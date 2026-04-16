2026. ápr. 16., csütörtök Csongor

Bizarr TikTok-trend sokkolja az internetet: mini agyagedényeket esznek az influenszerek

Horváth Angéla
2026.04.16.
Újabb meghökkentő trend terjed a TikTokon: egyre többen mini agyagedényeket majszolnak el úgy, mintha csak valamilyen ropogtatnivaló lenne. A videókban a miniatűr cserepeket többnyire lime-lével locsolják meg, Tajín fűszerkeverékkel szórják meg, majd egészben bekapják. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az agyag fogyasztása komoly egészségügyi kockázatokkal járhat.

A új TikTok-trend egyik ismert arca Janeth Herrera tartalomkészítő, aki a terhessége idején kezdett el földes, agyagos dolgok után vágyakozni. Egyik videójában esti nasiként kapott be egy mini agyagedényt, és elégedetten nyugtázza, mennyire ízlik neki. A felvételei milliós nézettséget hoztak, de heves vitát indítottak el az interneten.

Forrás: TikTok

Különös betegség is állhat a mini agyagedények majszolása mögött

Sokan azt írták, kedvük lenne kipróbálni, de még többen értetlenkedve figyelték a jelenséget. Volt, aki tréfásan megjegyezte: az ő idejében ezekbe még virágot ültettek, nem megenni akarták.

A furcsa sóvárgás mögött azonban valós élettani okok is állhatnak. A nem élelmiszer jellegű anyagok – például az agyag – utáni vágyat pica-szindrómának nevezik. Ez olykor vashiánnyal vagy más tápanyaghiánnyal függhet össze, különösen várandósság idején. A laboreredményekből azonban nem mindig derül ki, ha valaki ebben szenved. Előfordulhat ugyanis, hogy a hemoglobinszintj még normális, közben a vasraktárai már szinte kiürültek, vagy más tápanyagellátottsági probléma áll fenn. Emiatt sokszor alaposabb kivizsgálásra lenne szükség.

@jannherr Late night snack 🤪 #jarrodebarro #dirt #water ♬ original sound - Janeth Herrera🦋

 

Dr. Alison Hermann elismert pszichiáter arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a viselkedés ugyan illik a picára, de nem feltétlenül ennyire egyszerű a helyzet. Vannak ugyanis olyan hagyományok – például egyes mexikói, afrikai és dél-amerikai őslakos közösségekben –, ahol a föld vagy az agyag fogyasztásának spirituális vagy egészségügyi jelentőséget tulajdonítanak. Ezt geofágiának nevezik.

Bár az agyaghoz régebben többféle gyógyhatást kapcsoltak – például azt, hogy ásványi anyagokat tartalmaz, megköti a méreganyagokat, vagy segíthet hasmenés esetén –, a mai tudományos bizonyítékok ezt csak nagyon korlátozottan támasztják alá. Az agyag nem szívódik fel jól a szervezetben. Hiába tartalmaz nyomokban például kalciumot vagy vasat, ettől még nem tekinthető megbízható vagy érdemi tápanyagforrásnak.

Az agyagevés veszélye, hogy ronthatja bizonyos tápanyagok felszívódását, sőt a gyógyszerek hatását is csökkentheti. Az agyag nem emészthető könnyen, ezért ismételt fogyasztás esetén felhalmozódhat a gyomorban és a bélrendszerben. Ez növeli az elzáródás kockázatát, főleg akkor, ha valaki nem iszik eleget. Emellett az sem elhanyagolható veszély, hogy a kemény kerámiadarabok rágcsálása során a fogak is eltörhetnek.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

2,5 centis lárvákat tüsszentett ki egy nő – Döbbenetes módon fertőződött meg

Egészen szokatlan, sőt biológiailag szinte teljsen valószínűtlen esetet írtak le görög orvosok: egy 58 éves nő az orrából tüsszentett ki egy lárvát, később pedig a további tíz hasonló képződményt távolítottak el az arcüregéből. A vizsgálatok szerint a nő olyan parazitával fertőződött meg, amely normál esetben juhok és kecskék orrjárataiban fejlődik.

Katalin hercegné nagyon kiakadt: Meghan Markle most végleg elrúgta a pöttyöst

Komoly visszhangot váltott ki Meghan Markle közelgő ausztráliai rendezvénye, a Her Best Life Retreat. Nyilvánosságra került ugyanis, hogy az esemény egyik ismert résztvevője korábban azt terjesztette, hogy Katalin és a királyi család csak megjátszotta, hogy a hercegné beteg.

Michael Schumacher lánya még sosem beszélt ilyen őszintén édesapja balesetéről

Gina Schumacher most minden korábbinál őszintébben vallott arról, hogyan élte meg azt az időszakot, amikor édesapja, Michael Schumacher 2013 decemberében súlyos síbalesetet szenvedett. A 29 éves sportoló egy új dokumentumfilmben mesél arról, mi jelentett számára kapaszkodót a legnehezebb években.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
