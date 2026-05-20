Elképesztő hibát vétettek Károly király testőrei, súlyos következményekkel számolhatnak

Vizsgálat alá vonták a windsori kastély biztonságáért felelős londoni rendőrség speciális védelmi egységéhez tartozó tisztjeit, miután a szigorú protokollok ellenére is elmulasztották III. Károly király védelmét a királyi kastélyban. Az eset súlyosságára való tekintettel a testőrség ellen felhozott vádak akár felfüggesztéssel is végződhetnek.

A brit királyi család védelmét ellátó elit tisztek kiemelt terrorelhárítási és testőri kiképzést kapnak, így a Károly király közvetlen biztonságáért felelős egység tagjai az Egyesült Királyság egész területén rendkívüli jogkörökkel és fegyverviselési engedéllyel rendelkeznek a mindenkori fenyegetések elhárítására.

Forrás: Getty Images

A brit királyi család őreit feladataik elmulasztásával vádolják.

Az ellenük felhozott vádak súlyosságát tekintve akár fel is menthetik néhányukat további szolgálataik alól.

Az esetet jelenleg a londoni rendőrség is vizsgálja.

Súlyos kötelezettséget szegtek Károly király őrei

Visszaélés miatt nyomoznak csaknem 30 tiszt ellen a királyi és speciális védelmi egységből, miután elmulasztották feladataik ellátását. A vád szerint néhányan a szolgálatba lépésük után meg sem jelentek a kijelölt posztjaikon, míg másokat azzal gyanúsítanak, hogy munka közben egyszerűen elaludtak.

A botrány súlyát növeli, hogy a speciális egységnek a feladatai közé tartozik többek között a folyamatos gyalogos járőrözés, a stratégiai pontok ellenőrzése és a kastély bejáratainak fegyveres biztosítása, emellett a tiszteknek a kiemelt protokoll szerint, fokozottan ügyelniük kell a Windsor-kastélyban őrzött, felbecsülhetetlen értékű műalkotásokra és történelmi relikviákra is.

A szigorú biztonsági szabályzat értelmében ezeket a műkincseket még a királyi család távollétében is folyamatosan, a nap huszonnégy órájában szemmel kell tartani, így az őrök mulasztása miatt nemcsak az Károly király élete, hanem a brit kulturális örökség legféltettebb darabjai is közvetlen veszélynek voltak kitéve.

Jelenleg is zajlik a nyomozás

A londoni rendőrség (Met) Szakmai Szabványügyi Igazgatósága rendkívüli eljárás keretében, sürgősségi belső vizsgálatot indított a windsori kastélyban védelmi szolgálatát teljesítő tisztek ellen, a felmerült súlyos magatartásbeli aggályok miatt.

A hatóságok helyszíni kihallgatásokkal és a biztonsági protokollok átvilágításával vizsgáljak az érintettek felelősségét.

A Buckingham-palota és a londoni rendőrség vezetésének tagjai egyelőre hallgatnak a részletekről, de a kiszivárgott információk szerint a legmagasabb szintű biztonsági protokollt szegték meg ezzel a tisztek a Windsor-kastélyban. Az eljárás során a teljes védelmi rendszert is górcső alá veszik, különös tekintettel azokra az időszakokra, amikor az uralkodó személyesen is a kastélyban tartózkodott.

A jelentések szerint már a jövő hét folyamán dönthetnek az érintett tisztek szolgálat alóli felmentéséről.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: