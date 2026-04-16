Bizarr TikTok-trend sokkolja az internetet: mini agyagedényeket esznek az influenszerek

A új TikTok-trend egyik ismert arca Janeth Herrera tartalomkészítő, aki a terhessége idején kezdett el földes, agyagos dolgok után vágyakozni. Egyik videójában esti nasiként kapott be egy mini agyagedényt, és elégedetten nyugtázza, mennyire ízlik neki. A felvételei milliós nézettséget hoztak, de heves vitát indítottak el az interneten.

Új TikTok-trend terjed: egyre többen esznek mini agyagedényeket lime-mal és fűszerekkel

Forrás: TikTok

Különös betegség is állhat a mini agyagedények majszolása mögött

Sokan azt írták, kedvük lenne kipróbálni, de még többen értetlenkedve figyelték a jelenséget. Volt, aki tréfásan megjegyezte: az ő idejében ezekbe még virágot ültettek, nem megenni akarták.

A furcsa sóvárgás mögött azonban valós élettani okok is állhatnak. A nem élelmiszer jellegű anyagok – például az agyag – utáni vágyat pica-szindrómának nevezik. Ez olykor vashiánnyal vagy más tápanyaghiánnyal függhet össze, különösen várandósság idején. A laboreredményekből azonban nem mindig derül ki, ha valaki ebben szenved. Előfordulhat ugyanis, hogy a hemoglobinszintj még normális, közben a vasraktárai már szinte kiürültek, vagy más tápanyagellátottsági probléma áll fenn. Emiatt sokszor alaposabb kivizsgálásra lenne szükség.

Dr. Alison Hermann elismert pszichiáter arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a viselkedés ugyan illik a picára, de nem feltétlenül ennyire egyszerű a helyzet. Vannak ugyanis olyan hagyományok – például egyes mexikói, afrikai és dél-amerikai őslakos közösségekben –, ahol a föld vagy az agyag fogyasztásának spirituális vagy egészségügyi jelentőséget tulajdonítanak. Ezt geofágiának nevezik.

Bár az agyaghoz régebben többféle gyógyhatást kapcsoltak – például azt, hogy ásványi anyagokat tartalmaz, megköti a méreganyagokat, vagy segíthet hasmenés esetén –, a mai tudományos bizonyítékok ezt csak nagyon korlátozottan támasztják alá. Az agyag nem szívódik fel jól a szervezetben. Hiába tartalmaz nyomokban például kalciumot vagy vasat, ettől még nem tekinthető megbízható vagy érdemi tápanyagforrásnak.

Az agyagevés veszélye, hogy ronthatja bizonyos tápanyagok felszívódását, sőt a gyógyszerek hatását is csökkentheti. Az agyag nem emészthető könnyen, ezért ismételt fogyasztás esetén felhalmozódhat a gyomorban és a bélrendszerben. Ez növeli az elzáródás kockázatát, főleg akkor, ha valaki nem iszik eleget. Emellett az sem elhanyagolható veszély, hogy a kemény kerámiadarabok rágcsálása során a fogak is eltörhetnek.