Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 16., csütörtök

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tragédia

Cápatámadás a turistaparadicsomban: egyetlen harapással szakította le az állat a nászutas férfi lábát

tragédia Maldív-szigetek cápatámadás
Horváth Angéla
2026.04.16.
Cápatámadás áldozata lett egy frissen nősült spanyol férfi a Maldív-szigeteken, ahol a feleségével éppen a nászútját töltötte. A beszámolók szerint úszás közben érte a támadás, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később amputálni kellett a lábát, állapota pedig továbbra is válságos.

A cápatámadás hétfő délután történt Kooddoo közelében, a Gaafu Alif-atoll egyik lakott szigeténél. Úgy tudni, a férfi többedmagával egy közkedvelt partszakaszon ment a vízbe, nem messze a kooddooi halfeldolgozó üzemtől. A helyet kifejezetten kockázatosnak tartják, többször jelenek meg itt cápák.

A festői partszakasz, ahol a cápatámadás történt
Forrás: Getty Images

Cápatámadás a Maldív-szigeteken: válságos állapotban van a férfi

A feleség a spanyol El Periódico Mediterráneo című lapnak azt mondta: „Egyetlen harapással leszedte az állat a férje lábáról a húst, térdtől lefelé.” A férfi nagyon sok vért vesztett.

A sérültet először a helyi kórházába vitték, majd helikopterrel Maléba, a Maldív-szigetek fővárosába szállították. Ott intenzív osztályára került, majd az orvosok amputálták a lábát. 

Egy közeli barátja így nyilatkozott: „Megpróbálják megmenteni, intenzív osztályon van, de az egészségügy állapota nem a legjobb itt.”

A Maldív-szigetek régóta kedvelt úti cél a nászutasok körében, ugyanakkor kevés odautazó tudja, hogy rengeteg itt a fonócápa. A helyi beszámolók szerint a friss házas férfira bikacápa támadhatott. A tragédiához azonban annak is köze lehetett, hogy a helyi halfeldolgozó üzem a jelentések szerint nagyjából egy hete nem ürített ki halhulladékot a környéken, amelyet a cápák rendszeresen fogyasztanak. A cápák ezért éhesek lehettek.

A feleség családja szerint súlyos gondatlanság történt, ezért pert indítottak az utazási iroda ellen, amelyen keresztül a programot lefoglalták.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
