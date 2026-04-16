Cápatámadás a turistaparadicsomban: egyetlen harapással szakította le az állat a nászutas férfi lábát

A cápatámadás hétfő délután történt Kooddoo közelében, a Gaafu Alif-atoll egyik lakott szigeténél. Úgy tudni, a férfi többedmagával egy közkedvelt partszakaszon ment a vízbe, nem messze a kooddooi halfeldolgozó üzemtől. A helyet kifejezetten kockázatosnak tartják, többször jelenek meg itt cápák.

A festői partszakasz, ahol a cápatámadás történt

Cápatámadás a Maldív-szigeteken: válságos állapotban van a férfi

A feleség a spanyol El Periódico Mediterráneo című lapnak azt mondta: „Egyetlen harapással leszedte az állat a férje lábáról a húst, térdtől lefelé.” A férfi nagyon sok vért vesztett.

A sérültet először a helyi kórházába vitték, majd helikopterrel Maléba, a Maldív-szigetek fővárosába szállították. Ott intenzív osztályára került, majd az orvosok amputálták a lábát.

Egy közeli barátja így nyilatkozott: „Megpróbálják megmenteni, intenzív osztályon van, de az egészségügy állapota nem a legjobb itt.”

A Maldív-szigetek régóta kedvelt úti cél a nászutasok körében, ugyanakkor kevés odautazó tudja, hogy rengeteg itt a fonócápa. A helyi beszámolók szerint a friss házas férfira bikacápa támadhatott. A tragédiához azonban annak is köze lehetett, hogy a helyi halfeldolgozó üzem a jelentések szerint nagyjából egy hete nem ürített ki halhulladékot a környéken, amelyet a cápák rendszeresen fogyasztanak. A cápák ezért éhesek lehettek.

A feleség családja szerint súlyos gondatlanság történt, ezért pert indítottak az utazási iroda ellen, amelyen keresztül a programot lefoglalták.

