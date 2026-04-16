Simone Ashley berobbant a Runway szerkesztőségébe: ő Az ördög Pradát visel legjobban öltözött alkalmazottja?

Ha van film, amely örökre beírta magát a divat történetébe, na az Az ördög Pradát visel (The Devil Wears Prada). A 2006-os kultikus mozi nemcsak a divatipar kulisszái mögé engedett bepillantást, hanem egy teljes generáció gardróbjára is hatalmas hatással volt. Most pedig érkezik a folytatás és vele együtt egy új stíluscsillag neve is felkerült arra a bizonyos táblára: Simone Ashley.

Simone Ashley csatlakozik Az ördög Pradát visel várva várt folytatásához.

A Runway magazin új alkalmazottjaként már most a legjobban öltözött karakterként emlegetik.

Stílusa a klasszikus irodai eleganciát és a modern divatkísérletezést ötvözi.

A színésznő a Runway magazin szerkesztőségének legújabb alkalmazottját alakítja, és már az első előzetesek alapján is világos: nem csak háttérfigura lesz. Sőt, könnyen lehet, hogy a Bridgerton család sztárjaként megismert színésznő karaktere lesz a szerkesztőség legjobban öltözött tagja.

Divat, dráma és egy legendás szerkesztőség

A folytatás híre már tavaly felrobbantotta az internetet. A rajongók izgatottan várják, hogyan tér vissza a Runway világa, ahol az ikonikus főszerkesztőt, Miranda Priestly ismét a legendás Meryl Streep kelti életre, aki már a karakter valódi ihletőivel is többször találkozott.

Az előzetesek apró jelenetei már sok mindent sejtetnek

Folyosókon végigvonuló kosztümök, karakteres blézerek és természetesen a jól ismert, kissé fagyos szerkesztőségi hangulat. Az egykori főhős, Andy Sachs karaktere – akit Anne Hathaway tett halhatatlanná – annak idején egy legendás stílusátalakuláson ment keresztül.

A pulóverek és slampos szettek helyét Chanel csizmák és statement ékszerek vették át, miközben a háttérben Madonna szólt. Az a jelenet mára popkulturális mérföldkő lett.

Simone Ashley: új generáció, új stílus

Most viszont egy új karakter hoz friss energiát a Runway világába. Simone Ashley karaktere egy fiatal divatasszisztens, aki úgy tűnik, pontosan tudja, hogyan kell stílusosan megérkezni az irodába.

A trailerben egy különösen emlékezetes outfitben jelenik meg: pliszírozott szoknya, kockás ing és egy kissé túlzó – de éppen ezért figyelemfelkeltő – nyaki kiegészítő. Az összeállítás egyszerre idézi meg a Thom Browne intellektuális minimalizmusát és az egykori American Apparel laza, fiatalos esztétikáját.

Az eredmény? Egy szett, amely egyszerre nosztalgikus és modern. Pontosan az a kombináció, amely miatt a divatrajongók már most imádják.