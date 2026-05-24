Felfedezték a maszturbálás ősi titkát a tudósok: ezt te sem fogod elhinni

A maszturbáció évszázadokon át tabu volt, bűnként és betegségként kezelték. Ma azonban egyre több kutatás mutatja, hogy az önkielégítés ősi evolúciós viselkedés, amely már a főemlősök közös őseinél is jelen lehetett, és fontos biológiai funkciókat tölthetett be.

Önkielégítés és evolúció: mit mond a modern tudomány a jelentőségéről

A maszturbációról sokáig csak suttogva beszéltek. Volt idő, amikor bűnnek tartották, később betegségek okozójának kiáltották ki, ma pedig még mindig rengeteg szégyen és tévhit kapcsolódik hozzá. Most azonban olyan kutatás látott napvilágot, ami teljesen átírhatja, amit eddig gondoltunk az önkielégítésről.

A University College London kutatói ugyanis arra jutottak: a maszturbáció nem modern rossz szokás, hanem ősi evolúciós viselkedésforma, amely akár 40 millió évvel ezelőtt is jelen lehetett a főemlősök őseinél, vagyis jóval az ember megjelenése előtt.

Ősi ösztön, nem paráznaság

A tudósok közel 400 forrást elemeztek, és arra jutottak, hogy az önkielégítésnek komoly biológiai funkciója lehet.

A kutatás szerint a maszturbáció segíthetett a hímeknek csökkenteni a szexuális úton terjedő fertőzések kockázatát. Az ejakuláció ugyanis egyfajta „öblítő” mechanizmusként működhetett, ami tisztán tartotta a húgycsövet és csökkenthette a fertőzések esélyét. Emellett a rendszeres önkielégítés javíthatta a spermiumok minőségét is: a frissebb sperma nagyobb eséllyel termékenyíthette meg a nőstényt.

Az alacsonyabb rangú hímek számára a maszturbáció konkrét túlélési előnyt jelenthetett. A természetben ugyanis a domináns hímek gyakran félbeszakították a párzást, ezért azoknak, akik hátul voltak a rangsorban, gyorsabban kellett „teljesíteniük”. A rendszeres stimuláció ebben segíthetett.

A női maszturbáció még ma is rejtély

A női maszturbáció szerepe egyelőre kevésbé feltárt terület, de vannak érdekes elméletek. Egyes kutatók szerint a női önkielégítés kedvezőbbé tehette a hüvely környezetét a spermiumok számára, így növelhette a teherbeesés esélyét. Mások szerint egyszerűen a stresszoldásban, a fájdalomcsillapításban és a szexuális vágy fokozásában lehetett fontos szerepe.

A tudomány ma már azt is elismeri, hogy az önkielégítés csökkentheti a stresszt, javíthatja az alvást, fokozhatja az orgazmus intenzitását.

Amikor az orvosok még halálos veszélynek hitték

Évszázadokon át démonizálták ezt a teljesen természetes viselkedést.

Az ókori görögök közül például Arisztotelész úgy vélte, a túl sok szex gyengíti a testet és lassítja a fejlődést. Hippokratész szerint a túlzott ondóvesztés felborítja a szervezet egyensúlyát. A férfiaknak azt tanácsolták, hogy „őrizzék meg az erejüket”.

A valódi pánik azonban a 18. században kezdődött, amikor egy svájci orvos, Samuel-Auguste Tissot azt állította: a spermavesztés annyira megterheli a szervezetet, mintha az ember rengeteg vért veszítene. Könyvében egészen elképesztő dolgokat írt: szerinte az önkielégítés vakságot, őrületet, idegrendszeri betegségeket, de akár halált is okozhat.

A viktoriánus korszak teljesen megőrült

A 19. században valóságos hisztéria alakult ki a maszturbáció körül.

A viktoriánus kori orvosok és erkölcscsőszök meg voltak győződve arról, hogy az önkielégítés tönkreteszi a testet és az elmét.

Az orvosok egészen brutális gyógymódokat találtak ki. Fiatal fiúkra fájdalmas eszközöket szereltek, szigorú diétákat írtak elő, egyes esetekben érzéstelenítés nélküli körülmetélést is ajánlottak büntetésként és elrettentésként. A cél az volt, hogy a maszturbációt mindenáron megakadályozzák.

Még a ma világhírű kukoricapelyhet is részben emiatt találták fel. John Harvey Kellogg ugyanis úgy hitte, hogy az ízetlen, fűszerszegény ételek csökkentik a szexuális vágyat, és segítenek megtisztítani a fiatalokat a bűnös gondolatoktól.

Bár ma már mindezt tudományosan teljesen megalapozatlannak tartják, a szégyen és a bűntudat, amit akkoriban az emberekbe neveltek, sokakban még mindig él.