Gyorsan és végleg eltünteti a mohát ez a konyhai alapanyag - Nincs szükség vegyszerekre

A mohás gyep sokunk számára egy valóságos rémálommal is felérhet, ugyanis ez az állapot gyakran már azt tükrözi, hogy a pázsitunk elgyengült, a környezeti körülmények pedig sokkal inkább kedveznek a neki, mint a sűrű, csillogóan zöld fűszálaknak. Bár jelenleg számos olyan vegyszer elérhető, amellyel kezelni tudjuk a kialakult problémát, létezik egy olyan filléres otthoni megoldás is, aminek köszönhetően nem kell felesleges vegyi anyagokhoz folyamodnunk: ez a módszer sokkal környezetbarátabb fegyver a moha ellen, így a kezelés után a gyermekeket is bátran kiengedhetjük játszani a kertbe.

A pázsit alapos gereblyézése bár részben megoldja a problémát, a moha teljeskörű kiirtása és végleges eltávolítása csak a kiváltó okok megszüntetésével érhető el.

A kertünkben megjelenő makacs mohatelepek könnyen megritkíthatják a pázsitunkat.

Az elburjánzott növény végleges kiirtásához nem elég egy szimpla gereblyézés.

Egy otthoni praktika segítségével vegyszermentesen távolíthatjuk el a gyepünkön felbukkanó mohát.

A moha teljesen tönkreteszi a pázsitot

A gondos kertápolóknak a moha egy olyan jelenség, amit legszívesebben messzire elkerülnek, hiszen pillanatok alatt képes tönkretenni a gyönyörű, hatalmas odafigyeléssel ápolt pázsitot.

A moha leginkább az árnyékos területeket foglalja el, ugyanis ezek a hűvös és sötétebb részek a legkedvezőbbek számára, ezért következik be az a folyamat, hogy a sűrűn elterülő mohaszőnyeg teljesen elzárja a napfényt és a tápanyagokat a fűszálak elől.

A tömör talaj miatt ráadásul a fű gyökerei a levegőtlen környezetben elhalhatnak, miközben a gyökér nélküli moha gond nélkül megél a kemény felszínen is. A fűszálak így idővel teljesen elgyengülnek, megsárgulnak, majd végleg kipusztulnak, a moha pedig agresszíven átveszi az uralmat, és valóságos sivataggá változtatja az egybefüggő, zöld pázsitunkat, ha nem figyelünk rá eléggé.

A moha jelenléte mindezek mellett azért is rendkívül bosszantó, mert az általa okozott súlyos károkat és a pázsiton hagyott kopár foltokat utólag már borzasztóan nehéz és időigényes feladat teljesen eltüntetni.

Moha elleni házi megoldás

Számos mohairtó szer létezik már, azonban ezek gyakran károsak, vegyszerekben gazdagok és képesek a maradék, jó minőségű gyepet is jelentősen lerontani. Éppen ezért mutatunk most egy olyan otthoni csodapraktikát, amivel pillanatok alatt képesek lehetünk a betolakodó teljeskörű kiirtására.

Ehhez nincs más dolgunk, mint elővenni a konyhaszekrényből a minden problémánkat megoldó szódabikarbónát, amit egy száraz, szélcsendes napon csak egyszerűen rászórhatunk a makacs mohatelepekre. Vagy ha mégintenzívebb hatást szeretnénk elérni, akár 1 liter vízzel 2-3 evőkanálnyi mennyiséget felhígítva egy permetező folyadékot is készíthetünk, amit közvetlenül a pázsitgyilkosra fújva hasznosíthatunk.

Ez a trükk nemcsak egyszerű, hanem még környezetbarát is, hiszen amellett, hogy teljesen vegyszermentes, szinte pillanatok alatt kiöli a betolakodót a kertből.