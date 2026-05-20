2026. máj. 20., szerda

Ciki dolog került elő a lány bőröndjéből a reptéren: „Ez volt életem legkínosabb utazási élménye”

Klusovszki Kíra
2026.05.20.
Egyetlen biztonsági ellenőrzés forgatta fel fenekestül egy Bangkokba tartó brit lány utazását, miután egy a csomagjába tett holmi vörös riasztást váltott ki. A repülőtér személyzete másodpercek alatt körbeállta az utast, majd egy olyan megdöbbentő tárgyat találtak, amire ők sem számítottak.

Egy közösségi fórumon osztotta meg történetét egy brit lány arról, hogy mekkora zűrbe keveredett a repülőtéren. Ami egy teljesen hétköznapi utazásnak indult a trópusi paradicsomba, az pillanatok alatt egy rendkívül feszült hatósági eljárássá változott. A biztonsági személyzet tagjai ugyanis landolását követően már célirányosan várták őt, és egy nem mindennapi ellenörzés alá vetették. 

Biztonsági ellenörzés alá vetnek egy lányt a repülőtéren.
A repülőtér biztonsági ellenőrzése során a hatóságok szigorú protokoll szerint, bármikor elrendelhetik a gyanús poggyászok kézi átkutatását az utasok biztonsága érdekében.
 Forrás: Shutterstock
  • Egy Thaiföldről utazó brit lány bőröndje váratlanul felakadt a biztonsági ellenörzésen.
  • A repülőtéren a személyzet tagjai már várták, hogy leszálljon Bangkokban. 
  • Szinte minden holmiját tüzetesen átkutatták, míg végül meg nem találták a probléma okát. 

Már várták a repülőtéren

„Pánikba estem, mert nem értettem, mi történik, és azt hittem, nagy bajban vagyok valami miatt” – emlékezett vissza Olivia, aki május 6-án a thaiföldi Koh Samuiról Bangkokba repült, de álmában sem gondolta volna, hogy egy gyanútlan, táskájába csomagolt holmi miatt akad fenn a biztonsági ellenőrzésen. 

Miután leszállt a gépről, a repülőtéri személyzet egy névre szóló táblával várta, a bőröndjeit viszont sehol sem találta. 

Azonnal a legrosszabbra gondoltam, és halálra rémültem, tisztára olyan volt az egész, mint a tévében látott határőrségi műsorok, amiken felnőttem. Miután elkísértek a bangkoki repülőtér egyik irodájába, közölték velem a rossz hírt, hogy a táskámat biztonsági okokból nem engedték fel a repülőre. Fogalmam sem volt, mit ronthattam el, és komolyan azt hittem, hogy bűncselekményt követtem el”– fejtette ki a lány, aki azt is elmesélte, hogy a biztonságiak egy irodába kísérték, ahol egy hivatalos dokumentumot is aláírattak vele, amivel engedélyezte a táskája teljeskörű átkutatását

Szigorú ellenörzés alá vetették 

„Először ők sem tudták pontosan, mi váltotta ki a riasztást. Azt mondták, lehet, hogy egy öngyújtó” – emlékezett vissza Olivia, akiben ekkora már tudatosult, hogy a helyzet ennél sokkal kellemetlenebb véget érhet, ugyanis megvolt győződve arról, hogy egyetlen gyújtóeszköz sincs nála. 

A helyzet kínosságát tovább fokozta, hogy a repülőtéri személyzet tagjai mindenki előtt, az őrök szeme láttára kezdték el feltúrni a poggyászát.

Amikor végül előhalászták a rejtélyes tárgyat, hirtelen mindenkinek elakadt a szava, ugyanis egy szexuális segédeszköz volt az, ami a szigorú biztonsági rendszeren fennakadt. 

Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy ilyen holmi problémát okozhat, vagy hogy tiltólistás lenne a repülőgépeken

– ismerte el a lány, aki az incidens miatt végül egy teljes napig a személyes holmijai nélkül maradt, így váltóruha és tisztálkodószerek nélkül kellett boldogulnia Bangkokban. Huszonnégy órával később végül megérkezett a megváltó email, amelyben értesítették, hogy a vizsgálat lezárult, és visszatérhet a repülőtérre a poggyászáért. „A barátaim utólag nagyon viccesnek találták az egészet, és persze azóta sem hagyják, hogy elfelejtsem a történteket. Visszatekintve már én is csak nevetek rajta, de az biztos, hogy ez volt életem legváratlanabb és legkínosabb utazási élménye” – zárta. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
