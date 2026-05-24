Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 24., vasárnap Eliza, Eszter

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Instant komfort
kert

Gyorsan és végleg eltünteti a mohát ez a konyhai alapanyag - Nincs szükség vegyszerekre

Wildflowers grow on moss in a semi-wild garden.
Shutterstock - HelenaGR
kert mohatelep szódabikarbóna házi praktika
Klusovszki Kíra
2026.05.24.
Mindenki otthonában ott lapul az a filléres csodaszer, amivel teljesen vegyszermentesen menthetjük meg a kertünket a végleges pusztulástól. Mutatjuk a praktikát, amivel pofonegyszerűen megszabadulhatunk a pázsitunkon burjánzó moha telepeitől.

A mohás gyep sokunk számára egy valóságos rémálommal is felérhet, ugyanis ez az állapot gyakran már azt tükrözi, hogy a pázsitunk elgyengült, a környezeti körülmények pedig sokkal inkább kedveznek a neki, mint a sűrű, csillogóan zöld fűszálaknak. Bár jelenleg számos olyan vegyszer elérhető, amellyel kezelni tudjuk a kialakult problémát, létezik egy olyan filléres otthoni megoldás is, aminek köszönhetően nem kell felesleges vegyi anyagokhoz folyamodnunk: ez a módszer sokkal környezetbarátabb fegyver a moha ellen, így a kezelés után a gyermekeket is bátran kiengedhetjük játszani a kertbe. 

moha a pázsiton
A pázsit alapos gereblyézése bár részben megoldja a problémát, a moha teljeskörű kiirtása és végleges eltávolítása csak a kiváltó okok megszüntetésével érhető el.
Forrás: Shutterstock
  • A kertünkben megjelenő makacs mohatelepek könnyen megritkíthatják a pázsitunkat. 
  • Az elburjánzott növény végleges kiirtásához nem elég egy szimpla gereblyézés. 
  • Egy otthoni praktika segítségével vegyszermentesen távolíthatjuk el a gyepünkön felbukkanó mohát. 

A moha teljesen tönkreteszi a pázsitot

A gondos kertápolóknak a moha egy olyan jelenség, amit legszívesebben messzire elkerülnek, hiszen pillanatok alatt képes tönkretenni a gyönyörű, hatalmas odafigyeléssel ápolt pázsitot.

A moha leginkább az árnyékos területeket foglalja el, ugyanis ezek a hűvös és sötétebb részek a legkedvezőbbek számára, ezért következik be az a folyamat, hogy a sűrűn elterülő mohaszőnyeg teljesen elzárja a napfényt és a tápanyagokat a fűszálak elől.

A tömör talaj miatt ráadásul a fű gyökerei a levegőtlen környezetben elhalhatnak, miközben a gyökér nélküli moha gond nélkül megél a kemény felszínen is. A fűszálak így idővel teljesen elgyengülnek, megsárgulnak, majd végleg kipusztulnak, a moha pedig agresszíven átveszi az uralmat, és valóságos sivataggá változtatja az egybefüggő, zöld pázsitunkat, ha nem figyelünk rá eléggé. 

A moha jelenléte mindezek mellett azért is rendkívül bosszantó, mert az általa okozott súlyos károkat és a pázsiton hagyott kopár foltokat utólag már borzasztóan nehéz és időigényes feladat teljesen eltüntetni.

Moha elleni házi megoldás

Számos mohairtó szer létezik már, azonban ezek gyakran károsak, vegyszerekben gazdagok és képesek a maradék, jó minőségű gyepet is jelentősen lerontani. Éppen ezért mutatunk most egy olyan otthoni csodapraktikát, amivel pillanatok alatt képesek lehetünk a betolakodó teljeskörű kiirtására.

Ehhez nincs más dolgunk, mint elővenni a konyhaszekrényből a minden problémánkat megoldó szódabikarbónát, amit egy száraz, szélcsendes napon csak egyszerűen rászórhatunk a makacs mohatelepekre. Vagy ha mégintenzívebb hatást szeretnénk elérni, akár 1 liter vízzel 2-3 evőkanálnyi mennyiséget felhígítva egy permetező folyadékot is készíthetünk, amit közvetlenül a pázsitgyilkosra fújva hasznosíthatunk.

Ez a trükk nemcsak egyszerű, hanem még környezetbarát is, hiszen amellett, hogy teljesen vegyszermentes, szinte pillanatok alatt kiöli a betolakodót a kertből. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Nem az ecet a megoldás: ezzel az egyszerű házi szerrel tarthatod távol a hangyákat

A melegebb idő beköszöntével a hangyák is megjelennek a lakásokban. Élelem és víz után kutatnak, és ebben csak nagyon nehezen lehet őket megállítani, bejutnak a konyhába, a hálószobába és a fürdőszobába is.

Tökéletes lesz a húsleves ettől a leleményes trükktől: a lengyel háziasszonyok így csinálják

A magyarok kedvenc levesét elkészíteni türelemjáték, ahol nagy szerepe van az apró részleteknek. Egy lengyel trükk segítségével a húsleves még a tökéletesnél is magasabb szintre léphet.

Nem hízlalnak és szinte kalóriamentesek: ezekből az ételekből annyit ehetsz, amennyit szeretnél

Ha szeretnéd egy kicsit visszafogni a napi kalóriabeviteledet, nem az adagok csökkentése jelenti az egyetlen megoldást. Vannak olyan ételek, melyek szinte teljesen kalóriamentesek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu