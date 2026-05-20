AI-paranoia vagy AI-pszichózis? – Komoly pszichés zavarokat okoz a túlságosan emberivé vált mesterséges intelligencia

Napjainkban ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia legtöbbünk számára egyfajta tökéletes, nélkülözhetetlen személyi asszisztensként funkcionál: megírja helyettünk az e-maileket, képeket generál, segít a feladatainkban, horoszkópot elemez – és esténként gyakorta hosszabban beszélgetünk vele, mint a párunkkal vagy barátainkkal. Sőt, lényegesen őszintébbek vagyunk vele, és többet árulunk el magunkról neki, mint a legközelebbi hozzátartozóinknak. Valahol itt kezd igazán furcsává válni az egész – ami egyeseknél az AI-pszichózis kialakulásához vezethet.

Pontosan mit jelent az AI-pszichózis?

Bár nem hivatalos klinikai diagnózisról van szó, az AI-, vagy chatbot-pszichózis egy olyan rendellenes állapot, amikor valaki túlzott emocionális vagy mentális jelentőséget kezd tulajdonítani a mesterséges intelligenciának. A felhasználó úgy érezheti, hogy a chatbot egészen speciális módon kapcsolódik hozzá, valóban „érzi”, amit ő maga átél, vagy minden egyes válaszának mélyebb, misztikusabb értelmet ad.

Bizonyos szélsőséges esetekben egyesek már nem egyszerű asszisztenciaként, technológiaként tekintenek a chatbotra, hanem szinte „személyként” kezelik azt. Vannak, akik nevet adnak az AI-nak, napi rutin szerint beszélgetnek vagy flörtölnek vele, mert úgy vélik, jobban megérti őket, mint a környezetük. Ma már az sem ritka, hogy valaki konkrét érzelmi kötődést vagy akár szerelmet kezd érezni a mesterséges intelligencia iránt.

Hiszen az AI elképesztően türelmes. Mindig figyel ránk, sosem fáradt, és bármit közlünk is vele, soha nem sértődik meg. Nem mondja azt, hogy „most nincs energiám erre” – ha kell, egymás után százszor is átrágja velünk ugyanazt a problémát. Kedves, támogató és sokszor pontosan azt mondja, amit abban a pillanatban hallani szeretnénk.

Egy magányosabb vagy érzelmileg nehezebb, sérülékenyebb időszakban pedig ez ijesztően erős kötődést alakíthat ki.

Amikor a chatbot már több lesz egyszerű technológiánál: a digitális tükörképünk

A szakemberek szerint az AI-pszichózis egyik legnagyobb veszélye, hogy elmosódhat a határ a valódi és mesterséges kapcsolódások között. A chatbot válaszai – mivel a kommunikáció során „megtanulja” a személyiségünket – egyre személyesebbnek tűnnek, egyesek pedig különleges jelentést kezdenek tulajdonítani ennek a kapcsolódásnak.