Régi, különleges magyar lánynevek, amiket ideje leporolni és újra elővenni

Egy kisbaba nevének kiválasztása egyáltalán nem egyszerű. Persze van, aki tinikora óta tudja, hogy hogy szeretné nevezni születendő gyermekét, a legtöbben vagy elbizonytalanodnak addigra, vagy egyáltalán nem találnak befutó nevet a sorsfordító pillanatig. Épp ezért most összegyűjtöttük a szerintünk legszebb régi, már-már elfeledett magyar lányneveket, amik hallatán mindenki elmosolyodik majd.

Mutatjuk a legszebb régi magyar lányneveket, amikből nem lesz még egy az oviban.

Már-már elfeledett, régi magyar lánynevek, amiket újra elővehetnénk

A kislánynevek mind gyönyörűek és különlegesek, hiszen a viselőik is azok. Ráadásul minden szülőnek a saját gyermeke a legszebb és legfontosabb, így teljesen természetes, hogy a tökéletes nevet szeretnénk megtalálni számukra. Azt azonban nem szeretnénk, ha a nevén szólítva a játszótéren rajta kívül még három kislány fordulna oda. Most összegyűjtöttünk 5 gyönyörű, régi, magyar lánynevet, amiből garantáltan nem lesz még egy az oviban.

Harmat

A Harmat egy szép, természethez kötődő magyar lánynév, ősi finnugor gyökerekkel. Nincs benne a leggyakoribb 100, sőt a leggyakoribb 200 magyar keresztnév között sem. A statisztikákban sok évben konkrétan nem is jelenik meg mérhető gyakorisággal, így igazi ritkaság és egyben gyönyörű választás is.

Bíbor

Bár a névként való használata viszonylag új, maga a szó ősi, magyar kifejezés. Átvitt értelemben méltósághoz, gazdagsághoz, hatalomhoz, ünnepélyességhez kapcsolódik. Egy igazi nemesi hangzású név, ami néhány vezetéknévvel kifejezetten dallamos lehet.

Iringó

Az Iringó egy tipikusan játékos, bohém virágnév. Ez a név nagyon ritka, nincs benne a leggyakoribb nevek között Magyarországon, így jó alternatíva lehet a szokásos I betűs lánynevek helyett.

Zengő

Ez a név kifejezetten ritka, annyira, hogy sokszor még a statisztikákba sem kerül bele. Jelentése dallamos, zengő, visszhangos. Szintén

Sarolt

A Sarolt név harcos nőt jelent, így kifejezetten illik az erős személyiségű kishölgyekre. Már a honfoglalás korában létezett, régen ismert is volt, de mára szinte kikopott.

Ha tehát különleges, régi magyar lányneveket keresel, akkor nem kell a Mária és az Erzsébet neveknél leragadnod. Ebből az ötből válogatva biztosan különleges, mégis szépen csengő, modern hangzású neve lesz a kislányodnak.

