Te kiszúrod 20 másodperc alatt a kiskutyát a káoszban? Csak a legjobb 1 százaléknak sikerül

Ez a vibráló, nappalit ábrázoló optikai illúzió sokkal több egy egyszerű feladványnál. Ez egy kőkemény IQ-teszt, amely a vizuális feldolgozási sebességedet méri, és csak azok képesek kiszúrni a rejtőzködő kutyust, akik kiemelkedő mintafelismeréssel és pengeéles elmével rendelkeznek. Készen állsz a kihívásra?

Optikai illúziós IQ-teszt, ami a zseniken is kifog.

Forrás: jagranjosh.com

Agyunk a káosz ellen: optikai illúziós IQ-teszt

Az emberi agy a létező egyik leghatékonyabb mintafelismerő gépezet, de még ez sem hibátlan. Az optikai csalódások pontosan azt bizonyítják, hogy a komplex környezet, a vizuális túltöltöttség és a figyelemelterelés milyen könnyen manipulálja az elménket. A neurotudományi kutatások szerint az ilyen feladványok próbára teszik a vizuális kéreg és a prefrontális kéreg közötti kommunikációt. Utóbbi felelős a döntéshozatalért, a logikáért és a figyelem irányításáért. Amikor egy vizuális rejtéllyel szembesülünk, az agyunk egy felülről lefelé irányuló feldolgozást végez. Ez a korábbi tapasztalataink alapján próbál értelmet adni annak, amit látunk, így ez hozza létre azt a lenyűgöző ellentmondást aközött, amit látni vélünk, és ami valójában ott van. A tanulmányok azt mutatják, hogy akik mesterei az IQ-tesztek megfejtésének, általában erősebb koncentrációs képességekkel és különösen pontos részletekre való odafigyeléssel rendelkeznek.

A feladatod, hogy 20 másodperc alatt megtaláld a képen elrejtett kis kutyát. Ha készen állsz, állíts be egy időzítőt, és kezdőzhet a fejtörő!

Egy képrejtvény, ami még a profikon is kifog.

Nézd meg jól ezt a színes, kaotikus nappalit, van itt minden: könyvek, játékok, tűzifa, rágcsálnivalók és egy zavarodott férfi, aki egy pórázt szorongat. Valahol ebben a vidám őrületben ott rejtőzik egy kutya, és eljött a sétáltatás ideje. Vizsgáld meg a képet alaposan, haladj jobbról balra, vagy színről színre, koncentrálj a körvonalakra, mert gyakran ezekben rejlik a turpisság.

IQ-teszt megoldás

Ha sikerül megtalálnod 20 másodperc alatt az alvó kiskutyát gratulálunk, bebizonyítottad, hogy igazi zseni vagy, ha IQ-tesztekről van szó. Kivételes szemed van az anomáliákhoz, és a kognitív reakcióid egyszerűen verhetetlenek! Ha nem sikerült megtalálnod, a következő képen találod a feladvány megfejtését.