Az intelligens emberek ezekre sosem költenek − Meglepő dolog is van a listán

A modern fogyasztói társadalomban rengeteg olyan termék és szolgáltatás van, amely inkább az érzelmekre, mintsem a valós szükségletekre épít. Azok, akik pénzügyileg tudatosan gondolkodnak, felismerik, hogy az impulzusvásárlások, a túlzott kiadások és a státuszvezérelt költések hosszú távon nem növelik az életminőséget. Mutatjuk, mire mondanak nemet az igazán intelligens emberek.
- A pénzügyileg tudatos emberek nem költenek felesleges dolgokra.
- Az intelligens emberek elemeznek, és csak arra költik a pénzüket, ami számukra értékes, hasznos.
- Eláruljuk, mire nem adnak ki pénzt azok, akiknek magasabb az IQ-juk.
Ezeket nem veszik meg az intelligens emberek
Az intelligens emberek pénzkezelésének egyik alapelve az, hogy csak arra költenek, ami valódi értéket jelent számukra: időt spórol, egészséget javít vagy hosszú távon megtérül. Éppen ezért bizonyos divatos, de felesleges kiadásokat egyszerűen kihagynak – még akkor is, ha azok sokak számára teljesen természetesnek tűnnek. Íme a lista!
Felesleges prémium márkák
A tudatos emberek nem az alapján döntenek, hogy egy termék mennyire „menő” vagy ismert márkájú. Számukra a minőség és a funkcionalitás fontosabb, mint egy méregdrága logó. Sok esetben egy olcsóbb alternatíva ugyanazt a célt szolgálja. A magas IQ-val rendelkezők ezért a prémium márkákkal járó felárat következetesen elkerülik.
Impulzusvásárlások
Az intelligens fogyasztók jellemzően kerülik az értelmetlen pénzköltést, ezért nem érzelmi alapon vásárolnak. Tudják, hogy a hirtelen döntések gyakran olyan kiadásokhoz vezetnek, amelyek rövid ideig okoznak örömöt, de később nem lesznek hasznosak. Inkább kivárnak, és átgondolják, valóban szükségük van-e az adott termékre.
Hitelkártya-kamat
A hitelkártyával egyáltalán nincs baj, egészen addig, amíg nem halmozunk fel vele gigászi tartozást, amit aztán hónapokig görgetünk magunk előtt. Az egyik legtipikusabb pénznyelő a késedelmi díj és a hitelkártya-kamatai. Az intelligens emberek tudatosabban kezelik a pénzügyeiket, ezért sosem felejtik el időben befizetni a hitelkártya törlesztőjét, és nem költenek többet, mint amit vissza tudnak fizetni később.
Túl drága, egyszeri élmények
Azok, akik figyelnek a kiadásaikra nem költenek aránytalanul sokat rövid, pillanatnyi élményekre, ha azok nem adnak tartós értéket. Egy drága, de gyorsan felejthető program helyett inkább hosszabb távon is maradandó élményeket keresnek. Tudatosan mérlegelik az ár-érték arányt. Az élményeknél is a minőséget helyezik előtérbe.
Nem használt előfizetések
Az intelligens emberek figyelik, mire fizetnek havonta, és amit nem használnak, azt azonnal lemondják. Ide tartozhatnak streaming-szolgáltatások, a fizetős applikációk vagy az edzőtermi bérletek is. Tudják, hogy ezek a kis összegek hosszú távon jelentős kiadások.
