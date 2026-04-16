Botrányos incidens a palotában: Erzsébet királynő tette helyre Meghan Markle-t

Egy történész szerint II. Erzsébet királynő maga avatkozott közbe, miután Meghan Markle durván bánt az alkalmazottakkal.

Hugo Vickers királyi történész – aki II. Erzsébet életéről szóló új életrajz szerzője – azt állítja, megbízható információi vannak egy windsori esetről, amely során Meghan Markle állítólag nem megfelelő hangnemben beszélt az egyik kertésszel. Katie Nicholl királyi életrajzíró korábban pedig egy másik hasonló történetre emlékezett vissza. 

Erzsébet királynő tette helyre Meghan Markle-t, amikor az nem megfelelő hangnemben beszélt a személyzettel.
  • Meghan Markle állítólag durván bánt egy kertésszel Windsorban.
  • A történész szerint II. Erzsébet királynő személyesen lépett közbe.
  • Hasonló konfliktus egy esküvő előtti ételkóstolón is történt.
  • Markle-t a palotában „nehéz hercegnének” nevezték

Meghan Markle a kertészt vegzálta

Vickers a könyvében arról ír, hogy II. Erzsébet királynő lépett közbe, miután Meghan Markle állítólag durván leteremtett egy királyi kertészt Windsorban, aki aztán panaszt tett az uralkodónál. A történész szerint ez nem elszigetelt eset volt, Meghan nem tudta, hogyan kell bánni az emberekkel.

Az esküvői ételbe is belekötött

Katie Nicholl királyi életrajzíró arról számol be, hogy Meghan Markle az esküvője előtti ételkóstolón keveredett vitába a windsori kastély egyik cateringesével. „Meghan a kastélyban volt, hogy megkóstolja az ételeket, és azt mondta az egyik ott dolgozónak, hogy tojás ízét érzi az ételnek. Eléggé ideges lett, és kijelentette, hogy az ételnek vegánnak és makrobiotikusnak kellett volna lennie” − idézi a bennfentest a RadarOnline

II. Erzsébet ezt sem hagyta szó nélkül

Az incidensnek a királyi család több tagja is tanúja volt, köztük II. Erzsébet királynő is, aki nem hagyta szó nélkül a történteket. „Hirtelen belépett a királynő, és azt mondta: »Meghan, ebben a családban nem beszélünk így az emberekkel«” − idézte a bennfentest az író, aki azt is megemlíti, hogy Meghant a palotában „nehéz hercegnéként emlegették. „Meghan nem akart senkit bántani, egyszerűen nem ismerte a palotai etikettet. Az egyik percben még nagyon barátságos volt, talán túl barátságos is, a következőben pedig már minden és mindenki idegesítette és ennek hangot is adott” – tette hozzá a jólértesült.

