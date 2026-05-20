Egy időutazó elárulta, mi vár ránk 2050-ben: ijesztő jövőt tárt elénk – VIDEÓ

Kihalt városok, rozsdás épületek, elburjánzott növények és elsivatagosodott óceán. A TikTok-időutazó szerint ez vár ránk 2050-ben. Mutatjuk a részleteket.

Disztópikus képeket tárt elénk az időutazó.

Forrás: Shutterstock

Időutazó előrejelzése TikTokon Egy TikTok-felhasználó azt állítja magáról, hogy időutazó.

A múltba is utazott már a videóiban, ahol híres emberekkel találkozott.

Most a jövőbe látogatott el, pontosabban 2050-be.

A videóban bemutatja, milyen posztapokaliptikus világ vár ránk 24 év múlva.

Milyen lesz a világ 2050-ben?

Az @unknown.path31 nevű felhasználó az időutazás eszközével válaszolja meg azt a kérdést, hogy vajon milyen lesz a világ a jövőben. A férfi már több videót is posztolt, melyekkel bizonyítani szerette volna, hogy rendelkezik az időutazás képességével. Az egyik videón például Abraham Lincolnnal, az Egyesült Államok első republikánus elnökével, míg egy másikban a popkirállyal, Michael Jacksonnal pózolt.

A legújabb videójában viszont a jövőbe utazott: megmutatta, mi vár ránk 24 év múlva. Állítása szerint addigra egy újabb világháborún leszünk túl, vagyis a videójában egy világháború utáni világot láthatunk. A képsorokon egyetlen ember sem található, annak ellenére, hogy elmondása alapján Párizsban van. Itt meg is mutatja az Eiffel-torony alját, mely igencsak berozsdásodott, illetve a Notre Dame bejáratát, melyet benőtt a borostyán.

Az ijesztő jövő

A videóban aztán átkerül Oroszországba, ahol egy elhagyatott orosz repülőgép mellett is elhalad, illetve megmutatja azt is, hogy az óceán teljesen elsivatagosodott, vagyis a kihalt hajók a homokban vesztegelnek. A videót egy klasszikus disztópikus képpel zárja (melyet akár a Beavatott-sorozatból is vehetett volna), ahol madarak röppennek fel az embertelen és kihalt városképen, a rozsdás, törött üvegű és borostyánnal belepett felhőkarcolók között.

Ha másról nem, erről a képről süvít, hogy AI-jal készült. De legalább érdekes kérdéseket vet fel a felhasználó, hiszen valóban lehet, hogy egészen más lesz az élet 24 év múlva, mint most.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: