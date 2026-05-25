Van olyan éles a szemed, mint egy ragadozónak? Találd meg az elbújt nyuszikat a fűben!

Rajtad is kifog az optikai illúzió? Ezen a képen egy nagy nyusziklán bújik meg, hogy elrejtőzzön a legélesebb szemű ragadozók elől. Oldd meg az IQ-tesztet 15 másodperc alatt!

Hány nyuszit találsz meg az IQ-tesztben?

Forrás: jagranjosh

Nyuszis IQ-teszt, ami még a profikon is kifog

Az IQ-tesztek és a különbségkereső rejtvények remek módjai az agy próbatételének. Ahogy az izmainkat, úgy az elménket is tornáztatni kell, hogy topon maradjunk. Ezek a feladványok szórakoztató módon fejlesztik a problémamegoldó képességeket, a részletekre való odafigyelést, sőt még a kreatív gondolkodást is. Ráadásul egy kis dopaminlökettel is megajándékoznak, ha sikerül a végére járnod a rejtélynek.

A feladatod, hogy a lehető legtöbb nyuszit megtaláld a képen 15 másodperc alatt. Miközben vizsgálod a képet, tartsd észben, hányadik cukiságnál jársz, mert nem mindegy a végeredmény!

Bizonyítsd, hogy meg tudod oldani a feladványt!

Forrás: jagranjosh

Ha készen állsz a kihívásra, állíts be egy időzítőt, és indulhat a feladvány!

Vizsgáld meg a képet tüzetesen, figyelj az apró részletekre, a háttérre és az elhomályosított részekre is, mert ezekben rejlik a megoldás. Keresd a két tapsifület vagy a pisze orrokat, mert olykor csak egy-egy részlet látszik. Néha a legapróbb árnyék vagy egy furcsa fűszál mögött rejtőzik a legtrükkösebben elhelyezett tapsifüles.

IQ-teszt megoldása

Ha 17 nyuszit számoltál, akkor sikeresen megoldottad az optikai illúziós IQ-tesztet. Gratulálunk, a látásod valóban zseniális szinten van! Ha nem sikerült, ne csüggedj, egy kis gyakorlással minden koncentrációs képesség fejleszthető. Legközelebb biztosan gyorsabb leszel!

Íme a szuper nehéz IQ-teszt megoldása.

Forrás: jagranjosh

Mit tanulhattál ebből a tesztből?

A figyelmünk javítható, sőt új szintekre is emelhető, ha tudjuk, hogyan gyakoroljuk. Az IQ-tesztek rendszeres megoldása nemcsak kiváló szórakozás, de elképesztő módon fejleszti az agyunkat. Ugyanakkor érdemes megjegyezni azt is, hogy ezek a tesztek gyakran gyermekdednek tűnnek elsőre, de, mint most is, brutális feladvány rejlik a grafikák mögött.

Hasonló tesztjeink is érdekelhetnek: