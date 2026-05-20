Ciki dolog került elő a lány bőröndjéből a reptéren: „Ez volt életem legkínosabb utazási élménye”

Egy közösségi fórumon osztotta meg történetét egy brit lány arról, hogy mekkora zűrbe keveredett a repülőtéren. Ami egy teljesen hétköznapi utazásnak indult a trópusi paradicsomba, az pillanatok alatt egy rendkívül feszült hatósági eljárássá változott. A biztonsági személyzet tagjai ugyanis landolását követően már célirányosan várták őt, és egy nem mindennapi ellenörzés alá vetették.

A repülőtér biztonsági ellenőrzése során a hatóságok szigorú protokoll szerint, bármikor elrendelhetik a gyanús poggyászok kézi átkutatását az utasok biztonsága érdekében.

Forrás: Shutterstock

Egy Thaiföldről utazó brit lány bőröndje váratlanul felakadt a biztonsági ellenörzésen.

A repülőtéren a személyzet tagjai már várták, hogy leszálljon Bangkokban.

Szinte minden holmiját tüzetesen átkutatták, míg végül meg nem találták a probléma okát.

Már várták a repülőtéren

„Pánikba estem, mert nem értettem, mi történik, és azt hittem, nagy bajban vagyok valami miatt” – emlékezett vissza Olivia, aki május 6-án a thaiföldi Koh Samuiról Bangkokba repült, de álmában sem gondolta volna, hogy egy gyanútlan, táskájába csomagolt holmi miatt akad fenn a biztonsági ellenőrzésen.

Miután leszállt a gépről, a repülőtéri személyzet egy névre szóló táblával várta, a bőröndjeit viszont sehol sem találta.

„Azonnal a legrosszabbra gondoltam, és halálra rémültem, tisztára olyan volt az egész, mint a tévében látott határőrségi műsorok, amiken felnőttem. Miután elkísértek a bangkoki repülőtér egyik irodájába, közölték velem a rossz hírt, hogy a táskámat biztonsági okokból nem engedték fel a repülőre. Fogalmam sem volt, mit ronthattam el, és komolyan azt hittem, hogy bűncselekményt követtem el”– fejtette ki a lány, aki azt is elmesélte, hogy a biztonságiak egy irodába kísérték, ahol egy hivatalos dokumentumot is aláírattak vele, amivel engedélyezte a táskája teljeskörű átkutatását.

Szigorú ellenörzés alá vetették

„Először ők sem tudták pontosan, mi váltotta ki a riasztást. Azt mondták, lehet, hogy egy öngyújtó” – emlékezett vissza Olivia, akiben ekkora már tudatosult, hogy a helyzet ennél sokkal kellemetlenebb véget érhet, ugyanis megvolt győződve arról, hogy egyetlen gyújtóeszköz sincs nála.

A helyzet kínosságát tovább fokozta, hogy a repülőtéri személyzet tagjai mindenki előtt, az őrök szeme láttára kezdték el feltúrni a poggyászát.

Amikor végül előhalászták a rejtélyes tárgyat, hirtelen mindenkinek elakadt a szava, ugyanis egy szexuális segédeszköz volt az, ami a szigorú biztonsági rendszeren fennakadt.

Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy ilyen holmi problémát okozhat, vagy hogy tiltólistás lenne a repülőgépeken

– ismerte el a lány, aki az incidens miatt végül egy teljes napig a személyes holmijai nélkül maradt, így váltóruha és tisztálkodószerek nélkül kellett boldogulnia Bangkokban. Huszonnégy órával később végül megérkezett a megváltó email, amelyben értesítették, hogy a vizsgálat lezárult, és visszatérhet a repülőtérre a poggyászáért. „A barátaim utólag nagyon viccesnek találták az egészet, és persze azóta sem hagyják, hogy elfelejtsem a történteket. Visszatekintve már én is csak nevetek rajta, de az biztos, hogy ez volt életem legváratlanabb és legkínosabb utazási élménye” – zárta.