ingram esete. A férfi arról lett ismert, hogy csalással nyert egymillió fontot a Legyen Ön is milliomos amerikai verziójában, amiért a bíróság végül elítélte. Ingramet ismerősei – többek között felesége – köhögéssel segítette rávezetni a jó válaszokra. Az esetből azóta készült egy dokumentumfilm is. 

És akkor jöjjön a kvíz!

1/6 Melyik aradi vértanú volt örmény származású?
2/6 Mikor lett a magyar országgyűlés intézményes székhelye Pozsony?
3/6 Melyik amerikai elnök szerepelt a Laugh-In című tévésorozatban?
4/6 Ki az egyetlen Nobel-békedíjas, aki visszautasította a díjat?
5/6 Hány kockából áll a Rubik Ernő által feltalált klasszikus kocka?
6/6 Kivel állt Edmund Hillary a Mount Everest csúcsán 1953-ban?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
