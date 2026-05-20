Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 20., szerda Bernát, Felícia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
brit uralkodóház

Elképesztő hibát vétettek Károly király testőrei, súlyos következményekkel számolhatnak

Corbis News - Alessandra Benedetti - Corbis
brit uralkodóház királyi testőrség brit királyi család III. Károly király
Klusovszki Kíra
2026.05.20.
Nyomozás alá vonták a brit királyi udvar tisztjeit, miután kötelezettségük megszegésől szereztek tudomást. III. Károly király védelmét a tisztek elmulasztották, ezzel pedig súlyos veszélybe sodorták az uralkodót.

Vizsgálat alá vonták a windsori kastély biztonságáért felelős londoni rendőrség speciális védelmi egységéhez tartozó tisztjeit, miután a szigorú protokollok ellenére is elmulasztották III. Károly király védelmét a királyi kastélyban. Az eset súlyosságára való tekintettel a testőrség ellen felhozott vádak akár felfüggesztéssel is végződhetnek. 

A brit királyi család, és az uralkodó, Károly király védelmét ellátó tisztek állnak a Windsori kastély bejárata előtt.
A brit királyi család védelmét ellátó elit tisztek kiemelt terrorelhárítási és testőri kiképzést kapnak, így a Károly király közvetlen biztonságáért felelős egység tagjai az Egyesült Királyság egész területén rendkívüli jogkörökkel és fegyverviselési engedéllyel rendelkeznek a mindenkori fenyegetések elhárítására. 
Forrás: Getty Images
  • A brit királyi család őreit feladataik elmulasztásával vádolják. 
  • Az ellenük felhozott vádak súlyosságát tekintve akár fel is menthetik néhányukat további szolgálataik alól. 
  • Az esetet jelenleg a londoni rendőrség is vizsgálja. 

Súlyos kötelezettséget szegtek Károly király őrei

Visszaélés miatt nyomoznak csaknem 30 tiszt ellen a királyi és speciális védelmi egységből, miután elmulasztották feladataik ellátását. A vád szerint néhányan a szolgálatba lépésük után meg sem jelentek a kijelölt posztjaikon, míg másokat azzal gyanúsítanak, hogy munka közben egyszerűen elaludtak.

A botrány súlyát növeli, hogy a speciális egységnek a feladatai közé tartozik többek között a folyamatos gyalogos járőrözés, a stratégiai pontok ellenőrzése és a kastély bejáratainak fegyveres biztosítása, emellett a tiszteknek a kiemelt protokoll szerint, fokozottan ügyelniük kell a Windsor-kastélyban őrzött, felbecsülhetetlen értékű műalkotásokra és történelmi relikviákra is.

A szigorú biztonsági szabályzat értelmében ezeket a műkincseket még a királyi család távollétében is folyamatosan, a nap huszonnégy órájában szemmel kell tartani, így az őrök mulasztása miatt nemcsak az Károly király élete, hanem a brit kulturális örökség legféltettebb darabjai is közvetlen veszélynek voltak kitéve.

Jelenleg is zajlik a nyomozás 

A londoni rendőrség (Met) Szakmai Szabványügyi Igazgatósága rendkívüli eljárás keretében, sürgősségi belső vizsgálatot indított a windsori kastélyban védelmi szolgálatát teljesítő tisztek ellen, a felmerült súlyos magatartásbeli aggályok miatt. 

A hatóságok helyszíni kihallgatásokkal és a biztonsági protokollok átvilágításával vizsgáljak az érintettek felelősségét.

A Buckingham-palota és a londoni rendőrség vezetésének tagjai egyelőre hallgatnak a részletekről, de a kiszivárgott információk szerint a legmagasabb szintű biztonsági protokollt szegték meg ezzel a tisztek a Windsor-kastélyban. Az eljárás során a teljes védelmi rendszert is górcső alá veszik, különös tekintettel azokra az időszakokra, amikor az uralkodó személyesen is a kastélyban tartózkodott.

A  jelentések szerint már a jövő hét folyamán dönthetnek az érintett tisztek szolgálat alóli felmentéséről. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Óriási fordulat Madeleine McCann ügyében: „Már rendelkezünk a bizonyítékokkal" – Íme a részletek

Angliába szállíthatják a Madeleine McCann ügy fő gyanúsítottját, Christian Bruecknert, a 2007-ben eltűnt kislány elrablásának és meggyilkolásának vádjával.

„Tiszta Diana hercegné” – 7 éves lett Archie herceg, Harry és Meghan Markle ritkán látott fia - FOTÓ

A kis herceg több ezer kilométerre szülőhazájától ünnepli a 7. születésnapját.

Harry herceg megható szavakkal köszöntötte a 100 éves David Attenborough-t: „Ő egy világi szent”

Harry herceg különleges írásban tisztelgett Sir David Attenborough előtt, aki május 8-án ünnepli a 100. születésnapját. Sussex hercege szerint a legendás természetfilmes nemzedékeket tanított meg arra, hogy a bolygó megóvása mindenki felelőssége.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu