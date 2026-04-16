Simone Ashley berobbant a Runway szerkesztőségébe: ő Az ördög Pradát visel legjobban öltözött alkalmazottja?

Hajdu Viktória
2026.04.16.
Új arc érkezik a Runway szerkesztőségébe, és már most mindenki róla beszél. Simone Ashley stílusa teljesen új divatfejezetet nyithat Az ördög Pradát visel 2-ben.

Ha van film, amely örökre beírta magát a divat történetébe, na az Az ördög Pradát visel (The Devil Wears Prada). A 2006-os kultikus mozi nemcsak a divatipar kulisszái mögé engedett bepillantást, hanem egy teljes generáció gardróbjára is hatalmas hatással volt. Most pedig érkezik a folytatás és vele együtt egy új stíluscsillag neve is felkerült arra a bizonyos táblára: Simone Ashley.

Simone Ashley már most az egyik kedvenc karakterünk Az ördög Pradát visel 2-ből.
Divatforradalom a Runwaynél: Simone Ashley új stílusikonná válhat Az ördög Pradát visel folytatásában

  • Simone Ashley csatlakozik Az ördög Pradát visel várva várt folytatásához.
  • A Runway magazin új alkalmazottjaként már most a legjobban öltözött karakterként emlegetik.
  • Stílusa a klasszikus irodai eleganciát és a modern divatkísérletezést ötvözi.

A színésznő a Runway magazin szerkesztőségének legújabb alkalmazottját alakítja, és már az első előzetesek alapján is világos: nem csak háttérfigura lesz. Sőt, könnyen lehet, hogy a Bridgerton család sztárjaként megismert színésznő karaktere lesz a szerkesztőség legjobban öltözött tagja.

Divat, dráma és egy legendás szerkesztőség

A folytatás híre már tavaly felrobbantotta az internetet. A rajongók izgatottan várják, hogyan tér vissza a Runway világa, ahol az ikonikus főszerkesztőt, Miranda Priestly ismét a legendás Meryl Streep kelti életre, aki már a karakter valódi ihletőivel is többször találkozott.

Az előzetesek apró jelenetei már sok mindent sejtetnek

Folyosókon végigvonuló kosztümök, karakteres blézerek és természetesen a jól ismert, kissé fagyos szerkesztőségi hangulat. Az egykori főhős, Andy Sachs karaktere – akit Anne Hathaway tett halhatatlanná – annak idején egy legendás stílusátalakuláson ment keresztül.

A pulóverek és slampos szettek helyét Chanel csizmák és statement ékszerek vették át, miközben a háttérben Madonna szólt. Az a jelenet mára popkulturális mérföldkő lett.

Simone Ashley: új generáció, új stílus

Most viszont egy új karakter hoz friss energiát a Runway világába. Simone Ashley karaktere egy fiatal divatasszisztens, aki úgy tűnik, pontosan tudja, hogyan kell stílusosan megérkezni az irodába.

A trailerben egy különösen emlékezetes outfitben jelenik meg: pliszírozott szoknya, kockás ing és egy kissé túlzó – de éppen ezért figyelemfelkeltő – nyaki kiegészítő. Az összeállítás egyszerre idézi meg a Thom Browne intellektuális minimalizmusát és az egykori American Apparel laza, fiatalos esztétikáját.

Az eredmény? Egy szett, amely egyszerre nosztalgikus és modern. Pontosan az a kombináció, amely miatt a divatrajongók már most imádják.

Az irodai divat elveszett művészete

Van valami különös varázsa annak, amikor valaki tényleg felöltözik a munkába. Nem csak „felkap valamit”, hanem tudatosan stílust teremt. A valóságban persze a divatasszisztensek többsége inkább praktikus pulóverekben és kényelmes lapos cipőkben dolgoznak, hiszen a szerkesztőségi élet gyakran inkább sprint, mint kifutó. De a filmek épp azért léteznek, hogy visszahozzák ezt a glamúrt. És úgy tűnik, Simone Ashley karaktere pontosan ezt teszi: emlékeztet arra, hogy az öltözködés lehet játék, kreativitás és egy kis színház is.

Ha a trailerből lehet következtetni, a Runway új alkalmazottja könnyen átveheti a „hónap legjobban öltözött dolgozója” képzeletbeli díját, még azelőtt, hogy a film egyáltalán bemutatásra kerülne.

Kiderült: ezért nem tér vissza a Bridgertonba Phoebe Dynevor

Elképzelhető, hogy Daphne Bridgerton karakterét soha nem látjuk viszont. A Bridgerton család első évadának főszereplője azt is elmondta, miért.

Vissza a közös térbe! 5 dolog, amiért van okod imádni irodai munkavégzést

A home office sokak számára egyet jelent a szabadsággal és nyugalommal. Miért lehet akkor mégis az, hogy egyre többen szeretnének visszatérni az irodai munka világába?

Irodai divat: ezt viselik most a menő nők a munkahelyen – GALÉRIA

Felejtsd el a fekete ceruzaszoknyát és a szürke blézert – az irodai divat 2025-ben teljesen új értelmet nyert. És igen, most már a sportcipő is lehet elegáns.

 

 

