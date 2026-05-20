Borzasztóan néz ki a Twin Peaks egykori bombázója – Már rá se lehet ismerni

'90-es évek színésznő Twin Peaks Lara Flynn Boyle
Sokkot kaptak a rajongók a legfrissebb lesifotóktól! A ’90-es évek szexszimbólumára, Lara Flynn Boyle-ra szinte rá sem lehet ismerni. Mutatjuk, hogyan fotózták le a teljesen elszigetelten élő színésznőt!

Úgy tűnik, a hollywoodi csillogás már a múlté. A Twin Peaks és a Men in Black – Sötét zsaruk 2. egykori gyönyörű sztárja, Lara Flynn Boyle az elmúlt években szinte teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, a hétvégén azonban ritka kivételt tett. Mutatjuk a képeket! 

Lara Flynn Boyle Twin peaks
Teljesen megváltozott a Twin Peaks egykori sztárja, Lara Flynn Boyle.
Forrás:  Getty Image

Lara Flynn Boyle Hollywood egykori bombázója volt

  • Az 56 éves színésznőre szinte rá sem lehet ismerni, a legújabb fotókon szembetűnő, mennyire megváltozott.  
  • Olyan ikonikus alakításokban ismerhettük meg, mint a Men in Black – Sötét zsaruk 2. vagy a Twin Peaks sorozat. 
  • Mutatjuk, hogy fest ma! 

Lara Flynn Boyle a '90-es évek elején szerzett világhírnevet a Twin Peaks első két évadában, ahol a gimnazista Donna Hayward karakterét alakította, és generációk bálványává vált. Az akkori igéző szépségnek ma már azonban csak a nyomait látni az elszigetelten élő színésznőn. 

Lara Flynn Boyle Twin peaks
Lara Flynn Boyle kutyasétáltatás közben.
Forrás:  Profimedia

Los Angeles-i otthona közelében merészkedett ki az utcára, a róla készült legfrissebb lesifotók pedig valósággal letaglózták a rajongókat. A Page Six által megszerzett felvételeken az 56 éves színésznő kísértetiesen másképp fest, mint ahogy a vörös szőnyeges korszakából emlékezhetünk rá. Boyle-t egy szál cigarettával a kezében, Shrimp nevű mentett kutyája sétáltatása közben kapták lencsevégre. Smink és beszárított frizura nélkül szinte fel sem lehetett ismerni.  

Lara Flynn Boyle
Így néz ki 2026-ban Lara Flynn Boyle színésznő.
Forrás:  Profimedia

Az egykori bombázó cseppet sem törődött a glamúrral: egy teljesen hétköznapi, fehér „Irish” feliratú, szürke pulóvert, khaki nadrágot és edzőcipőt viselt. A drámai átalakulásáról híres sztár - akit legutóbb 2025 júniusában láttunk - a séta során megállt egy rövid időre csevegni az egyik szomszédjával, mielőtt sietősen visszahúzódott volna a háza falai mögé. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
