AI-paranoia vagy AI-pszichózis? – Komoly pszichés zavarokat okoz a túlságosan emberivé vált mesterséges intelligencia

Napjainkban ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia legtöbbünk számára egyfajta tökéletes, nélkülözhetetlen személyi asszisztensként funkcionál: megírja helyettünk az e-maileket, képeket generál, segít a feladatainkban, horoszkópot elemez – és esténként gyakorta hosszabban beszélgetünk vele, mint a párunkkal vagy barátainkkal. Sőt, lényegesen őszintébbek vagyunk vele, és többet árulunk el magunkról neki, mint a legközelebbi hozzátartozóinknak. Valahol itt kezd igazán furcsává válni az egész – ami egyeseknél az AI-pszichózis kialakulásához vezethet.
Pontosan mit jelent az AI-pszichózis?
Bár nem hivatalos klinikai diagnózisról van szó, az AI-, vagy chatbot-pszichózis egy olyan rendellenes állapot, amikor valaki túlzott emocionális vagy mentális jelentőséget kezd tulajdonítani a mesterséges intelligenciának. A felhasználó úgy érezheti, hogy a chatbot egészen speciális módon kapcsolódik hozzá, valóban „érzi”, amit ő maga átél, vagy minden egyes válaszának mélyebb, misztikusabb értelmet ad.
Bizonyos szélsőséges esetekben egyesek már nem egyszerű asszisztenciaként, technológiaként tekintenek a chatbotra, hanem szinte „személyként” kezelik azt. Vannak, akik nevet adnak az AI-nak, napi rutin szerint beszélgetnek vagy flörtölnek vele, mert úgy vélik, jobban megérti őket, mint a környezetük. Ma már az sem ritka, hogy valaki konkrét érzelmi kötődést vagy akár szerelmet kezd érezni a mesterséges intelligencia iránt.
Hiszen az AI elképesztően türelmes. Mindig figyel ránk, sosem fáradt, és bármit közlünk is vele, soha nem sértődik meg. Nem mondja azt, hogy „most nincs energiám erre” – ha kell, egymás után százszor is átrágja velünk ugyanazt a problémát. Kedves, támogató és sokszor pontosan azt mondja, amit abban a pillanatban hallani szeretnénk.
Egy magányosabb vagy érzelmileg nehezebb, sérülékenyebb időszakban pedig ez ijesztően erős kötődést alakíthat ki.
Amikor a chatbot már több lesz egyszerű technológiánál: a digitális tükörképünk
A szakemberek szerint az AI-pszichózis egyik legnagyobb veszélye, hogy elmosódhat a határ a valódi és mesterséges kapcsolódások között. A chatbot válaszai – mivel a kommunikáció során „megtanulja” a személyiségünket – egyre személyesebbnek tűnnek, egyesek pedig különleges jelentést kezdenek tulajdonítani ennek a kapcsolódásnak.
Van, aki úgy érzi, az AI magától „üzen neki”, mások spirituális vagy sorsszerű kapcsolódást kezdenek belelátni az egészbe. A pszichológusok szerint főleg azok lehetnek a veszélyeztetettebbek, akik magányosabbak, erősen szoronganak, érzelmileg sérülékenyebbek, vagy az AI jelenti az elsődleges érzelmi támaszt és visszacsatolási forrást – hiszen a chatbot szinte folyamatos érzelmi validációt ad.
Néha szinte hátborzongató érzés, hogy a chatbot mennyire „ráhangolódik” a gondolatainkra. Talán éppen ezért kezdik egyesek úgy érezni, mintha az AI különleges, szinte természetfeletti kapcsolatban állna velük, miközben valójában a saját személyiségük, vágyaik és érzelmeik digitális tükörképével beszélgetnek.
Eközben pedig észre sem vesszük, hogy az AI milyen irreális elvárásokat alakíthat ki bennünk az embertársainkkal és a kapcsolatainkkal szemben. Ahogy hozzászokunk ahhoz, hogy a chatbot mindig kedves, empatikus és megértő, a valódi emberi kapcsolatok kezelése és értékelése egyre nehezebbnek tűnhet. Mert egy ember néha fáradt, türelmetlen és bizony lehet rossz napja is. Félreértheti a másik embert, hibázhat vagy csak éppen nincs elegendő energiája tökéletes figyelemmel jelen lenni.
Nem is gondolnánk, a mesterséges intelligencia hosszú távon milyen mértékben hat ki arra, mit várunk el másoktól: egyre kevésbé toleráljuk az emberi tökéletlenséget, a konfliktusokat vagy azt, hogy egy valódi kapcsolatban két sérülékeny emberi lélek próbál kapcsolódni egymással – minden hibájával együtt.
AI-pszichózis: veszélyben az emberi kapcsolataink?
Talán nem is az AI fejlődése és térhódítása lesz a legnagyobb veszély a jövőben, hanem az, hogy közben mennyire változtatja meg az emberi kapcsolódásaink minőségét. A mesterséges intelligencia lehet inspiráló segítő, kreatív szellemi asszisztens vagy hasznos mentális támasz, de nem helyettesítheti a személyes jelenlétet, az érintést, az empátiát és a valódi érzelmi kötődést – amit csak egy emberi lélek tud megadni.
