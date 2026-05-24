30 napos diéták: tuti biztos étrendek a nyári fogyáshoz

A whole30 diéta olyan 30 napos étrend, amelyet 2009-ben dolgoztak ki. Lényege, hogy 30 napig teljesen kiiktatsz az étrendedből bizonyos összetevőket, így érve el a nyári beach bodyt. Íme azok a 30 napos diéták, melyek segíthetnek a cél elérésében!

Whole30: 30 napos diéták a nyári alakformálásért

A whole30-program célja nemcsak a fogyás, hanem az is, hogy kiderüljön, mely ételek okoznak emésztési, energiaszintbeli vagy hangulati problémákat. A 30 nap után következik a fokozatos visszavezetés (reintrodukció), amikor egyes élelmiszercsoportokat külön-külön próbálsz visszaépíteni. A tapasztalatok szerint sokaknál javul az emésztés, csökken a puffadás és stabilabb lesz az energiaszint, ezzel segítve a későbbi tartós fogyást is. A whole30 diétát 2009-ben dolgoztak ki, és a lényege, hogy 30 napig teljesen kiiktatsz az étrendedből bizonyos összetevőket, így elérve a nyári „beach body”-t. Az alábbi ételek tilos enni a whole30-program alatt:

hozzáadott cukrot (még természetes édesítőket is),

alkoholt,

gabonákat,

hüvelyeseket,

tejtermékeket,

valamint bizonyos adalékanyagokat (pl. MSG, carrageenan, szulfitok).

Íme egy mintaétrend, ami követhető ehhez a diétához:

Reggeli:

Rántotta 2-3 tojásból

Avokádó

Paradicsom, uborka

Fekete kávé vagy tea (cukor nélkül)

Tízórai:

Alma vagy bogyós gyümölcs

Egy marék mandula vagy dió

Ebéd:

Grillezett csirkemell

Édesburgonya vagy vegyes saláta olívaolajjal

Uzsonna:

Sárgarépa és hummusz

Vacsora:

Lazac vagy pulykamell

Párolt brokkoli, cukkini körettel

Dr. Shapiro-féle diéta: a mentális oldal

A dr. Shapiro-féle diéta teljesen más megközelítést használ. Nem tiltólistákra épít, hanem arra, hogyan változtasd meg az étkezési szokásaidat. A hangsúlya a lassabb étkezésen, kisebb adagok tudatosításán, az érzelmi evés felismerésén, valamint az étkezési szokások átalakításán van. Ez különösen hasznos lehet, ha a túlevés nem fizikai éhségből, hanem stresszből, szorongásból vagy érzelmi állapotból fakad. Íme a mintaétrend (nincs tiltás, de csak mértékkel lehet mindent):