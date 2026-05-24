30 napos diéták: tuti biztos étrendek a nyári fogyáshoz

A whole30 diéta olyan 30 napos étrend, amelyet 2009-ben dolgoztak ki. Lényege, hogy 30 napig teljesen kiiktatsz az étrendedből bizonyos összetevőket, így érve el a nyári beach bodyt.
Whole30: 30 napos diéták a nyári alakformálásért
A whole30-program célja nemcsak a fogyás, hanem az is, hogy kiderüljön, mely ételek okoznak emésztési, energiaszintbeli vagy hangulati problémákat. A 30 nap után következik a fokozatos visszavezetés (reintrodukció), amikor egyes élelmiszercsoportokat külön-külön próbálsz visszaépíteni. A tapasztalatok szerint sokaknál javul az emésztés, csökken a puffadás és stabilabb lesz az energiaszint, ezzel segítve a későbbi tartós fogyást is. A whole30 diétát 2009-ben dolgoztak ki, és a lényege, hogy 30 napig teljesen kiiktatsz az étrendedből bizonyos összetevőket, így elérve a nyári „beach body”-t. Az alábbi ételek tilos enni a whole30-program alatt:
- hozzáadott cukrot (még természetes édesítőket is),
- alkoholt,
- gabonákat,
- hüvelyeseket,
- tejtermékeket,
- valamint bizonyos adalékanyagokat (pl. MSG, carrageenan, szulfitok).
Íme egy mintaétrend, ami követhető ehhez a diétához:
Reggeli:
- Rántotta 2-3 tojásból
- Avokádó
- Paradicsom, uborka
- Fekete kávé vagy tea (cukor nélkül)
Tízórai:
- Alma vagy bogyós gyümölcs
- Egy marék mandula vagy dió
Ebéd:
- Grillezett csirkemell
- Édesburgonya vagy vegyes saláta olívaolajjal
Uzsonna:
- Sárgarépa és hummusz
Vacsora:
- Lazac vagy pulykamell
- Párolt brokkoli, cukkini körettel
Dr. Shapiro-féle diéta: a mentális oldal
A dr. Shapiro-féle diéta teljesen más megközelítést használ. Nem tiltólistákra épít, hanem arra, hogyan változtasd meg az étkezési szokásaidat. A hangsúlya a lassabb étkezésen, kisebb adagok tudatosításán, az érzelmi evés felismerésén, valamint az étkezési szokások átalakításán van. Ez különösen hasznos lehet, ha a túlevés nem fizikai éhségből, hanem stresszből, szorongásból vagy érzelmi állapotból fakad. Íme a mintaétrend (nincs tiltás, de csak mértékkel lehet mindent):
Reggeli:
- 1 szelet teljes kiőrlésű pirítós
- 1 főtt tojás
- Zöldség (paprika, paradicsom)
Tízórai:
- 1 gyümölcs (pl. körte vagy alma)
Ebéd:
- Csirkemell vagy hal (tenyérnyi adag)
- Rizs vagy bulgur (kis adag)
- Nagyobb adag saláta
Uzsonna:
- Natúr joghurt vagy kefir
- Magvak
Vacsora:
- Zöldségleves vagy könnyű saláta
- Kis adag fehérje (pl. tojás vagy csirke)
Kalóriadeficit: minden fogyás alapja
Bármilyen 30 napos diéta, étrend vagy módszer csak akkor működik tartósan, ha létrejön a kalóriadeficit. Ez azt jelenti, hogy kevesebb energiát viszel be, mint amennyit elhasználsz. A Whole30 például nem számol kalóriát, de a feldolgozott ételek és cukrok elhagyása miatt sokaknál természetesen csökken a bevitt energia, ebben az esetben ez a fogyás titka.
