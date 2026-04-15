2,5 centis lárvákat tüsszentett ki egy nő – Döbbenetes módon fertőződött meg

2026.04.15.
Egészen szokatlan, sőt biológiailag szinte teljsen valószínűtlen esetet írtak le görög orvosok: egy 58 éves nő az orrából tüsszentett ki egy lárvát, később pedig a további tíz hasonló képződményt távolítottak el az arcüregéből. A vizsgálatok szerint a nő olyan parazitával fertőződött meg, amely normál esetben juhok és kecskék orrjárataiban fejlődik.

Görög orvosok számoltak be arról, hogy lárvákat távolítottak el egy honfitársuk arcüregéből. A szerencsétlenül járt nő a szabadban dolgozott egy száraz, szeptemberi napon, körülötte juhok legeltek. Arra figyelt fel, hogy több légy is kering az arca körül. Körülbelül egy héttel később fájdalmat kezdett érezni az arcüregeiben. A következő hetekben erős köhögés jelentkezett nála, más panasza azonban nem volt. A fordulat október 15-én következett be, amikor egyszer csak kitüsszentett egy lárvát.

Ezekhez hasoló lárvákat szedtek ki egy görög nő arcüregéből - Képünk illusztráció
Forrás: fStop

Juhbagócs-lárvák költöztek egy asszony arcüregébe

A nő ezután fül-orr-gégészhez került, aki műtéti úton összesen tíz lárvát és egy bábot távolított el a nő arcüregéből. A beavatkozás után szerencsére teljesen felépült. Az élőlények DNS-vizsgálata kimutatta, hogy Oestrus ovis, vagyis juhbagócs légy lárvái költöztek az asszony arcába. Ez a parazita közismerten juhok és kecskék orrjárataiban telepszik meg, embereknél viszont rendkívül ritkán fordul elő, akkor is elsősorban a szemet érintik. A korábbi esetek alapján inkább az volt a jellemző, hogy a lárvák emberi szervezetben nem tudtak túljutni a legkorábbi fejlődési szakaszon. Az utóbbi években azonban akadt néhány olyan eset, amikor későbbi stádiumú lárvákat is találtak emberekben, főként akkor, ha az érintett immunrendszere gyengébb volt, vagy valamilyen sérülés, illetve anatómiai eltérés állt fenn az orrjáratokban. A mostani, bebábozódással járó esetben a nőnek súlyos orrsövényferdülése volt. Az orvosok szerint ez megakadályozhatta, hogy a betolakodók kiürüljenek az orrjáratokból, így az arcüregekben rekedtek, és ott tovább fejlődhettek. A juhbagócs lárvái normál esetben a juhok és kecskék orrjárataiból a talajra kerülnek, és ott bábozódnak be - írja a New York Post.

A kutatók ugyanakkor egy ennél nyugtalanítóbb lehetőséget is felvetettek: az sem zárható ki, hogy a juhbagócs légy alkalmazkodóban van az emberi szervezethez, és ez a ritka fertőzés ennek egy korai jele lehet. Vagyis elméletben az is elképzelhető, hogy a parazita egy napon képes lehet teljes életciklusát emberben is végigvinni.

